Zastąpił kadrowicza Grbicia i błysnął. To może być as w rękawie Winiarskiego na finał
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie stają dziś przed szansą na historyczny sukces. Po raz drugi zagrają w finale Ligi Mistrzów i będą chcieli odegrać się Włochom za porażkę sprzed roku. Trener Michał Winiarski może liczyć na pomoc zawodnika, który zwykle nie jest pierwszoplanową postacią drużyny. Ale jak już dostanie szansę, rzadko zawodzi. - Jest niesamowitym zawodnikiem pod względem układu nerwowego - mówi o nim Winiarski. Transmisja finału na Polsat Sport i w Polsat Box Go.
Siatkarze z Zawiercia wywalczyli sobie przepustkę do finału Ligi Mistrzów po czterech setach rywalizacji z Ziraatem Bankkart Ankara. Trzy partie wygrali wyraźnie, jedynego przegranego seta stracili po grze na przewagi. Ale to nie znaczy, że wszystkim zawodnikom Aluron CMC Warty grało się w sobotę lekko, łatwo i przyjemnie.
Najbardziej widoczne problemy miał Bartłomiej Bołądź. Atakujący mistrzów Polski był bohaterem niedawnych finałów PlusLigi, ale w sobotę miał problemy ze skutecznością. I z czasem rozgrywający Miguel Tavares zaczął oszczędzać go w ataku. W całym meczu posłał do niego tylko dziewięć piłek, Bołądź skończył trzy.
- Czekałem na Bartka prawie dwa i pół seta. Zaczął spotkanie bardzo dobrze, potem jego gra troszkę siadła. Ale jeszcze raz powtórzę: wielokrotnie wracał i grał bardzo dobrze, dlatego najważniejsze jest zwycięstwo i to, że wygrał zespół - mówi na temat swojego atakującego Michał Winiarski.
Michał Winiarski pod wrażeniem swojego zawodnika. "Nie potrzeba mu dużo czasu"
Ale i trener Zawiercian w końcu uznał, że Bołądź w półfinale już nie odpali - popełnił też dwa błędy w polu zagrywki - i zdecydował się na zmianę. Kadrowicza Nikoli Grbicia zastąpił Kyle Ensing. I po raz kolejny okazał się asem w rękawie Winiarskiego.
Amerykanin zastąpił Bołądzia w trakcie trzeciej partii i pozostał na czwartą. Choć grał znacznie krócej niż Polak, zdążył zdobyć dziesięć punktów. Dziewięć to efekt jego ataków - 47 procent skuteczności - a jeden to blok.
Co ważne, to nie pierwsze takie wejście Ensinga. Amerykanin wydatnie pomógł już w poprzednim sezonie, kiedy problemy ze zdrowiem nękały w ważnych momentach Karola Butryna. W tym również bywał pierwszym wyborem trenera Warty, gdy słabsze chwile przeżywał Bołądź.
- Kyle jest niesamowitym zawodnikiem pod względem układu nerwowego. On wchodzi i gra. Nie potrzeba mu dużo czasu, nawet gdy popełni błąd, jest bardzo spokojny. Bartkowi przydarzyło się słabsze spotkanie, ale od tego jest zespół, żeby wzajemnie się uzupełniać - podkreśla Winiarski.
Liga Mistrzów. Kyle Ensing będzie asem Zawiercian w finale?
Teraz podobną rolę Ensing może odegrać w finale, w którym rywalem Zawiercian będzie Sir Sicoma Monini Perugia. Winiarski równie dobrze może go rozważać jako kandydata do podstawowego składu, jak i liczyć na dobry mecz Bołądzia i trzymać w odwodzie. Można jednak spodziewać się, że Ensing dostanie chociaż krótką szansę.
To będzie zresztą ostatnie spotkanie atakującego w barwach drużyny z Zawiercia. Do Warty trafia Kamil Rychlicki, a Amerykanin musi ustąpić mu miejsca. Nowym pracodawcą Ensinga ma być Sungurlu Belediyespor, beniaminek tureckiej ekstraklasy.
Początek finału o godz. 20.30. Transmisja w Polsat Sport 1 i na Polsat Box Go, relacja tekstowa w Interia Sport.
Z Turynu Damian Gołąb