Zwrot akcji w Lidze Mistrzów. Zawrzało pod siatką, kartki dla polskich siatkarzy

Do tej pory w grupie D Ligi Mistrzów zdecydowanie lepiej radzili sobie jej srebrni medaliści sprzed roku, czyli siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie. Drużyna Michała Winiarskiego nie tylko wygrała pierwszy mecz obu drużyn, ale i wszystkie pozostałe w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Asseco Resovia Rzeszów niespodziewanie przegrała zaś z SVG Luneburg i choć do środy zachowywała szanse nawet na pierwsze miejsce w grupie, wydawało się, że musi raczej oglądać się za siebie w walce o drugie. Jej sytuację nieco uspokoiła jednak niespodziewana porażka Lubeburga, który we wtorek dał się zaskoczyć Sportingowi.

Gorąco w meczu polskich drużyn w Lidze Mistrzów. Zaskakująca decyzja sędziego, a potem kartka

Liga Mistrzów nie jest jednak jedynym polem, na którym kwitnie rywalizacja rzeszowsko-zawierciańska. W tym sezonie oba zespoły grały jeszcze trzy razy. Resovia wygrała jedynie w TAURON Pucharze Polski. W sobotę w PlusLidze 3:1 triumfowała Warta, a spotkanie przebiegało w gorącej atmosferze.

Tym razem musiała sobie jednak radzić bez Mateusza Bieńka. Kapitan i środkowy drużyny nie brał udziału w rozgrzewce, pod siatką zagrali więc Jurij Gładyr i Miłosz Zniszczoł. Mimo braku Bieńka od początku pierwszego seta Warta była o punkt, dwa przed rywalami.

To zmieniło się dopiero wtedy, gdy do remisu zagrywką doprowadził Yacine Louati. A kiedy to samo zrobił Karol Butryn, gospodarze objęli pierwsze w meczu prowadzenie - 12:11. To przechodziło z rąk do rąk, aż w końcu, po sprytnym zagraniu Louatiego, Resovia po raz pierwszy odskoczyła na dwa punkty przy stanie 17:15. Różnicę powiększył kolejnym asem serwisowym Butryn i końcówka należała do gospodarzy - wygrali 25:21.

I w drugim secie to rywale musieli gonić ich, Resovia prowadziła bowiem 7:5. Zawiercianie odwrócili wynik przy zagrywkach Miguela Tavaresa, potem prowadzili 16:14.

Największe emocje przyniosła druga część partii. Przy serwisach Marcina Janusza gospodarze nie tylko odrobili straty, ale i doprowadzili do wyniku 20:16. Przez blok Resovii nie mógł się przebić Kyle Ensing i w końcu Winiarski ściągnął go z boiska.

Najbardziej atmosferę podgrzał jednak sędzia. Dopatrzył się błędu Artura Szalpuka przy przebijaniu jednej z piłek na drugą stronę siatki. Rzeszowianie protestowali, przyjmujący nie uspokoił się nawet w kolejnej akcji i arbiter ukarał go żółtą kartką. Kiedy w końcu reprezentant Polski zdobył punkt, manifestacyjnie świętował go tuż przed stanowiskiem sędziego.

Na zamieszaniu skorzystali Zawiercianie, którzy w końcówce zmniejszyli straty. Ale w końcu w polu zagrywki pomylił się Bartłomiej Bołądź i Resovia wygrała 25:23.

Przełamanie Asseco Resovii w Lidze Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie nie dała rady

Warta była w trudnej sytuacji, a przecież była niepokonana w ośmiu meczach, nie przegrała od 3 stycznia. Na trzecią partię wyszła już w szóstce z Bołądziem. Tyle że już przy stanie 5:3 dla gospodarzy Winiarski znów przywołał do siebie siatkarzy.

Ale Rzeszowianie utrzymywali się dwa punkty z przodu. Kiedy w aut z prawego skrzydła huknął Bołądź, gospodarze prowadzili już 17:13. Ale Zawiercianie nie złożyli broni, doprowadzili do remisu 21:21. Znów zagrywką błysnął jednak Louati i to Resovia wygrała 25:22, zgarniając ważny komplet punktów. Wcześniej sędzia żółtą kartką za protesty ukarał jeszcze libero gości Jakuba Popiwczaka.

Fazę grupową Asseco Resovia zakończy wyjazdowym spotkaniem z najsłabszym w grupie Sportingiem. Zachowuje matematyczne szanse na wyprzedzenie Aluron CMC Warty, która pozostaje liderem grupy B i zagra jeszcze z Luneburgiem. Premią za pierwsze miejsce jest bezpośredni awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Z Rzeszowa Damian Gołąb

Asseco Resovia Rzeszów: Butryn, Poręba, Szalpuk, Janusz, Sapiński, Louati - Potera (libero) oraz Shoji, Zatorski (libero)

Aluron CMC Warta Zawiercie: Ensing, Gladyr, Russell, Tavares, Zniszczoł, Kwolek - Popiwczak (libero) oraz Czerwiński, Bołądź, Nowosielski, Łaba

Artur Szalpuk, przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów Grzegorz Wajda Reporter

Miguel Tavares w trakcie meczu Asseco Resovia - Aluron CMC Warta Zawiercie Darek Delmanowicz PAP

Michał Winiarski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport