A to o tyle istotne, że to wyłącznie zwycięzcy grup mają zagwarantowany bezpośredni awans do czołowej ósemki rozgrywek . Wiceliderzy grup i najlepszy zespół z trzeciego miejsca będą walczyć w dodatkowej rundzie. Wiele wskazuje, że mimo wygranej z Karlovarskiem właśnie taki los czeka ZAKS-ę.

W czeskiej drużynie występuje dwóch Polaków - Kewin Sasak i Łukasz Wiese . Ten drugi szybko nadział się w ataku na blok Łukasza Kaczmarka . Ale to atakujący mistrzów Polski miał na początku seta większe problemy. Szybko i on został zablokowany, w kolejnym ataku trafił piłką w siatkę, w następnym w aut. Gospodarze prowadzili 8:4.

Gorzej, że ta przewaga długo się utrzymywała. Liderem w ataku został Aleksander Śliwka, ale i na niego Czesi znaleźli sposób. To właśnie przy zagrywkach kapitana ZAKSA zmniejszyła jednak straty do punktu. A po kilku minutach to po jego ataku doprowadziła do remisu 22:22. W końcówce kędzierzynianom zdarzył się jednak błąd w przyjęciu i to gospodarze wygrali 25:23.