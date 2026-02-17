Polskie drużyny błyszczą w Lidze Mistrzów. Zobacz najlepsze akcje [WIDEO]
Ostatnia kolejka fazy grupowej Liga Mistrzów siatkarzy zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Bogdanka LUK Lublin pewnie prowadzi w swojej grupie i już wcześniej zapewniła sobie awans, prezentując bardzo stabilną formę w całych rozgrywkach. Znacznie większa stawka towarzyszyć będzie natomiast spotkaniu PGE Projekt Warszawa, który wciąż walczy o jak najlepsze rozstawienie i końcowy układ tabeli. Zobacz efektowne akcje polskich klubów, które w drodze do kolejnej fazy rozgrywek nie raz rozgrzewały kibiców potężnymi atakami, widowiskowymi blokami i serią imponujących zagrywek.
Liga Mistrzów siatkarzy nie zwalnia tempa. W środę, 18 lutego, rozegrane zostaną mecze 6. kolejki rozgrywek, w których nie zabraknie polskich drużyn. Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z SVG Lüneburg, PGE Projekt Warszawa podejmie Lube Civitanova, Bogdanka LUK Lublin zagra z Galatasaray, a Asseco Resovia stanie naprzeciw Sportingowi CP.
Pierwsze mecze Ligi Mistrzów ruszyły w grudniu. Zwycięstwa w trzech setach odniosły drużyny z Lublina i Warszawy. Kibice byli także świadkami polskiego pojedynku między Aluron CMC Warta Zawiercie a Asseco Resovia Rzeszów, który zakończył się w czterech setach na korzyść zespołu z Zawiercia.
Najlepsze akcje polskich drużyn z meczów Ligi Mistrzów można zobaczyć w załączonym materiale wideo.
Liga Mistrzów siatkarzy. Sytuacja polskich klubów
Najbliższe mecze będą miały bardzo duże znaczenie, gdyż będzie to ostatnia kolejka fazy grupowej rozgrywek. W grupie B na szczycie tabeli zdecydowanie znajduje się Bogdanka LUK Lublin, która może mówić o prawdziwej passie zwycięstw. Jeszcze przed spotkaniem z Halkbank Ankara klub z Lublina miał zapewniony bezpośredni awans do ćwierćfinału.
Również w grupie D awans do fazy pucharowej zapewniły sobie Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Asseco Resovia Rzeszów. W trudniejszym położeniu znajduje się natomiast PGE Projekt Warszawa, który zajmuje drugie miejsce w tabeli, ale ma taki sam bilans meczów jak Montpellier, co zapowiada nerwową walkę o końcowy układ grupy.
Tabele grup Ligi Mistrzów na jedną kolejkę przed końcem fazy zasadniczej:
Tabela grupy A:
1. Ziraat Bankkart Ankara
2. Itas Trentino
3. ACH Volley Lublana
4. Tours VB
Tabela grupy B:
1. Bogdanka LUK Lublin
2. Knack Roeselare
3. Galatasaray HDI Stambuł
4. Halkbank Ankara
Tabela grupy C:
1. Sir Sicoma Monini Perugia
2. Berlin Recycling Volleys
3. CV Guaguas Las Palmas
4. VK Lvi Praha
Tabela grupy D:
1. Aluron CMC Warta Zawiercie
2. Asseco Resovia Rzeszów
3. SVG Lueneburg
4. Sporting CP Lizbona
Tabela grupy E:
1. Cucine Lube Civitanova
2. PGE Projekt Warszawa
3. Montpellier HSC VB
4. Volley Haasrode Leuven