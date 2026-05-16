Zawiercie - Ziraat Bankasi. O której i gdzie oglądać półfinał Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA]
Warta Zawiercie zagra z Ziraatem Bakasi w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Turecki zespół jak dotąd jest niepokonany w tej edycji rozgrywek, dlatego Zawiercian czeka bardzo trudne wyzwanie. O której godzinie półfinał Warta Zawiercie - Ziraat Bankasi? Gdzie oglądać? Siatkówka. Liga Mistrzów. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów Warta Zawiercie - Ziraat Bankasi zostanie rozegrany dzisiaj 16 maja o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Aluron CMC Warta Zawiercie w miniony weekend po raz pierwszy w historii sięgnęła po mistrzostwo Polski. Ten sukces był historyczny z kilku względów. Teraz siatkarze Michała Winiarskiego mają szansę, aby postawić krok w kierunku kolejnego trofeum.
Warta jest blisko finału siatkarskiej Ligi Mistrzów, ale w półfinale musi poradzić sobie z Ziraatem Bankasi, czyli świeżo upieczonym mistrzem i zdobywcą Pucharu Turcji, a także triumfatorem krajowego superpucharu, w którego składzie występuje Tomasz Fornal.
Drużyna z Ankary rozgrywa fantastyczny sezon, jest faworytem do zwycięstwa w Lidze Mistrzów, dzięki czemu skompletowałaby poczwórną koronę. Jak na razie żaden zespół w tej edycji LM nie zdołał jej pokonać. Natomiast Warta uległa rywalom tylko w jednym spotkaniu, przegrywając 0:3 z Asseco Resovią Rzeszów. Czy dziś Zawiercianie zdołają przerwać znakomitą serię Ziraatu?
