Wszyscy usłyszeli, co powiedział Andrzej Wrona. Odważnie. "Może sobie na to pozwolić"

Występy polskich klubów w tegorocznej siatkarskiej Lidze Mistrzów zainaugurowała Bogdanka LUK Lublin, która przed własną publicznością ograła w trzech setach Halkbank Ankara. Od zwycięstwa zmagania rozpoczęła też Aluron CMC Warta Zawiercie, pokonując w "polskim" starciu Asseco Resovię Rzeszów (3:1), trzy punkty na swoim koncie zapisał również PGE Projekt Warszawa.

Stołeczny klub w pierwszej kolejce rywalizacji w grupie E zmierzył się przed własną publicznością z belgijskim Volley Haasrode Leuven. Gospodarze nie dali rywalom większych szans, pozwolili im na ugranie kolejno 17, 17 i 20 punktów, nie pozostawiając wątpliwości, która z drużyn była tego dnia lepsza na parkiecie. To właśnie podczas tego spotkania dosadną tezę postawił Andrzej Wrona.

Były siatkarz i kapitan Projektu od niedawna jest komentatorem Polsatu Sport i to właśnie w tej roli, u boku Tomasza Swędrowskiego, zasiadł za mikrofonem podczas starcia Projektu z belgijskim zespołem. Widząc to, co dzieje się na parkiecie, postawił dosadną tezę - jego zdaniem zawodnicy Projektu mają ciężej na treningach, niż podczas meczu z Volley Haasrode Leuven. Z tą opinią po spotkaniu skonfrontowano przyjmującego Projektu, Bartosza Bednorza.

Bartosz Bednorz reaguje na słowa Andrzeja Wrony

Przyjmujący stołecznego klubu od razu dał do zrozumienia, że on jako czynny zawodnik nie mógłby sobie pozwolić na wygłoszenie podobnej opinii, która de facto byłaby przyznaniem, że rywale zagrali na bardzo niskim poziomie.

"Nie możemy tak powiedzieć, nie możemy lekceważyć przeciwnika. Mecz to zupełnie co innego niż trening. Andrzej już nie gra, więc może sobie na to pozwolić" - stwierdził Bednorz w rozmowie z Polsatem Sport, z uśmiechem odnosząc się do słów Wrony.

Siatkarz reprezentacji Polski dodał, że razem z kolegami musiał być bardzo skoncentrowany, ponieważ "takie mecze tego wymagają". "Zrealizowaliśmy sobie ten plan, który założyliśmy, w 99 procentach" - podkreślił.

Prowadzący rozmowę postanowił wrócić do tematu Wrony, który zakończył karierę po ostatnim sezonie i dopiero od niedawna rozwija się jako komentator sportowy. Jak zdaniem Bednorza radzi sobie mistrz świata z 2014 roku?

"Utalentowany chłopak, więc na pewno bardzo dobrze sobie radzi" - zaznaczył, po czym dodał, że trudno ocenić, czy Wrona będzie tak dobrym komentatorem co siatkarzem, bo jako zawodnik bardzo wysoko ustawił sobie poprzeczkę. "Myślę, że da radę mając takiego człowieka obok siebie jak nasz ulubiony komentator pan Swędrowski. Lepszego nauczyciela mieć nie może" - skwitował, a jego wypowiedź dzień po meczu w X (dawny Twitter) udostępnił sam Wrona.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Bartosz Bednorz Piotr Matusewicz East News

Andrzej Wrona w barwach PGE Projektu Warszawa, w którym zakończył karierę Marcin Golba AFP

Bartosz Bednorz w barwach reprezentacji Polski MATEUSZ BIRECKI / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP