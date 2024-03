Ważna wiadomość przed finałem Ligi Mistrzów. Jest oficjalne potwierdzenie

Jastrzębski Węgiel wywalczył przepustkę do finału po batalii z Ziraatem Bankasi Ankara. Najpierw mistrzowie Polski rozbili rywali u siebie, wygrywając 3:0. W środę potwierdzili klasę w rewanżu, zwyciężając w dwóch pierwszych setach. To wystarczyło do awansu, spotkanie kończyli rezerwowi, którzy przypieczętowali wygraną w tie-breaku.