Mistrz Polski znów triumfuje w Lidze Mistrzów. Bogdanka pokonała turecki zespół [WIDEO]

Bogdanka LUK Lublin w czwartkowym spotkaniu Ligi Mistrzów siatkarzy zmierzyła się z drużyną Halkbanku Ankara. Mistrz Polski w ostatnim czasie nie mógł mówić o dobrej formie, notując serię porażek na parkietach PlusLigi.

Jesienią jednak lublinianie rozpoczęli rywalizację w Lidze Mistrzów od zwycięstwa nad tureckim zespołem w trzech setach, co zapowiadało kolejne emocjonujące starcie.

Liga Mistrzów siatkarzy. Zwycięstwo Bogdanki LUK Lublin

Pierwszy set był bardzo wyrównany. Choć gospodarze kilkukrotnie obejmowali prowadzenie, polska drużyna w kluczowych momentach doprowadzała do remisu. Końcówka partii była rozgrywana na przewagi, a ostatecznie zwycięsko wyszedł z niej turecki zespół, wygrywając 26:24.

W drugim secie role się odwróciły. Mocne i zaskakujące zagrywki Wilfredo Leona sprawiły, że Bogdanka szybko objęła prowadzenie i skutecznie je powiększała przez całą partię, ostatecznie wygrywając seta 25:16 na korzyść polskiej drużyny.

Trzecia odsłona spotkania ponownie przyniosła zaciętą rywalizację. Choć lublinianie rozpoczęli od prowadzenia, gospodarze szybko wyrównali, doprowadzając do gry na przewagi, która jednak zakończyła się na korzyść Bogdanki.

Czwarta partia meczu zapowiadała wielkie emocje. Mimo początkowo wyrównanej rywalizacji Halkbank Ankara zdołał wypracować przewagę i ostatecznie wygrał seta 26:24. Losy spotkania rozstrzygnął więc tie-break, który mistrzowie Polski wygrali 15:11, pozostając niepokonani w Lidze Mistrzów. Skrót spotkania można zobaczyć w załączonym powyżej materiale wideo.

Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin 2:3 (26:24, 16:25, 24:26, 26:24, 11:15)

Halkbank: Ulas Kiyak, Matej Kazijski, Yunus Emre Tayaz, Cwetan Sokołow, Yoandy Leal, Ertugrul Gazi Metin - Volkan Done (libero) oraz Marek Sotola, Aleksander Śliwka. Trener: Radostin Stojczew.

Bogdanka: Fynnian McCarthy, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Jackson Young, Hilir Henno - Thales Hoss (libero) oraz Mateusz Malinowski, Rafał Prokopczuk. Trener: Stephane Antiga.

Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK Lublin Piotr Matusewicz East News

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin, z prawej Kewin Sasak fot. Piotr Sumara / PlusLiga materiały prasowe

Murat Yenipazar YAGIZ GURTUG / Middle East Images AFP