ZAKSA rozbiła giganta w bitwie o finał LM. Męczarnie Wilfredo Leona

Polski finał Ligi Mistrzów? To coraz bardziej prawdopodobne. Kędzierzynianie powtórzyli bowiem wyczyn Jastrzębskiego Węgla, który w pierwszym meczu półfinałowym pokonał w Ankarze Halkbank 3:1 . Mistrzowie Polski spisali się świetnie i niewiele brakowało, by wygrali w trzech setach. Zwycięstwo 3:1 również stawia ich jednak w znakomitej sytuacji przed rewanżem.

Kibice w Kędzierzynie-Koźlu szykowali się na wielki spektakl, bilety na spotkanie błyskawicznie się rozeszły. Mieli oglądać nie tylko swój zespół, ale i Kamila Semeniuka , wychowanka klubu, który latem odszedł do Perugii po wygraniu z ZAKS-ą dwóch edycji Ligi Mistrzów.

W pierwszej szóstce go jednak zabrakło, trener Andrea Anastasi postawił na Ołeha Płotnickiego . Ale to gospodarze szybko objęli prowadzenie 7:3, gdy potrójny blok zatrzymał Wilfredo Leona . Świetnie w ataku i polu serwisowym rozpoczął Bartosz Bednorz , przewaga sięgnęła sześciu punktów.

Rywale mieli problemy z przyjęciem zagrywki. Straty minimalnie zmniejszył as serwisowy Leona, ale po chwili zastąpił go Semeniuk. Kiedy przyjmujący urodzony na Kubie wrócił na boisko, nie poradził sobie z serwisem Davida Smitha , a potem zaatakował w aut. ZAKSA wygrała 25:18.

Kłopoty Wilfredo Leona, koncert Bartosza Bednorza

Ale i kędzierzynianie szybko odrobili straty przy zagrywkach Smitha. Gości napędzał Herrera, w końcówce wpadł jednak w siatkę, a po chwili ZAKSA miała w górze piłkę setową . Przegrała akcję przez nieporozumienie pod siatką. Po chwili dwa razy w ataku nie dał sobie rady Śliwka i to włoski zespół wygrał 26:24.

To jednak nie wybiło z rytmu mistrzów Polski. Znakomicie nadal zagrywał Smith, asem serwisowym popisał się też Łukasz Kaczmarek . ZAKSA zyskała pięć punktów zapasu. Anastasi znów zastąpił męczonego zagrywką Leona Semeniukiem - tym razem na dłużej .

Siatkarzom Perugii serwisy za to nie pomagały. Gospodarze grali pewnie, skuteczny na lewym skrzydle był Bednorz . W końcówce, gdy drużyna na chwilę "zacięła się" w ataku, trener Tuomas Sammelvuo poprosił o przerwę. Po niej kędzierzynianie spokojnie dokończyli seta, wygrywając 25:19.

Wściekłość Anastasiego nie pomogła. ZAKSA bliżej finału Ligi Mistrzów

W środę kędzierzynianie nie zamierzali jednak rozgrywać pięciu setów. Perugia zaczęła z Leonem i Semeniukiem na boisku, ale to gospodarze wyśmienicie rozpoczęli czwartą partię. Po ataku Bednorza prowadzili 4:0. Wściekły Anastasi przywołał siatkarzy do siebie .

Po raz drugi Włoch poprosił o przerwę, gdy ZAKSA prowadziła 13:8. Jego drużyna jeszcze się zerwała, gdy zagrywką postraszył Simone Giannelli . Kędzierzynianie utrzymywali jednak dwa punkty zapasu. Nie powstrzymał ich as serwisowy Leona, gospodarze zablokowali atak Semeniuka . Po chwili powtórzyli to zagranie, wygrali 25:22 i hałas w kędzierzyńskiej hali osiągnął apogeum.

Rewanż w Perugii zostanie rozegrany 6 kwietnia. Jeśli ZAKSA wygra we Włoszech co najmniej dwa sety, awansuje do finału. Nawet jeśli przegra 0:3, pozostanie jej jeszcze dodatkowy, tzw. złoty set.