Zastąpił kadrowicza Grbicia i błysnął. To może być as w rękawie Winiarskiego na finał

Siatkarze z Zawiercia wywalczyli sobie przepustkę do finału Ligi Mistrzów po czterech setach rywalizacji z Ziraatem Bankkart Ankara. Trzy partie wygrali wyraźnie, jedynego przegranego seta stracili po grze na przewagi. Ale to nie znaczy, że wszystkim zawodnikom Aluron CMC Warty grało się w sobotę lekko, łatwo i przyjemnie.

Najbardziej widoczne problemy miał Bartłomiej Bołądź. Atakujący mistrzów Polski był bohaterem niedawnych finałów PlusLigi, ale w sobotę miał problemy ze skutecznością. I z czasem rozgrywający Miguel Tavares zaczął oszczędzać go w ataku. W całym meczu posłał do niego tylko dziewięć piłek, Bołądź skończył trzy.

- Czekałem na Bartka prawie dwa i pół seta. Zaczął spotkanie bardzo dobrze, potem jego gra troszkę siadła. Ale jeszcze raz powtórzę: wielokrotnie wracał i grał bardzo dobrze, dlatego najważniejsze jest zwycięstwo i to, że wygrał zespół - mówi na temat swojego atakującego Michał Winiarski.

Michał Winiarski pod wrażeniem swojego zawodnika. "Nie potrzeba mu dużo czasu"

Ale i trener Zawiercian w końcu uznał, że Bołądź w półfinale już nie odpali - popełnił też dwa błędy w polu zagrywki - i zdecydował się na zmianę. Kadrowicza Nikoli Grbicia zastąpił Kyle Ensing. I po raz kolejny okazał się asem w rękawie Winiarskiego.

Amerykanin zastąpił Bołądzia w trakcie trzeciej partii i pozostał na czwartą. Choć grał znacznie krócej niż Polak, zdążył zdobyć dziesięć punktów. Dziewięć to efekt jego ataków - 47 procent skuteczności - a jeden to blok.

Co ważne, to nie pierwsze takie wejście Ensinga. Amerykanin wydatnie pomógł już w poprzednim sezonie, kiedy problemy ze zdrowiem nękały w ważnych momentach Karola Butryna. W tym również bywał pierwszym wyborem trenera Warty, gdy słabsze chwile przeżywał Bołądź.

- Kyle jest niesamowitym zawodnikiem pod względem układu nerwowego. On wchodzi i gra. Nie potrzeba mu dużo czasu, nawet gdy popełni błąd, jest bardzo spokojny. Bartkowi przydarzyło się słabsze spotkanie, ale od tego jest zespół, żeby wzajemnie się uzupełniać - podkreśla Winiarski.

Liga Mistrzów. Kyle Ensing będzie asem Zawiercian w finale?

Teraz podobną rolę Ensing może odegrać w finale, w którym rywalem Zawiercian będzie Sir Sicoma Monini Perugia. Winiarski równie dobrze może go rozważać jako kandydata do podstawowego składu, jak i liczyć na dobry mecz Bołądzia i trzymać w odwodzie. Można jednak spodziewać się, że Ensing dostanie chociaż krótką szansę.

To będzie zresztą ostatnie spotkanie atakującego w barwach drużyny z Zawiercia. Do Warty trafia Kamil Rychlicki, a Amerykanin musi ustąpić mu miejsca. Nowym pracodawcą Ensinga ma być Sungurlu Belediyespor, beniaminek tureckiej ekstraklasy.

Początek finału o godz. 20.30. Transmisja w Polsat Sport 1 i na Polsat Box Go, relacja tekstowa w Interia Sport.

Z Turynu Damian Gołąb

Kyle Ensing w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie

Michał Winiarski

Bartłomiej Bołądź

