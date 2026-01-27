Wilfredo Leon szalał, a tu taki wynik. Tak skończyli mistrzowie Polski w LM

W pierwszej rundzie fazy grupowej to właśnie Knack Roeselare sprawił Bogdance LUK Lublin największe problemy. Mistrzowie Polski wygrali w Belgii dopiero po tie-breaku. A przed rewanżem przy drużynie z Lublina świeciło kilka lampek alarmowych.

Nadal nie w pełni zdrowia są atakujący Kewin Sasak i Mateusz Malinowski, Lublinianie znów grali więc na trzech przyjmujących. Z gry wypadł podstawowy libero - Thales Hoss zachorował. Do tego Bogdanka LUK miała tylko dzień przerwy po ostatnim meczu w PlusLidze, który przecież niespodziewanie przegrała 0:3 z JSW Jastrzębskim Węglem.

Wilfredo Leon aż przeleciał na drugą stronę siatki. Ale Belgowie i tak zaskoczyli mistrzów Polski

Przyjezdni od początku postawili się mistrzom Polski. Ci odwrócili wynik przy stanie 8:7, kiedy punkt zagrywką zdobył środkowy Fynnian McCarthy. Wkrótce siatkarze z Belgii znów mieli dwa punkty przewagi, ale tym razem Lublinianom pomógł blok i był remis 13:13.

Prowadzenie objęli po asie serwisowym Hilira Henno. Ale końcówkę wygrali goście. Oskar Espeland zaskoczył zagrywką Wilfredo Leona, potem przy siatce pogubił się McCarthy. I to Roeselare niespodziewanie wygrało 25:22.

Mimo wspomnianego błędu w przyjęciu do Leona trudno było mieć pretensje, bo w pierwszej partii zdobył aż osiem punktów. Henno i Jackson Young, pozostali skrzydłowi, mieli duże problemy ze skutecznością.

W drugiej partii Lublinianie nie chcieli jednak powtórki z pierwszej i szybko, przy stanie 11:6, uciekli na pięć punktów. Bezcenny dla drużyny był Leon, który raz za razem otrzymywał piłki od Marcina Komendy. Łącznie w tym secie atakował siedem razy, w tym pięć skutecznie.

Mimo to przewaga Bogdanki LUK topniała. A Leon znalazł się w centrum niebezpiecznej sytuacji. Po ataku wpadł pod siatką na stronę rywali i wylądował plecami na podłodze. Potrącił dwóch blokujących rywali, którzy także się przewrócili. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sędziowie przyznali punkt rywalom i był remis 17:17.

A set wymknął się gospodarzom. W końcówce nie obyło się bez kontrowersji - gdy Stijn D'Hulst biegał za piłką aż na stronę polskiego zespołu, wściekli Leon i Komenda ruszyli do drugiego arbitra z pretensjami. Skończyło się jednak tylko żółtą kartką dla asystenta trenera Stephane'a Antigi, a Roeselare wygrało 25:23.

Liga Mistrzów siatkarzy. Tie-break w meczu Bogdanki LUK Lublin

Coraz bardziej drużynie dawał się we znaki brak Thalesa. Zastępujący Brazylijczyka Maciej Czyrek zaczął nieźle, ale potem Belgowie wzięli go na cel w przyjęciu. Antiga już przy stanie 6:3 dla gości w trzecim secie przerwał grę.

Kiedy goście zablokowali atak Leona, ich przewaga wzrosła do czterech punktów. Ale przy zagrywkach reprezentanta Polski Bogdanka LUK jeszcze się zebrała i odrobiła straty. O losach seta zdecydowała gra na przewagi. Gospodarze obronili dwie piłki meczowe, a wygraną 27:25 zapewnił im as serwisowy McCarthy'ego.

Na początku czwartej partii Lublinianie poszli za ciosem. Prowadzili już 5:1, ale goście szybko zaczęli zmniejszać straty. Mistrzowie Polski utrzymywali się jednak na czele, bo Belgowie popełniali coraz więcej błędów. Cały czas w uderzeniu był Leon, przewaga jego drużyny była bezpieczna. Lublinianie wygrali w dobrym stylu 25:16.

Tie-break rozpoczął się od asa serwisowego gości. Leon również odpowiedział jednak mocną zagrywką i żaden z zespołów nie potrafił odskoczyć rywalom. W końcu, tuż przed zmianą stron, dwa punkty przewagi zyskali rywale. Tyle że tuż po zmianie Henno doprowadził do remisu 8:8.

Francuz dał też drużynie prowadzenie 11:10. I po paru minutach to Lublinianie mieli piłkę meczową. Wykorzystali już pierwszą, wygrywając 15:13 i wyrywając czwarte zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzów.

Mistrzowie Polski pozostają niepokonanymi liderami tabeli grupy B. Ich przewaga nad Roeselare wzrosła do pięciu punktów. Drugi mecz tej grupy, Halkbanku Ankara z Galatasaray Stambuł, zaplanowano na czwartek.

Bogdanka LUK Lublin: Henno, McCarthy, Young, Komenda, Grozdanow, Leon - Czyrek (libero) oraz Gyimah

Knack Roeselare: Dermaux, Coolman, Siksna, D'Hulst, Van Elsen, Espeland - Deroey (libero) oraz Van Hoyweghen, Groffier, Haapaniemi

Wilfredo Leon zagrywa w trakcie meczu z Roeselare Wojtek Jargiło PAP

Hilir Henno w ataku w meczu Bogdanka LUK Lublin - Knack Roeselare Wojtek Jargiło PAP

Siatkarze Knack Roeselare CEV.eu materiały prasowe

