Wyrwali awans w LM, a teraz takie wieści. To czeka polskich siatkarzy

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Komplet czterech polskich zespołów wystąpi w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Dwie drużyny czekają już na swoich rywali w ćwierćfinale, PGE Projekt Warszawa i Asseco Resovia Rzeszów będą przebijać się do czołowej ósemki przez dodatkową fazę play-off. Więcej szczęścia na tym etapie, przynajmniej w teorii, mieli Rzeszowianie. Trafili na rywali z Belgii, ale potem mogą zagrać z zespołem Tomasza Fornala. W fazie pucharowej czekają nas też polsko-włoskie starcia.

Po lewej sportowiec w czarno-żółtej koszulce z numerem 9 i napisem 'Bogdanka' oraz logotypami sponsorów, po prawej mężczyzna w granatowej koszulce z logotypami drużyny siatkarskiej. Obaj znajdują się w hali sportowej.
Bogdanka LUK Lublin Wilfredo Leona i Aluron CMC Warta Zawiercie Michała Winiarskiego są już pewne gry w ćwierćfinale Ligi MistrzówPiotr Matusewicz/East News / PAP/Art ServicePAP/East News

Cztery polskie zespoły w ćwierćfinałach, ale w Final Four Ligi Mistrzów zagrają maksymalnie trzy. Już bowiem wiadomo, że po ewentualnym awansie PGE Projektu Warszawa do czołowej ósemki drużyna ze stolicy wpadnie na inną polską drużynę.

To właśnie Warszawianie najbardziej skomplikowali sobie drogę do gry o medale Ligi Mistrzów. Do ostatniej kolejki walczyli o awans do fazy pucharowej. Dwa wygrane sety z Cucine Lube Civitanova zapewniły im grę w fazie play-off, ale porażka 2:3 zepchnęła na trzecie miejsce w grupie.

Trudne zadanie siatkarzy z Warszawy. Najpierw Włosi, potem Wilfredo Leon

I PGE Projekt, jako najniżej rozstawiony zespół na tym etapie, trafia na teoretycznie najmocniejszego z wiceliderów grup. Rywalem Warszawian będzie Itas Trentino, trzeci obecnie zespół włoskiej SuperLegi, triumfator Ligi Mistrzów z 2024 r.

Zobacz również:

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie dołączają do Bogdanki LUK Lublin w ćwierćfinale Ligi Mistrzów
Liga Mistrzów

Polscy siatkarze gromią Niemców w Lidze Mistrzów. Michał Winiarski pilnował do końca

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Włosi zajęli drugie miejsce w grupie A, dwa razy nie sprostali bowiem Ziraatowi Bankasi Ankara z Tomaszem Fornalem w składzie. Zwycięzca rywalizacji PGE Projektu z Trentino w ćwierćfinale trafi zaś na Bogdankę LUK Lublin. Drużyna Wilfredo Leona z kompletem zwycięstw wygrała zmagania w grupie B i już czeka na rywali.

    Przez dodatkową fazę play-off będzie się też przebijać Asseco Resovia Rzeszów. Po sensacyjnej porażce ze Sportingiem CP Rzeszowianie pozostali na drugim miejscu w grupie D. Zmierzą się z rywalem z Belgii, który finiszował za plecami Bogdanki LUK - Knackiem Roeselare. To teoretycznie łatwiejszy do pokonania przeciwnik od Włochów z Trentino. Inna sprawa, że jeden z liderów Itasu, Alessandro Michieletto, jest aktualnie kontuzjowany.

    Jeśli Resovia zakwalifikuje się do czołowej ósemki Ligi Mistrzów, wpadnie na rywala z Turcji. Ziraat okazał się najlepszym zespołem fazy grupowej i już czeka w ćwierćfinale. Jest jednocześnie jedyną turecką drużyną, która gra dalej w Lidze Mistrzów. O pierwszy w historii triumf w rozgrywkach w jej barwach walczy Fornal.

    Zobacz również:

    Wilfredo Leon zagrał świetny mecz przeciwko Galatasaray
    Liga Mistrzów

    Leon błyszczał, mistrzowie Polski pokazali klasę. Turcy bez szans w Lidze Mistrzów

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak

      Liga Mistrzów siatkarzy. Finaliści sprzed roku w jasnej sytuacji, Michał Winiarski już wie

      Rywala w ćwierćfinale zna już natomiast Aluron CMC Warta Zawiercie. Prowadzony przez Michała Winiarskiego finalista Ligi Mistrzów sprzed roku wygrał grupę D i trafia na zwycięzcę grupy E, czyli Lube Civitanova, aktualnie szósty zespół ligi włoskiej.

      W ćwierćfinale jest też triumfator ostatniej edycji LM, czyli Sir Safety Perugia. Drużyna, w której jedną z gwiazd jest Kamil Semeniuk, pozostaje niepokonana w trwających rozgrywkach. Jej rywala wyłoni rywalizacja francusko-hiszpańska: Montpellier zagra z Guaguas Las Palmas.

      Mecze fazy play-off o ćwierćfinał Ligi Mistrzów siatkarzy zostaną rozegrane w pierwszej połowie marca, systemem mecz i rewanż. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe zaplanowano na 24-26 marca.

      Zobacz również:

      Noumory Keita może wzmocnić jedną z europejskich reprezentacji. Kuszą go aż trzy, jak kiedyś Rosjanie Wilfredo Leona
      Siatkówka

      Utalentowany siatkarz może podążyć drogą Wilfredo Leona. Zaskakujące wieści

      Damian Gołąb
      Damian Gołąb
        Siatkarz ubrany w strój meczowy z numerem 12, na tle zapełnionych trybun podczas meczu siatkówki, obok trener oraz inni zawodnicy. Zawodnik wydaje się wyrażać emocje związane z rozgrywką.
        Artur Szalpuk, przyjmujący Asseco Resovii RzeszówGrzegorz WajdaReporter
        Siatkarz w zielonym stroju z numerem 21 trzyma piłkę do siatkówki, skoncentrowany przed serwisem, na jego koszulce widoczne logotypy sponsorów oraz flaga Polski, rozgrywka odbywa się w hali sportowej z publicznością w tle.
        Tomasz Fornal w tym sezonie występuje w Ziraacie Bankasi AnkaraVolleyball Worldmateriały prasowe
        Michał Winiarski
        Michał Winiarski, trener Aluron CMC Warty ZawiercieMarcin Golba/NurPhoto/AFPAFP
        Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg. Skrót meczuPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja