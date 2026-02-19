Wilfredo Leon - najlepsze akcje MVP meczu Bogdanka LUK Lublin - Galatasaray Stambuł. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów CEV siatkarzy przyniosła polskim drużynom zarówno triumfy, jak i porażki. Pewny awans zapewniła sobie Bogdanka LUK Lublin, wygrywając wszystkie mecze grupowe. W ostatnim spotkaniu z Galatasaray MVP został Wilfredo Leon, który popisał się znakomitą grą w ataku i na zagrywce. Zobacz najlepsze akcje polskiego siatkarza w załączonym materiale wideo.

W środę rozegrano mecze ostatniej kolejki fazy grupowej Liga Mistrzów CEV siatkarzy. Na parkiet wyszły również polskie drużyny, choć nie wszystkie mogły cieszyć się ze zwycięstwa. Pewne triumfy odniosły Bogdanka LUK Lublin, która we własnej hali pokonała Galatasaray, oraz Aluron CMC Warta Zawiercie, która wygrała z SVG Luneburg.

Znacznie więcej emocji przyniosło spotkanie PGE Projekt Warszawa z Cucine Lube Civitanova. Mecz trwał pięć setów i zakończył się zwycięstwem włoskiej drużyny, jednak warszawianie zdołali wywalczyć awans do fazy play-off. Z kolei niespodziewaną porażkę poniosła Asseco Resovia Rzeszów, która uległa Sporting CP 1:3.

    Mistrzowie Polski jeszcze przed rozpoczęciem ostatniej kolejki mieli zapewniony awans do kolejnej fazy. Zwycięstwo nad tureckim zespołem jedynie potwierdziło znakomitą dyspozycję Bogdanka LUK Lublin w tych rozgrywkach. Zespół zakończył rywalizację w grupie na pierwszym miejscu, odnosząc komplet sześciu zwycięstw.

    MVP spotkania został Wilfredo Leon, który postraszył rywali zarówno potężnymi atakami, jak i zaskakującymi zagrywkami. Zwieńczeniem jego występu było efektowne zakończenie całego meczu. Boganka zwycięstwo odniosła w trzech setach. Najlepsze akcje polskiego przyjmującego można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

    Krzyki trenera i sensacyjny koniec. Wpadka polskich siatkarzy w Lidze Mistrzów

    Spotkania fazy play-off o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów siatkarzy odbędą się w pierwszej połowie marca. Z kolei pierwsze mecze ćwierćfinałowe zaplanowano na 24-26 marca.

    Bogdanka LUK Lublin - Galatasaray Stambuł 3:0 (25:17, 25:21, 26:24)

    Bogdanka: Jackson Young, Fynnian McCarthy, Hilir Henno, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Marcin Komenda - Thales Hoss (libero) oraz Mateusz Malinowski. Trener: Stephane Antiga.

    Galatasaray: Gokcen Yuksel, Roamy Alonso, Jean Patry, Onur Gunaydi, Ahmet Tumer, Arslan Eksi - Hasan Yesilbudak (libero) oraz Caner Ergul (libero), Can Koc, Michael Wright, Thomas Jaeschke. Trener: Andrea Gardini.

    Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK Lublin
    Wilfredo Leon
    Zawodnik drużyny piłki ręcznej w żółtej koszulce z logo sponsorów obserwuje wydarzenia na boisku, skupiony na grze, z rozmytym tłem i innymi graczami w tle.
    Wilfredo Leonfot. Piotr Sumara/PLSmateriały prasowe
    Siatkarze Bogdanki LUK Lublin, z prawej Kewin Sasak
    Siatkarze Bogdanki LUK Lublin, z prawej Kewin Sasakfot. Piotr Sumara / PlusLigamateriały prasowe

