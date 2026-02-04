Partner merytoryczny: Eleven Sports

Klęska polskich siatkarek w Lidze Mistrzyń. Nie zdobyły nawet dziewięciu punktów w secie

Trafiły do trudnej grupy i kończą przykrą porażką. Siatkarki PGE Budowlanych Łódź żegnają się z Ligą Mistrzyń po klęsce w Stambule. Fenerbahce, jeden z głównych faworytów całych rozgrywek, nie miało dla Polek litości. A jedną z rywalek, która skarciła zespół z Łodzi najmocniej, była świetnie dysponowana w tym meczu Agnieszka Korneluk. Kapitan reprezentacji Polski w trzech setach zdobyła aż 16 punktów.

Dwie siatkarki w niebieskich strojach drużyny PGE rywalizują podczas meczu o piłkę na parkiecie, jedna z nich jest w trakcie odbicia piłki, widoczne dynamiczne ruchy i skupienie zawodniczek.
Siatkarki PGE Budowlanych Łódź kończą fazę grupową LM przykrą porażkąMarta BadowskaNewspix.pl

Już po losowaniu fazy grupowej Ligi Mistrzyń było jasne, że zespół PGE Budowlanych Łódź nie będzie mieć łatwo. Oprócz Fenerbahce Stambuł w grupie B znalazł się inny gigant, Igor Gorgonzola Novara z Włoch.

Stawkę uzupełniła Benfica Lizbona. Jak się jednak okazało, również Portugalki były dla Łodzianek trudnym przeciwnikiem. Zespół Budowlanych wygrał bowiem z nimi tylko jeden z dwóch meczów.

    Liga Mistrzyń. Bolesna porażka polskich siatkarek z Fenerbahce Stambuł

    Do Turcji drużyna z Łodzi pojechała już bez szans na dalszą grę w Lidze Mistrzyń. Wciąż było jednak o co walczyć - trzecie miejsce w grupie pozwala kontynuować przygodę na europejskich parkietach w Pucharze CEV.

    Pierwszy set w Turcji był jednak bolesnym zderzeniem z faworytkami. Fenerbahce nie dało Łodziankom najmniejszych szans, wygrywając aż 25:8. To był siatkarski nokaut, po którym trudno było się podnieść.

    W drużynie z Turcji zagrała Arina Fiedorowcewa. Rosjanka nie uzyskała wizy na wjazd do Polski i nie mogła wystąpić w pierwszym meczu obu drużyn w Łodzi. Tym razem znalazła się w podstawowym składzie, ale najmocniej w drużynie z Turcji błyszczała chyba Agnieszka Korneluk.

    Kapitan reprezentacji Polski rozgrywa pierwszy sezon w lidze tureckiej. Nie zawsze występuje jednak w podstawowym składzie Fenerbahce - m.in. ze względu na limit zagranicznych zawodniczek.

    W Lidze Mistrzyń takich ograniczeń nie ma, a polska środkowa zdominowała mecz przy siatce - zdobyła w meczu z Łodziankami aż 16 punktów. Na ten dorobek złożyło się 13 udanych ataków i trzy punktowe bloki.

      PGE Budowlani Łódź odpadają z Ligi Mistrzyń. Zostaje Puchar CEV

      Mecz skończył się w trzech setach, choć druga i zwłaszcza trzecia partia były już wyraźnie lepsze w wykonaniu polskiej drużyny. Siatkarki Budowlanych drugiego seta przegrały 17:25. W trzecim prowadziły nawet 21:19, ale ostatecznie gospodynie okazały się mocniejsze i zwyciężyły 26:24.

      Tym zwycięstwem Fenerbahce przypieczętowało pierwsze miejsce w grupie B. Polski zespół zajmuje trzecie miejsce, ale sprawa jego gry w Pucharze CEV rozstrzygnie się w w meczu Novary z Benfiką - portugalski zespół może jeszcze wyprzedzić PGE Budowlanych.

      AKTUALIZACJA:

      Benfica przegrała z Novarą 0:3 i to polskie siatkarki zagrają w Pucharze CEV. Portugalski zespół kończy rywalizację na czwartym miejscu w tabeli grupy B.

      Zawodniczki drużyny siatkarskiej w dynamicznej akcji na parkiecie, jedna z nich rzuca się po piłkę, podczas gdy inne obserwują przebieg sytuacji. W tle widownia uważnie śledzi rozgrywkę.
      Siatkarki PGE Budowlanych ŁódźCEV.eumateriały prasowe
      Agnieszka Korneluk była jedną z bohaterek meczu Polska - Holandia
      Agnieszka Kornelukscreen Polsat SportPolsat Sport
      Dwie siatkarki w żółto-niebieskich strojach drużynowych stojące po tej samej stronie siatki, prowadzą rozmowę podczas meczu siatkówki w hali sportowej.
      Arina FiedorowcewaBurak BasturkAFP
      Agnieszka Korneluk: Budowlane walczyły i szczególnie w drugim secie miałyśmy z nimi problemy. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

