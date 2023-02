Zwycięstwo, które nic nie dało. Mistrzowie Polski w ćwierćfinale

Dopiero w drugiej części seta ZAKSA odskoczyła minimalnie, na dwa punkty. Po świetnej interwencji w obronie Santiago Dananiego Aluron doprowadził do remisu 20:20. I to zawiercianie mieli trzy piłki setowe . Tyle że wszystkie zmarnowali, a ZAKSA przejęła inicjatywę po świetnej zagrywce Dmytra Paszyckiego i wygrała 28:26.

Aluron Zawiercie próbował, ale ZAKSA okazała się za mocna

Trzecia partia to powrót do wyrównanej gry. Gospodarze nieco mniej ryzykowali serwisem, rywale mogli więc częściej grać środkiem. W końcu jednak asem serwisowym popisał się Bednorz i ZAKSA wygrywała 13:11 . Obrońcy tytułu utrzymywali tę minimalną zaliczkę, a po drugiej stronie piłki w ataku coraz częściej wędrowały do Urosa Kovacevicia .

Gdy w końcu piłka powędrowała do Bartosza Kwolka, kędzierzynianie dwa razy go zablokowali. Wówczas prowadzili już 22:18. Trener gości Michał Winiarski poprosił jeszcze o przerwę, a po niej Kwolek niemal odkupił winy dwoma znakomitymi zagrywkami. Straty zawiercian zmalały do punktu. ZAKSA nie dała sobie jednak wyrwać prowadzenia. W ostatniej akcji w asekuracji błysnął Erik Shoji, a przez blok rywali przebił się Bednorz. Ich drużyna wygrała 25:23 i zapewniła sobie awans do ćwierćfinału.