Zawiercie - Ziraat Bankasi. O której i gdzie oglądać półfinał Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Warta Zawiercie zagra z Ziraatem Bakasi w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Turecki zespół jak dotąd jest niepokonany w tej edycji rozgrywek, dlatego Zawiercian czeka bardzo trudne wyzwanie. O której godzinie półfinał Warta Zawiercie - Ziraat Bankasi? Gdzie oglądać? Siatkówka. Liga Mistrzów. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Siatkarze Warty Zawiercie na boisku w żółto-zielonych strojach podczas meczu
Siatkarze Warty Zawiercie w półfinale Ligi Mistrzów zmierzą się z Ziraatem Bankasi Tomasza FornalaWeronika MorciszekNewspix.pl

Półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów Warta Zawiercie - Ziraat Bankasi zostanie rozegrany dzisiaj 16 maja o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Aluron CMC Warta Zawiercie w miniony weekend po raz pierwszy w historii sięgnęła po mistrzostwo Polski. Ten sukces był historyczny z kilku względów. Teraz siatkarze Michała Winiarskiego mają szansę, aby postawić krok w kierunku kolejnego trofeum.

Warta jest blisko finału siatkarskiej Ligi Mistrzów, ale w półfinale musi poradzić sobie z Ziraatem Bankasi, czyli świeżo upieczonym mistrzem i zdobywcą Pucharu Turcji, a także triumfatorem krajowego superpucharu, w którego składzie występuje Tomasz Fornal.

Drużyna z Ankary rozgrywa fantastyczny sezon, jest faworytem do zwycięstwa w Lidze Mistrzów, dzięki czemu skompletowałaby poczwórną koronę. Jak na razie żaden zespół w tej edycji LM nie zdołał jej pokonać. Natomiast Warta uległa rywalom tylko w jednym spotkaniu, przegrywając 0:3 z Asseco Resovią Rzeszów. Czy dziś Zawiercianie zdołają przerwać znakomitą serię Ziraatu?

Damian Gołąb
Siatkarze w żółtych koszulkach i zielonych spodenkach świętują zwycięstwo na hali sportowej, nosząc medale na szyjach i wyrażając radość poprzez podnoszenie rąk, klaskanie i uśmiechy.
Siatkarze z Zawiercia po raz pierwszy zdobyli mistrzostwo PolskiArt ServicePAP
siatkarz w czerwonym stroju z numerem 21 wyraża silne emocje podczas meczu, z zaciśniętymi pięściami i otwartymi ustami, na tle boiska do siatkówki
Tomasz Fornal jest jednym z liderów Ziraatu Bankasi AnkaraGrzegorz WajdaEast News
Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski! Ceremonia dekoracji po finale PlusLigi.

