Kapitan kadry skarciła polską drużynę w LM. Niespodziewana pomoc z Ukrainy

PGE Rysice nie sprawiły sensacji we Włoszech. Co prawda postawiły się utytułowanym rywalkom, ale ostatecznie przegrały z Prosecco Doc Imoco Conegliano w czterech setach. We włoskiej drużynie ze świetnej strony pokazała się jej kapitan Joanna Wołosz. To, co najważniejsze dla rzeszowianek, rozstrzygnęło się jednak wcześniej. Pomogły im siatkarki z ukraińskiego Prometey Dnipro. Dzięki ich zwycięstwu, mimo dopiero trzeciego miejsca w grupie D, Rysice zagrają w fazie play-off Ligi Mistrzyń.