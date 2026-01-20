Winiarski pojechał do Niemiec i taki efekt. Polscy siatkarze liderem w Lidze Mistrzów

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie przyjechali do Niemiec w roli lidera grupy D. W dwóch pierwszych meczach przegrali tylko seta z Asseco Resovią. Ale Rzeszowianie przed dwoma tygodniami w bezpośrednim meczu z SVG Luneburg kłopotów nie mieli i wygrali w trzech partiach.

Stąd Zawiercianie byli zdecydowanymi faworytami wtorkowego spotkania. I to mimo że ich trener Michał Winiarski nadal nie korzystał z Bartosza Kwolka, który przed poprzednim spotkaniem Ligi Mistrzów w Lizbonie skręcił kostkę. Zastąpił go Jakub Czerwiński.

Liga Mistrzów siatkarzy. Aluron CMC Warta Zawiercie punktowała Niemców

A polski zespół zaczął od asa serwisowego środkowego Jurija Gladyra. Warta była o punkt, dwa przed rywalami, aż na dobre odskoczyła przy wyniku 16:12. Co prawda Zawiercianie zdobyli w tej partii tylko dwa punkty blokiem, ale za to w ważnych momentach.

A w końcówce partii różnica między zespołami jeszcze wzrosła. Warcie nie zaszkodziła nawet słaba skuteczność atakującego Kyle'a Ensinga, który w pierwszym secie zdobył tylko punkt - polscy siatkarze wygrali 25:19.

Drugi set miał przebieg bliźniaczy do pierwszego. Po wyrównanym początku znów Zawiercianie zaczęli budować przewagę, ponownie na tablicy wyników pojawił się rezultat 16:12. Ale po chwili goście zaczęli popełniać błędy. Kiedy w aut huknął Ensing, Winiarski przerwał grę, bo jego zespół prowadził już tylko 19:17.

A w kolejnej akcji polską drużynę zagrywką zaskoczył Santeri Valimaa. Zawiercianie w końcówce jednak nie odpuścili. W kontratakach nie zawodzili Czerwiński oraz Mateusz Bieniek, w obronie drużynie pomagał Jakub Popiwczak. Warta zwyciężyła 25:21.

Niemcy bez szans. Drużyna Michała Winiarskiego liderem na półmetku

Trzeci set Luneburg otworzył prowadzeniem 3:1, ale sprytna akcja Miguela Tavaresa i Bieńka przy siatce dała przyjezdnym remis 4:4. Wkrótce objęli prowadzenie po pierwszym w tym meczu asie serwisowym Bieńka.

I przy stanie 11:9 dla gości trener Luneburga Stefan Hubner przerwał grę. Zawiercianie utrzymywali się dwa, trzy punkty przed rywalami, co wystarczyło do spokojnego zwycięstwa 25:22. Polska drużyna zamknęła w trzech setach mecz, który miała pod pełną kontrolą.

Na półmetku fazy grupowej Ligi Mistrzów Aluron CMC Warta niezagrożona prowadzi w grupie D z kompletem zwycięstw. Drugi polski zespół w tym zestawieniu, Asseco Resovia, w środę podejmie Sporting CP.

W ataku Aaron Russell, przyjmujący Aluron CMC Warty Zawiercie Wojtek Jargiło PAP

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie i ich trener Michał Winiarski Wojtek Jargiło PAP

Michał Winiarski Marcin Golba/NurPhoto/AFP AFP

