Awans był blisko. Polski zespół żegna się z Ligą Mistrzyń

Rzeszowianki musiały odrabiać straty z pierwszego meczu i napędziły liderowi ligi tureckiej sporo strachu. Ostatecznie jednak przygoda z Ligą Mistrzyń kończy się dla nich na ćwierćfinale. To powtórka sprzed roku, gdy po raz pierwszy w historii klubu awansowały do czołowej ósemki pucharów .

Developres Rzeszów wytrzymał próbę nerwów i przedłużył nadzieje na awans

Porażka sprawiła, że rzeszowianki nie miały już miejsca na żadne potknięcie. W pierwszym meczu przegrały u siebie 1:3 i drugi wygrany przez Eczacibasi set zapewniał Turczynkom awans. Tyle że to właśnie gospodynie zdecydowanie lepiej rozpoczęły trzecią partię. Rzeszowianki miały problemy z przyjęciem zagrywek Hande Baladin , traciły do rywalek już cztery punkty.

Gospodynie zatrzymały blokiem nawet Orvosovą, która po świetnym pierwszym secie wyraźnie spuściła z tonu. Antiga posłał na boisko Weronikę Szlagowską, ale rywalki od razu zablokowały jej atak. Mimo to wicemistrzynie Polski nie złożyły broni. Linię przyjęcia rywalek zagrywkami rozbiła Obiała i Developres doprowadził do remisu 21:21. W końcówce w ataku pomyliła się Bosković, rzeszowianki miały piłkę setową. To one lepiej wytrzymały presję ostatnich akcji - wygrały 26:24.