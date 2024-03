Jastrzębski Węgiel w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów w efektowny sposób pokonał Ziraat Bankasi Ankara i potrzebuje już tylko dwóch wygranych partii, by przypieczętować awans do finału prestiżowych rozgrywek. Problem w tym, że na kilka dni przed rewanżowym starciem w Turcji rywale poważnie się "wzmocnili", co może zwiastować kłopoty mistrzów Polski.