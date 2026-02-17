Najlepsze akcje polskich drużyn w rozgrywkach Ligi Mistrzów siatkarzy. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Polskie drużyny błyszczą w Lidze Mistrzów. Zobacz najlepsze akcje [WIDEO]

Ostatnia kolejka fazy grupowej Liga Mistrzów siatkarzy zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Bogdanka LUK Lublin pewnie prowadzi w swojej grupie i już wcześniej zapewniła sobie awans, prezentując bardzo stabilną formę w całych rozgrywkach. Znacznie większa stawka towarzyszyć będzie natomiast spotkaniu PGE Projekt Warszawa, który wciąż walczy o jak najlepsze rozstawienie i końcowy układ tabeli. Zobacz efektowne akcje polskich klubów, które w drodze do kolejnej fazy rozgrywek nie raz rozgrzewały kibiców potężnymi atakami, widowiskowymi blokami i serią imponujących zagrywek.

Liga Mistrzów siatkarzy nie zwalnia tempa. W środę, 18 lutego, rozegrane zostaną mecze 6. kolejki rozgrywek, w których nie zabraknie polskich drużyn. Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z SVG Lüneburg, PGE Projekt Warszawa podejmie Lube Civitanova, Bogdanka LUK Lublin zagra z Galatasaray, a Asseco Resovia stanie naprzeciw Sportingowi CP.

Pierwsze mecze Ligi Mistrzów ruszyły w grudniu. Zwycięstwa w trzech setach odniosły drużyny z Lublina i Warszawy. Kibice byli także świadkami polskiego pojedynku między Aluron CMC Warta Zawiercie a Asseco Resovia Rzeszów, który zakończył się w czterech setach na korzyść zespołu z Zawiercia.

Najlepsze akcje polskich drużyn z meczów Ligi Mistrzów można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Liga Mistrzów

Mistrz Polski znów triumfuje w Lidze Mistrzów. Bogdanka pokonała turecki zespół [WIDEO]

    Liga Mistrzów siatkarzy. Sytuacja polskich klubów

    Najbliższe mecze będą miały bardzo duże znaczenie, gdyż będzie to ostatnia kolejka fazy grupowej rozgrywek. W grupie B na szczycie tabeli zdecydowanie znajduje się Bogdanka LUK Lublin, która może mówić o prawdziwej passie zwycięstw. Jeszcze przed spotkaniem z Halkbank Ankara klub z Lublina miał zapewniony bezpośredni awans do ćwierćfinału.

    Również w grupie D awans do fazy pucharowej zapewniły sobie Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Asseco Resovia Rzeszów. W trudniejszym położeniu znajduje się natomiast PGE Projekt Warszawa, który zajmuje drugie miejsce w tabeli, ale ma taki sam bilans meczów jak Montpellier, co zapowiada nerwową walkę o końcowy układ grupy.

    Amerykański siatkarz wybrał Polskę. Klamka zapadła, jest komunikat

    Tabele grup Ligi Mistrzów na jedną kolejkę przed końcem fazy zasadniczej:

    Tabela grupy A:

    1. Ziraat Bankkart Ankara

    2. Itas Trentino

    3. ACH Volley Lublana

    4. Tours VB

    Tabela grupy B:

    1. Bogdanka LUK Lublin

    2. Knack Roeselare

    3. Galatasaray HDI Stambuł

    4. Halkbank Ankara

    Tabela grupy C:

    1. Sir Sicoma Monini Perugia

    2. Berlin Recycling Volleys

    3. CV Guaguas Las Palmas

    4. VK Lvi Praha

    Tabela grupy D:

    1. Aluron CMC Warta Zawiercie

    2. Asseco Resovia Rzeszów

    3. SVG Lueneburg

    4. Sporting CP Lizbona

    Tabela grupy E:

    1. Cucine Lube Civitanova

    2. PGE Projekt Warszawa

    3. Montpellier HSC VB

    4. Volley Haasrode Leuven

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb
    Grupa siatkarzy drużyny Bogdanka LUK Lublin ubrana w czarne stroje sportowe z żółtymi napisami, trzyma się w ścisłym kręgu na boisku podczas meczu sportowego, w tle widać innych zawodników i puste trybuny.
    Bogdanka LUK Lublin jest liderem grupy BCEV.eumateriały prasowe
    Siatkarz ubrany w strój meczowy z numerem 12, na tle zapełnionych trybun podczas meczu siatkówki, obok trener oraz inni zawodnicy. Zawodnik wydaje się wyrażać emocje związane z rozgrywką.
    Artur Szalpuk, przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów, która przegrała mecz Ligi Mistrzów z LuneburgiemGrzegorz WajdaReporter
    Zawodnik w niebieskim stroju atakuje piłkę do siatkówki nad siatką, próbując pokonać dwóch przeciwników w żółto-zielonych koszulkach, którzy wykonują blok. Na trybunach widoczna publiczność, w tle reklama zawodów.
    Blok Aluron CMC Warty Zawiercie w meczu z Volei RenataVolleyballWorldmateriały prasowe
    Polsat Sport
