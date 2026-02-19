Cztery polskie zespoły w ćwierćfinałach, ale w Final Four Ligi Mistrzów zagrają maksymalnie trzy. Już bowiem wiadomo, że po ewentualnym awansie PGE Projektu Warszawa do czołowej ósemki drużyna ze stolicy wpadnie na inną polską drużynę.

To właśnie Warszawianie najbardziej skomplikowali sobie drogę do gry o medale Ligi Mistrzów. Do ostatniej kolejki walczyli o awans do fazy pucharowej. Dwa wygrane sety z Cucine Lube Civitanova zapewniły im grę w fazie play-off, ale porażka 2:3 zepchnęła na trzecie miejsce w grupie.

Trudne zadanie siatkarzy z Warszawy. Najpierw Włosi, potem Wilfredo Leon

I PGE Projekt, jako najniżej rozstawiony zespół na tym etapie, trafia na teoretycznie najmocniejszego z wiceliderów grup. Rywalem Warszawian będzie Itas Trentino, trzeci obecnie zespół włoskiej SuperLegi, triumfator Ligi Mistrzów z 2024 r.

Włosi zajęli drugie miejsce w grupie A, dwa razy nie sprostali bowiem Ziraatowi Bankasi Ankara z Tomaszem Fornalem w składzie. Zwycięzca rywalizacji PGE Projektu z Trentino w ćwierćfinale trafi zaś na Bogdankę LUK Lublin. Drużyna Wilfredo Leona z kompletem zwycięstw wygrała zmagania w grupie B i już czeka na rywali.

Przez dodatkową fazę play-off będzie się też przebijać Asseco Resovia Rzeszów. Po sensacyjnej porażce ze Sportingiem CP Rzeszowianie pozostali na drugim miejscu w grupie D. Zmierzą się z rywalem z Belgii, który finiszował za plecami Bogdanki LUK - Knackiem Roeselare. To teoretycznie łatwiejszy do pokonania przeciwnik od Włochów z Trentino. Inna sprawa, że jeden z liderów Itasu, Alessandro Michieletto, jest aktualnie kontuzjowany.

Jeśli Resovia zakwalifikuje się do czołowej ósemki Ligi Mistrzów, wpadnie na rywala z Turcji. Ziraat okazał się najlepszym zespołem fazy grupowej i już czeka w ćwierćfinale. Jest jednocześnie jedyną turecką drużyną, która gra dalej w Lidze Mistrzów. O pierwszy w historii triumf w rozgrywkach w jej barwach walczy Fornal.

Liga Mistrzów siatkarzy. Finaliści sprzed roku w jasnej sytuacji, Michał Winiarski już wie

Rywala w ćwierćfinale zna już natomiast Aluron CMC Warta Zawiercie. Prowadzony przez Michała Winiarskiego finalista Ligi Mistrzów sprzed roku wygrał grupę D i trafia na zwycięzcę grupy E, czyli Lube Civitanova, aktualnie szósty zespół ligi włoskiej.

W ćwierćfinale jest też triumfator ostatniej edycji LM, czyli Sir Safety Perugia. Drużyna, w której jedną z gwiazd jest Kamil Semeniuk, pozostaje niepokonana w trwających rozgrywkach. Jej rywala wyłoni rywalizacja francusko-hiszpańska: Montpellier zagra z Guaguas Las Palmas.

Mecze fazy play-off o ćwierćfinał Ligi Mistrzów siatkarzy zostaną rozegrane w pierwszej połowie marca, systemem mecz i rewanż. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe zaplanowano na 24-26 marca.

Rozwiń

Artur Szalpuk, przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów Grzegorz Wajda Reporter

Tomasz Fornal w tym sezonie występuje w Ziraacie Bankasi Ankara Volleyball World materiały prasowe

Michał Winiarski, trener Aluron CMC Warty Zawiercie Marcin Golba/NurPhoto/AFP AFP

Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg. Skrót meczu Polsat Sport