Wstrząs w klubie, a teraz taki wynik. Polscy siatkarze odpowiedzieli w Lidze Mistrzów

Tuż przed meczem z Montpellier w PGE Projekcie Warszawa doszło do trzęsienia ziemi. Trener Tommi Tiilikainen, który miał w tym sezonie zaszczepić w drużynie nowy styl, pożegnał się z klubem po trzech porażkach z rzędu - według oficjalnego komunikatu Warszawian podał się do dymisji. Stery drużyny przejął duet Kamil Nalepka - Bartosz Kaczmarek, którzy dotąd wspierali fińskiego szkoleniowca.

PGE Projekt rozgląda się za nowym trenerem, w grze mają być duże nazwiska, ale to Nalepka musiał podźwignąć zespół na jeden z najważniejszych jak dotąd meczów sezonu. Po wyjazdowej porażce we Francji i klęsce u siebie z Cucine Lube Civitanova Warszawianie spadli na trzecie miejsce w tabeli grupy E.

PGE Projekt Warszawa miał problem. I objawił się lider

A to już problem. Awans do ćwierćfinału wywalczą bowiem tylko zwycięzcy pięciu grup. Ekipy z drugich miejsc i wyłącznie jedna, najlepsza drużyna z trzeciej pozycji, zagrają w barażach o pozostałe miejsca w ósemce Ligi Mistrzów.

Mimo zmiany trenera nie zmienił się skład Warszawian. Nalepka i Kaczmarek nadal nie mogli korzystać z kontuzjowanego Jakuba Kochanowskiego, nie zdecydowali się jednak odesłać do rezerwy żadnego z podstawowych zawodników.

Pierwsza szóstka musiała gonić rywali, bo po zagrywce Vincenta Mathiasa Montpellier odskoczyło na trzy punkty. Gospodarze odwrócili wynik po dwóch punktowych blokach i wygrywali 12:11.

Siatkarzy z Francji to jednak nie podłamało. Przed końcówką partii mieli dwa punkty przewagi. Remis PGE Projektowi dał odważny atak Bartosza Bednorza, piłki setowe - as serwisowy Jana Firleja. I tak potrzebna była jednak gra na przewagi, którą gospodarze wygrali 27:25.

Drugą partię PGE Projekt rozpoczął znacznie mocniej, bo od prowadzenia 4:1. Goście przez całą partię gonili Warszawian, ale ci utrzymywali choćby minimalną przewagę. W trudnym momencie blokiem pomógł Firlej, a w drugiej części seta gospodarze odskoczyli na cztery punkty.

Zdecydowanym liderem warszawskiej ofensywy został Bednorz. W drugim secie skończył siedem z ośmiu ataków, do tego w ważnym momencie dołożył punktowy blok i as serwisowy, który dał oddech drużynie w ważnym momencie. To jego atak przypieczętował wygraną PGE Projektu 25:23.

Liga Mistrzów siatkarzy. Kluczowe zwycięstwo PGE Projektu Warszawa

Trzecia partia znów była wyrównana. Warszawianie zyskali trzy punkty przewagi, gdy kontratak wykończył Jurij Semeniuk. Tyle że trzy kolejne akcje wygrali goście i był remis 13:13. PGE Projekt ostatecznie przeciągnął jednak linę na swoją stronę. Pomógł blok, dobra gra w kontrataku i łącznie 19 punktów Bednorza.

Warszawianie wygrali seta 25:20, a cały mecz 3:0. Zwycięstwo daje PGE Projektowi awans na drugie miejsce w grupie. Liderem pozostaje Lube, które we wtorek pokonało 3:0 Haasrode Leuven.

Siatkarze PGE Projektu Warszawa Leszek Szymański PAP

Siatkarze PGE Projektu Warszawa CEV.eu materiały prasowe

Linus Weber, atakujący PGE Projektu Warszawa Piotr Matusewicz East News

Maciej Czyrek: Były ogromne emocje, ale myślę, że jakoś dałem radę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport