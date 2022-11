Zwycięski debiut w Lidze Mistrzów. Polski zespół przełamał niemoc

Do składu zawiercian wrócił ich lider Uros Kovacević, który opuścił ostatni mecz ligowy z powodu wyjazdu do Serbii. Na początku miał jednak spore problemy, nie skończył kilku ataków i Aluron przegrywał 2:6. W jednej z akcji zablokował go Micah Ma’a. Rozgrywający Halkbanku jeszcze w poprzednim sezonie grał w GKS-ie Katowice, ale mimo ważnego kontraktu na kolejny rok opuścił drużynę.