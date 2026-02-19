Dramatyczna kontuzja w meczu Polek, nosze poszły w ruch. Koleżanki stanęły na wysokości zadania

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź potrafiły odrobić osiem punktów straty czy wygrać seta do 16, ale grały zbyt chaotycznie. W walce o półfinał Pucharu CEV na własnym boisku nie dały rady włoskiemu Chieri '76. Przegrały 1:3 i przed rewanżem są w bardzo trudnej sytuacji.

Atakująca siatkarka w białej koszulce skacze i uderza piłkę przez siatkę, blokowana przez przeciwniczkę w zielonej koszulce z numerem 10. W tle mężczyzna obserwuje grę. Na górze zdjęcia widoczna nakładka z obrazem przedstawiającym grupę młodych sportow...
Siatkarka z Włoch nie dokończyła meczu z Budowlanymi Łódź Marian ZubrzyckiPAP

Łodzianki nie miały szczęścia w losowaniu, bo w grupie trafiły na zespołu z Turcji i Włoch. Na szczęście dla nich udało im się wygrać u siebie z Benficą Lizbona, a w Portugalii zdobyć punkt. Trzecie miejsce przedłużyło występy w Europie i grają w Pucharze CEV. Tu jednak też nie miały zbytnio szczęścia, bo trafiły na Chieri '76, który w 1/8 finału bez problemów wygrał po 3:0 z BKS Bielsko-Biała. Włoski klub w 2023 roku wygrał Challenge Cup, a w 2024 roku Puchar CEV. W poprzednim sezonie w Serie A był piąty, a w bieżącym jest nawet czwarty.

Początek meczu był wyrównany i co chwilę na tablicy wyników widniał remis. Przyjezdne szybciej nabrały wiatru w żagle i po asie Laury Kunzler objęły trzypunktowe prowadzenie. A za chwilę było 11:7 i trener Maciej Biernat poprosił o czas.

    Niewiele to pomogło, bo po błędzie dotknięcia siatki przewaga Chieri urosła do sześciu punktów. Oprócz coraz lepszej postawy Włoszek coraz więcej błędów popełniały łodzianki i szkoleniowiec drugi raz zarządził przerwę. Zrobił też zmiany i udało się odrobić część strat (16:21). A po asie Pauliny Damaske trener przyjezdnych poprosił o czas. Strata zmalała punktu po bloku Budowlanych a do remisu z zagrywki doprowadziła Joanna Lelonkiewicz. I rozpoczęła się gra na przewagi. Grę nerwów lepiej wytrzymały Włoszki i objęły prowadzenie.

      Pierwsze akcje drugiego seta potwierdziły rosnącą dyspozycję gospodyń. Kąśliwa zagrywka Damaske sprawiła sporo kłopotów libero Chieri. Łodzianki wygrywały 5:2, a za chwilę już czterema punktami. Włoszki miały ogromne problemy, by dobrze przyjąć serwis Budowlanych. As Planinsec, blok Rodiki Butierez i było 14:6.

      Tym razem to siatkarki Chieri rzuciły się do odrabiania strat. Po udanym zbiciu ich straty zmalały do pięciu punktów i trener Biernat postanowił z nimi chwilę porozmawiać. Rady pomogły i za chwilę był remis.

        W trzeciej partii, podobnie jak w pierwszej, to Włoszki uciekły łodziankom. Prowadziły 13:8 i wtedy sygnał do odrabiania strat dała Damaske. Po ataku Storck traciły już tylko punkt. Końcowka należała jednak do przyjezdnych. Po bloku na Planinsec było 19:22. I Chieri ponownie objęło prowadzenie.

        W czwartym secie niemal od początku przewagę zyskały siatkarki Chieri. Po ataku Sary Alberti wygrywały 11:6. W międzyczasie groźnej kontuzji doznała Anna Gray i opuściła boisko na noszach. Kibice Budowlanych próbowali dodać jej otuchy gromkimi brawami. A zawodniczki probówały odrabiać straty. Po bloku Damaske przegrywały 16:19 i trener Chieri poprosił o przerwę. Jego zawodniczki na chwilę opanowały emocje, ale łodzianki po świetnych zagrywkach Grabki traciły już tylko punkt, a za chwilę był remis (23:23). W grze na przewagi lepsze okazały się Włoszki i wygrały 3:1.

        Statystyki meczu

        PGE Budowlani Łódź
        1 - 3
        Fenera Chieri
        Próby ataku
        61
        59
        Błędy przeciwnika
        17
        23
        Błędy drużyny
        23
        17
        Błędy w ataku
        9
        8
        Błędy serwisowe
        10
        9
        Asy serwisowe
        7
        4

