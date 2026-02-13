Halkbank Ankara – Bogdanka LUK Lublin. Skrót meczuPolsat Sport

Mistrz Polski znów triumfuje w Lidze Mistrzów. Bogdanka pokonała turecki zespół [WIDEO]

Mecz Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin zakończył się wygraną polskiej drużyny po pięciosetowej rywalizacji. I choć mistrz Polski nie może mówić o najlepszym okresie na parkietach PlusLigi, to jednak w Lidze Mistrzów pozostaje do tej pory niepokonany. Zobacz skrót meczu, w którym nie brakowało emocji, zaciętych wymian i świetnych popisów siatkarzy.

Bogdanka LUK Lublin w czwartkowym spotkaniu Ligi Mistrzów siatkarzy zmierzyła się z drużyną Halkbanku Ankara. Mistrz Polski w ostatnim czasie nie mógł mówić o dobrej formie, notując serię porażek na parkietach PlusLigi.

Jesienią jednak lublinianie rozpoczęli rywalizację w Lidze Mistrzów od zwycięstwa nad tureckim zespołem w trzech setach, co zapowiadało kolejne emocjonujące starcie.

Zobacz również:

Wilfredo Leon i jego Bogdanka LUK Lublin zmierzyła się z Halkbankiem Ankara, w którym występuje Aleksander Śliwka
Liga Mistrzów

Rywale zatrzymali Leona, a potem taka odpowiedź. Mistrzowie Polski złamali Turków w Lidze Mistrzów

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Liga Mistrzów siatkarzy. Zwycięstwo Bogdanki LUK Lublin

    Pierwszy set był bardzo wyrównany. Choć gospodarze kilkukrotnie obejmowali prowadzenie, polska drużyna w kluczowych momentach doprowadzała do remisu. Końcówka partii była rozgrywana na przewagi, a ostatecznie zwycięsko wyszedł z niej turecki zespół, wygrywając 26:24.

    W drugim secie role się odwróciły. Mocne i zaskakujące zagrywki Wilfredo Leona sprawiły, że Bogdanka szybko objęła prowadzenie i skutecznie je powiększała przez całą partię, ostatecznie wygrywając seta 25:16 na korzyść polskiej drużyny.

    Trzecia odsłona spotkania ponownie przyniosła zaciętą rywalizację. Choć lublinianie rozpoczęli od prowadzenia, gospodarze szybko wyrównali, doprowadzając do gry na przewagi, która jednak zakończyła się na korzyść Bogdanki.

    Czwarta partia meczu zapowiadała wielkie emocje. Mimo początkowo wyrównanej rywalizacji Halkbank Ankara zdołał wypracować przewagę i ostatecznie wygrał seta 26:24. Losy spotkania rozstrzygnął więc tie-break, który mistrzowie Polski wygrali 15:11, pozostając niepokonani w Lidze Mistrzów. Skrót spotkania można zobaczyć w załączonym powyżej materiale wideo.

    Tomasz Fornal wyjechał do Francji, tam popis Polaka. Znowu o nim głośno

    Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin 2:3 (26:24, 16:25, 24:26, 26:24, 11:15)

    Halkbank: Ulas Kiyak, Matej Kazijski, Yunus Emre Tayaz, Cwetan Sokołow, Yoandy Leal, Ertugrul Gazi Metin - Volkan Done (libero) oraz Marek Sotola, Aleksander Śliwka. Trener: Radostin Stojczew.

    Bogdanka: Fynnian McCarthy, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Jackson Young, Hilir Henno - Thales Hoss (libero) oraz Mateusz Malinowski, Rafał Prokopczuk. Trener: Stephane Antiga.

    Zobacz również:

    Od lewej: Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak
    Skoki Narciarskie

    Kacper Tomasiak zaskoczył trenerów, aż łapali się za głowy. Przebudzenie Kamila Stocha

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Siatkarz drużyny sportowej w czarno-żółtym stroju z numerem 9 stoi na boisku, wyrażając skupienie i determinację, w tle widoczny inny zawodnik.
    Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK LublinPiotr MatusewiczEast News
    Grupa siatkarzy w żółto-czarnych strojach drużyny z napisem LUK Lublin celebruje udaną akcję na boisku, w tle widoczne trybuny i siatka.
    Siatkarze Bogdanki LUK Lublin, z prawej Kewin Sasakfot. Piotr Sumara / PlusLigamateriały prasowe
    Murat Yenipazar
    Murat YenipazarYAGIZ GURTUG / Middle East ImagesAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja