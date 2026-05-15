Winiarski drugi raz szturmuje Ligę Mistrzów. Zaskakujące słowa przed grą o medale

Obie polskie drużyny wyruszyły do Włoch już w czwartek. I Aluron CMC Warta Zawiercie, i PGE Projekt Warszawa na turniej finałowy Ligi Mistrzów przyjeżdżają obwieszone medalami - Zawiercianie zdobyli pierwsze dla klubu, historyczne mistrzostwo Polski, Warszawianie zaś po raz trzeci z rzędu sięgnęli po brąz.

Teraz obie drużyny staną przed szansą pierwszego w historii zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Przed półfinałami trenerzy polskich zespołów podkreślają, że cieszą się już z samej możliwości gry we Włoszech.

"Dla nas ten sezon to był rollercoaster. Zakwalifikowaliśmy się z trzeciego miejsca w grupie. Musieliśmy grać w fazie play-off z Trentino, to były dwa trudne mecze, wygrany złoty set. Potem ćwierćfinały z Bogdanką LUK Lublin, nasza droga tutaj była bardzo trudna. Wiele było emocji, ale jestem szczęśliwy, bo pracuję z bardzo doświadczonymi zawodnikami i bardzo mi pomagają" - mówi przed półfinałami Kamil Nalepka, trener PGE Projektu.

Kamil Nalepka z dużym wyczynem. PGE Projekt Warszawa pierwszy raz w Final Four Ligi Mistrzów

30-letni szkoleniowiec objął drużynę w trakcie sezonu po tym, jak z prowadzenia PGE Projektu zrezygnował Fin Tommi Tiilikainen. Objął ją w duecie z Bartoszem Kaczmarkiem. Przed Final Four przedstawiciele CEV, czyli Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej, podkreślają rekordowy wyczyn Nalepki - został nazwany "prawdopodobnie" najmłodszym szkoleniowcem w historii, który doprowadził zespół do finałów Ligi Mistrzów.

Nieco bardziej doświadczony jest Michał Winiarski, szkoleniowiec Aluron CMC Warty Zawiercie. Wraz ze swoim zespołem szturmuje już zresztą Final Four po raz drugi. Przed rokiem Zawiercianie dotarli aż do finału, gdzie jednak ostatecznie przegrali z Sir Safety Susa Perugia.

"Dla nas to niesamowita sytuacja, że drugi raz z rzędu zagramy w Final Four. To znaczy, że jesteśmy dobrym zespołem. Od trzech lat bardzo mocno pracowaliśmy, by być w turnieju finałowym i drugi raz osiągamy tak niesamowity rezultat" - podkreśla trener Warty.

Michał Winiarski z receptą na sukces w Lidze Mistrzów? To ma zaprowadzić zespół do wygranej

I od razu przedstawia receptę na zwycięstwo w turnieju. Nie skupia się jednak na kwestiach siatkarskich, a nastawieniu drużyny.

"Dla nas ważne jest to, by prawdziwie się tym cieszyć. Kiedy gra się w tak dużym turnieju, trzeba to czuć, ale i mieć z tego radość. Każdy z nas chce zdobyć trofeum, ale są tu bardzo mocne drużyny i wierzę, że zespół, który będzie najbardziej bawił się grą i zagra najbardziej zrelaksowany, wolny, sięgnie po trofeum" - przekonuje Winiarski.

Jego zespół o finał zagra z Ziraatem Bankkart Ankara z Turcji. Początek meczu w sobotę o godz. 20.30. Wcześniej, bo o godz. 17, PGE Projekt zmierzy się z Perugią. Transmisje wszystkich meczów Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

