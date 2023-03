"Dawać laski!" nie pomogło. Gorzkie pożegnanie z Ligą Mistrzyń

Drugi set do zapomnienia. Chemik Police w odwrocie

Rywalki cały czas nieźle radziły sobie jednak w ataku. Nie do zatrzymania była zwłaszcza Melissa Vargas, która zdobyła w tej partii sześć punktów. Przy stanie 10:17 Wodziński wykorzystał drugą przerwę na żądanie. Uwagi kierował przede wszystkim do przyjmujących. Właśnie przyjęcie miała poprawić wprowadzona z ławki Natalia Mędrzyk , tym razem jednak pogoni za Turczynkami nie było. Policzanki w końcówce nieco zmniejszyły straty, ale i tak przegrały 19:25.

"Dawać laski!" wystarczyło na jednego seta. Chemik Police przegrywa po raz drugi

Po dwóch przegranych setach mistrzynie Polski musiały wygrać trzy kolejne, by przedłużyć szanse na awans do ćwierćfinału. I trzecią partię zaczęły znakomicie. Martyna Czyrniańska stwarzała rywalkom duże problemy z pola serwisowego , Chemik odskoczył na cztery punkty. Po chwili punkt zagrywką do przewagi dorzuciła jeszcze Korneluk.

To one były liderkami polskiego zespołu. Czyrniańska świetnie radziła sobie w ataku nawet z trudnych wystaw, Korneluk czujnie grała w bloku. W końcówce trener gospodyń Zoran Terzić poprosił o czas. - Dawać laski! - tymi słowami swoją przemowę zakończył natomiast Wodziński . I jego zawodniczki nie zmarnowały szansy, wygrały 25:20.

Siatkarki ze Stambułu wróciły do gry na wysokim poziomie na początku czwartej partii. Mistrzynie Polski znów miały problemy z przyjęciem , co szybko przełożyło się na kłopoty ze skutecznością w ataku. Znów musiały odrabiać czteropunktowe straty.

To nie było jednak łatwe. Turczynki cały czas utrzymywały co najmniej dwupunktową przewagę. W końcówce zdecydowanie ją powiększyły. As za asem serwisowym na polską stronę posyłała Vargas. W tej sytuacji nie było mowy o doprowadzeniu do remisu. Ostatecznie Fenerbahce wygrało 25:18. W ćwierćfinale zagra z Prosecco Doc Imoco Connegliano, którego kapitanem jest Polka Joanna Wołosz.