Łodzianki nie miały szczęścia w losowaniu, bo w grupie trafiły na zespołu z Turcji i Włoch. Na szczęście dla nich udało im się wygrać u siebie z Benficą Lizbona, a w Portugalii zdobyć punkt. Trzecie miejsce przedłużyło występy w Europie i grają w Pucharze CEV. Tu jednak też nie miały zbytnio szczęścia, bo trafiły na Chieri '76, który w 1/8 finału bez problemów wygrał po 3:0 z BKS Bielsko-Biała. Włoski klub w 2023 roku wygrał Challenge Cup, a w 2024 roku Puchar CEV. W poprzednim sezonie w Serie A był piąty, a w bieżącym jest nawet czwarty.

Początek meczu był wyrównany i co chwilę na tablicy wyników widniał remis. Przyjezdne szybciej nabrały wiatru w żagle i po asie Laury Kunzler objęły trzypunktowe prowadzenie. A za chwilę było 11:7 i trener Maciej Biernat poprosił o czas.

Niewiele to pomogło, bo po błędzie dotknięcia siatki przewaga Chieri urosła do sześciu punktów. Oprócz coraz lepszej postawy Włoszek coraz więcej błędów popełniały łodzianki i szkoleniowiec drugi raz zarządził przerwę. Zrobił też zmiany i udało się odrobić część strat (16:21). A po asie Pauliny Damaske trener przyjezdnych poprosił o czas. Strata zmalała punktu po bloku Budowlanych a do remisu z zagrywki doprowadziła Joanna Lelonkiewicz. I rozpoczęła się gra na przewagi. Grę nerwów lepiej wytrzymały Włoszki i objęły prowadzenie.

Pierwsze akcje drugiego seta potwierdziły rosnącą dyspozycję gospodyń. Kąśliwa zagrywka Damaske sprawiła sporo kłopotów libero Chieri. Łodzianki wygrywały 5:2, a za chwilę już czterema punktami. Włoszki miały ogromne problemy, by dobrze przyjąć serwis Budowlanych. As Planinsec, blok Rodiki Butierez i było 14:6.

Tym razem to siatkarki Chieri rzuciły się do odrabiania strat. Po udanym zbiciu ich straty zmalały do pięciu punktów i trener Biernat postanowił z nimi chwilę porozmawiać. Rady pomogły i za chwilę był remis.

W trzeciej partii, podobnie jak w pierwszej, to Włoszki uciekły łodziankom. Prowadziły 13:8 i wtedy sygnał do odrabiania strat dała Damaske. Po ataku Storck traciły już tylko punkt. Końcowka należała jednak do przyjezdnych. Po bloku na Planinsec było 19:22. I Chieri ponownie objęło prowadzenie.

W czwartym secie niemal od początku przewagę zyskały siatkarki Chieri. Po ataku Sary Alberti wygrywały 11:6. W międzyczasie groźnej kontuzji doznała Anna Gray i opuściła boisko na noszach. Kibice Budowlanych próbowali dodać jej otuchy gromkimi brawami. A zawodniczki probówały odrabiać straty. Po bloku Damaske przegrywały 16:19 i trener Chieri poprosił o przerwę. Jego zawodniczki na chwilę opanowały emocje, ale łodzianki po świetnych zagrywkach Grabki traciły już tylko punkt, a za chwilę był remis (23:23). W grze na przewagi lepsze okazały się Włoszki i wygrały 3:1.

Statystyki meczu PGE Budowlani Łódź 1 - 3 Fenera Chieri Próby ataku 61 59 Błędy przeciwnika 17 23 Błędy drużyny 23 17 Błędy w ataku 9 8 Błędy serwisowe 10 9 Asy serwisowe 7 4

