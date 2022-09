Wojciech Żaliński: Dobre losowanie dla kibiców

Kędzierzynianie, mistrzowie kraju i triumfatorzy Ligi Mistrzów w dwóch poprzednich sezonach, byli losowani z pierwszego koszyka i trafili do gr. D, w której zagrają z finalistą rozgrywek w dwóch poprzednich educjach - Itas Trentino z Włoch, belgijskim Decospanem VC Menen oraz czeskim CEZ Karlovarsko.

"Z trzeciego koszyka chciałem, aby do nas została wylosowana drużyna Tours VB. Też się to nie udało. Z mojego punktu widzenia było to kiepskie losowanie. Kibiców czeka jednak nie lada gratka, rewanż za dwa ostatnie finały Ligi Mistrzów obejrzą już na poziomie rozgrywek grupowych" - powiedział zawodnik kędzierzyńskiej drużyny.