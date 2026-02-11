Początek meczu należał do gości. Warta szybko złapała rytm i wyszła na prowadzenie 7:5. Resovia odpowiedziała asem Yacine'a Louatiego i od tego momentu gra się wyrównała. Kluczowy fragment pierwszego seta przyszedł w jego drugiej części. Rzeszowianie zaczęli lepiej czytać grę rywali, dołożyli mocną zagrywkę i odskoczyli na kilka punktów. Gdy asem popisał się Karol Butryn, było 21:18. Końcówka była pod kontrolą gospodarzy - 25:21.

Druga partia długo toczyła się punkt za punkt. Zawiercianie próbowali przyspieszyć, ale w najważniejszym momencie serię przy zagrywkach Marcina Janusza zanotowała Resovia. Zrobiło się 20:16 i choć Warta obroniła kilka piłek setowych, ostatecznie błąd w polu serwisowym zakończył seta 25:23.

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów pokonali Aluron CMC Wartę Zawiercie prowadzoną przez Michała Winiarskiego Darek Delmanowicz PAP

W trzeciej odsłonie Resovia ruszyła mocno od początku (6:2), jednak lider grupy szybko odrobił straty. Przy stanie 21:21 zapowiadała się nerwowa końcówka. Wtedy znów zadziałała zagrywka gospodarzy - Louati posłał asa, chwilę później Szalpuk wywalczył piłkę meczową, a ostatnią akcję rzeszowianie zamknęli blokiem (25:22).

Resovia dopisała cenne trzy punkty i umocniła się na drugim miejscu w tabeli. Warta mimo porażki pozostaje liderem grupy, ale tym razem musiała uznać wyższość rywali. MVP spotkania został Yacine Louati.