Już po losowaniu fazy grupowej Ligi Mistrzyń było jasne, że zespół PGE Budowlanych Łódź nie będzie mieć łatwo. Oprócz Fenerbahce Stambuł w grupie B znalazł się inny gigant, Igor Gorgonzola Novara z Włoch.

Stawkę uzupełniła Benfica Lizbona. Jak się jednak okazało, również Portugalki były dla Łodzianek trudnym przeciwnikiem. Zespół Budowlanych wygrał bowiem z nimi tylko jeden z dwóch meczów.

Liga Mistrzyń. Bolesna porażka polskich siatkarek z Fenerbahce Stambuł

Do Turcji drużyna z Łodzi pojechała już bez szans na dalszą grę w Lidze Mistrzyń. Wciąż było jednak o co walczyć - trzecie miejsce w grupie pozwala kontynuować przygodę na europejskich parkietach w Pucharze CEV.

Pierwszy set w Turcji był jednak bolesnym zderzeniem z faworytkami. Fenerbahce nie dało Łodziankom najmniejszych szans, wygrywając aż 25:8. To był siatkarski nokaut, po którym trudno było się podnieść.

W drużynie z Turcji zagrała Arina Fiedorowcewa. Rosjanka nie uzyskała wizy na wjazd do Polski i nie mogła wystąpić w pierwszym meczu obu drużyn w Łodzi. Tym razem znalazła się w podstawowym składzie, ale najmocniej w drużynie z Turcji błyszczała chyba Agnieszka Korneluk.

Kapitan reprezentacji Polski rozgrywa pierwszy sezon w lidze tureckiej. Nie zawsze występuje jednak w podstawowym składzie Fenerbahce - m.in. ze względu na limit zagranicznych zawodniczek.

W Lidze Mistrzyń takich ograniczeń nie ma, a polska środkowa zdominowała mecz przy siatce - zdobyła w meczu z Łodziankami aż 16 punktów. Na ten dorobek złożyło się 13 udanych ataków i trzy punktowe bloki.

PGE Budowlani Łódź odpadają z Ligi Mistrzyń. Zostaje Puchar CEV

Mecz skończył się w trzech setach, choć druga i zwłaszcza trzecia partia były już wyraźnie lepsze w wykonaniu polskiej drużyny. Siatkarki Budowlanych drugiego seta przegrały 17:25. W trzecim prowadziły nawet 21:19, ale ostatecznie gospodynie okazały się mocniejsze i zwyciężyły 26:24.

Tym zwycięstwem Fenerbahce przypieczętowało pierwsze miejsce w grupie B. Polski zespół zajmuje trzecie miejsce, ale sprawa jego gry w Pucharze CEV rozstrzygnie się w w meczu Novary z Benfiką - portugalski zespół może jeszcze wyprzedzić PGE Budowlanych.

AKTUALIZACJA:

Benfica przegrała z Novarą 0:3 i to polskie siatkarki zagrają w Pucharze CEV. Portugalski zespół kończy rywalizację na czwartym miejscu w tabeli grupy B.

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź CEV.eu materiały prasowe

Agnieszka Korneluk screen Polsat Sport Polsat Sport

Arina Fiedorowcewa Burak Basturk AFP

Agnieszka Korneluk: Budowlane walczyły i szczególnie w drugim secie miałyśmy z nimi problemy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport