Zadanie polskich siatkarzy na wielki finał. Winiarski przyznał od razu

Tuż po ostatniej akcji drugiego półfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów w Inalpi Arenie w Turynie radość w drużynie z Zawiercia była spora. Najpierw siatkarze serdecznie się uściskali, potem podeszli do swoich kibiców, którzy w trakcie tego spotkania przeważali na trybunach.

Zawiercianie wybili w końcu finał z głowy Ziraatowi Bankkart Ankara z Tomaszem Fornalem w składzie. Ale już kilkanaście minut później wrócił pełen profesjonalizm. Dość powiedzieć, że kapitan Zawiercian Mateusz Bieniek wypowiedź przed finałem zaczął od przyznania, że do nie był idealny mecz Warty.

- Mamy sporo do poprawy. Perugia to w tym momencie najlepszy zespół na świecie, od kilku miesięcy nie schodzą poniżej fenomenalnego poziomu. Zagramy tak, że nie mamy nic do stracenia. To oni muszą wygrać, presja będzie po ich stronie. Będziemy próbować walczyć - twierdzi środkowy.

Michał Winiarski ma plan na finał. Ale Zawiercianie szacunku dla Perugii mają mnóstwo

Perugia faktycznie zaprezentowała się w półfinale z PGE Projektem Warszawa wyśmienicie. Minimalną skazą na ich wizerunku była druga część ostatniego seta, gdy dali się dogonić rywalom. Ale i wtedy odwrócili wynik w końcówce i przypieczętowali wygraną 3:0.

- Oglądałem ten mecz na tyle, na ile mogłem. Na pewno gramy z zespołem, który jest aktualnie najlepszy w Europie. Zeszłoroczny finał, który wygrali, to udowadnia - mówi Michał Winiarski, również pełen szacunku do rywali.

Trener Zawiercian na pewno ma w pamięci ubiegłoroczny finał, gdy w Europie najlepsze okazały się te same dwie drużyny, co dziś. Mecz w Łodzi rozstrzygnął się dopiero po tie-breaku. W nim polska drużyna nękana kontuzjami, a do tego z dniem mniej na odpoczynek po wyczerpującym półfinale z JSW Jastrzębskim Węglem - Perugia grała w piątek, Warta w sobotę, finał był w niedzielę - przegrała już dość wyraźnie.

Tym razem terminarz też nie sprzyjał Zawiercianom, którzy ponownie wybiegli na boisko po meczu Włochów i rozegrali więcej setów w półfinale. Trener Warty receptę na finał ma jednak prostą.

- Myślę, że to będzie twardy mecz. To jest sport, przy dwóch tak dobrze grających drużynach będą decydowały niuanse. Dlatego będę chciał, żebyśmy nie myśleli o zwycięstwie, a bardziej o dobrej grze - przekonuje Winiarski.

Cel: przerwać triumfy Włochów. A Winiarski może powtórzyć wynik sprzed 48 lat

Tym razem z jego drużyny nie słychać o poważniejszych problemach zdrowotnych, cały czas napędza ich świeżo zdobyte mistrzostwo Polski. Po drugiej stronie mają jednak być może jeszcze mocniejszy zespół niż przed rokiem. Wtedy grać w pełnym wymiarze nie mógł kontuzjowany Kamil Semeniuk, jeden z filarów Perugii, który bardzo dobrze wypadł w półfinale.

Dzięki niemu już przed meczem o złoto wiadomo, że sięgnie po nie co najmniej jeden Polak. Awans Warty do decydującego spotkania oznacza, że Polska ma swój zespół w finale Ligi Mistrzów po raz szósty z rzędu. Trzy razy w latach 2021-2023 triumfowała Warta, ale od tamtej pory królują Włosi - najpierw Itas Trentino pokonał JSW Jastrzębski Węgiel, potem wygrała Perugia.

Teraz Zawiercie chce przerwać triumfy Włochów. A w tym sezonie jest zaprawione w trudnych bojach. W finałach PlusLigi podniosło się po dwóch porażkach z Bogdanką LUK Lublin. Już w półfinale z Ziraatem drużyny nie podłamał przegrany w końcówce drugi set.

- Mieliśmy piłkę w górze na skończenie tego seta. Nimir poszedł na zagrywkę i odwrócili to. Nie poddaliśmy się, w trzecim secie dalej było trochę drętwo na tym boisku, ale potem energia wróciła i udało się na szczęście wygrać - opisuje Bieniek.

Zawiercianie zagrają o historyczne złoto, ale też kolejne wyjątkowe osiągnięcie Winiarskiego. Niedawno został pierwszym polskim trenerem ze złotem PlusLigi od 2015 r. Teraz może zostać pierwszym polskim szkoleniowcem ze złotem dla najlepszej drużyny Europy od 1978 r. Wtedy Płomień Milowice do triumfu powiódł Aleksander Skiba, ZAKS-ę w trzech zwycięskich finałach prowadzili zagraniczni trenerzy.

Finał rozpocznie się w Turynie o godz. 20.30. Wcześniej, bo o godz. 17, na boisko wybiegną siatkarze PGE Projektu i Ziraatu, którzy zagrają o brązowy medal. Transmisje spotkań w Polsat Sport 1 i na Polsat Box Go.

Z Turynu Damian Gołąb

