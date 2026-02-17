Liga Mistrzów siatkarzy nie zwalnia tempa. W środę, 18 lutego, rozegrane zostaną mecze 6. kolejki rozgrywek, w których nie zabraknie polskich drużyn. Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z SVG Lüneburg, PGE Projekt Warszawa podejmie Lube Civitanova, Bogdanka LUK Lublin zagra z Galatasaray, a Asseco Resovia stanie naprzeciw Sportingowi CP.

Pierwsze mecze Ligi Mistrzów ruszyły w grudniu. Zwycięstwa w trzech setach odniosły drużyny z Lublina i Warszawy. Kibice byli także świadkami polskiego pojedynku między Aluron CMC Warta Zawiercie a Asseco Resovia Rzeszów, który zakończył się w czterech setach na korzyść zespołu z Zawiercia.

Najlepsze akcje polskich drużyn z meczów Ligi Mistrzów można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Liga Mistrzów siatkarzy. Sytuacja polskich klubów

Najbliższe mecze będą miały bardzo duże znaczenie, gdyż będzie to ostatnia kolejka fazy grupowej rozgrywek. W grupie B na szczycie tabeli zdecydowanie znajduje się Bogdanka LUK Lublin, która może mówić o prawdziwej passie zwycięstw. Jeszcze przed spotkaniem z Halkbank Ankara klub z Lublina miał zapewniony bezpośredni awans do ćwierćfinału.

Również w grupie D awans do fazy pucharowej zapewniły sobie Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Asseco Resovia Rzeszów. W trudniejszym położeniu znajduje się natomiast PGE Projekt Warszawa, który zajmuje drugie miejsce w tabeli, ale ma taki sam bilans meczów jak Montpellier, co zapowiada nerwową walkę o końcowy układ grupy.

Tabele grup Ligi Mistrzów na jedną kolejkę przed końcem fazy zasadniczej:

Tabela grupy A:

1. Ziraat Bankkart Ankara

2. Itas Trentino

3. ACH Volley Lublana

4. Tours VB

Tabela grupy B:

1. Bogdanka LUK Lublin

2. Knack Roeselare

3. Galatasaray HDI Stambuł

4. Halkbank Ankara

Tabela grupy C:

1. Sir Sicoma Monini Perugia

2. Berlin Recycling Volleys

3. CV Guaguas Las Palmas

4. VK Lvi Praha

Tabela grupy D:

1. Aluron CMC Warta Zawiercie

2. Asseco Resovia Rzeszów

3. SVG Lueneburg

4. Sporting CP Lizbona

Tabela grupy E:

1. Cucine Lube Civitanova

2. PGE Projekt Warszawa

3. Montpellier HSC VB

4. Volley Haasrode Leuven

Bogdanka LUK Lublin jest liderem grupy B CEV.eu materiały prasowe

Artur Szalpuk, przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów, która przegrała mecz Ligi Mistrzów z Luneburgiem Grzegorz Wajda Reporter

Blok Aluron CMC Warty Zawiercie w meczu z Volei Renata VolleyballWorld materiały prasowe