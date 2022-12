Trener Stephane Antiga szukał zmian na różnych pozycjach, wykorzystał dwie przerwy. - One grają dobrze, my jeszcze nie zaczęliśmy - mówił Francuz do zawodniczek. I choć straty jego drużyny po asie serwisowym Any Kalandadze zmniejszyły się do zaledwie punktu, w końcówce znów zdecydowanie lepsze były rywalki: wygrały 25:20.