Ukraiński siatkarz poświęcił się dla polskiej drużyny. "Oddałem wszystko"

Damian Gołąb, Interia Sport: Było blisko brązowego medalu Ligi Mistrzów, ale ostatecznie się nie udało. Co z twojej zdecydowało o waszej porażce w meczu z Ziraatem Bankkart Ankara?

Jurij Semeniuk, środkowy PGE Projektu Warszawa i kapitan reprezentacji Ukrainy: Nie wystarczyło nam emocji. Staraliśmy się robić wszystko, co trener przedstawił nam przed meczem. Myślę, że ja sam nie byłem do końca gotowy. Jestem po kontuzji i potrzebowałem więcej czasu, by być gotowym do gry na sto procent. Ale dałem z siebie wszystko. Oczywiście nie jestem zadowolony, drużyna chciała czegoś większego i ja też. To nie był nasz dzień, ale w następnym sezonie wrócimy i mam nadzieję, że pokażemy lepszą grę niż w Turynie.

Decyzja pani sędzi w tie-breaku meczu o brąz wyprowadziła was trochę z równowagi? Zaraz po spotkaniu Damian Wojtaszek, wasz kapitan, mówił, że to ona przebudziła Nimira Abdel-Aziza.

- Tak było. W tamtym momencie starałem się mówić chłopakom, by do końca utrzymywali koncentrację. I nie patrzyli na to, co zrobiła sędzia. Ale faktycznie dała taką pauzę, która nie była nam potrzebna. A dla przeciwnika to była dobra przerwa. Trochę odpoczęli, zmienili styl gry. I złamali naszą koncentrację.

Spodziewaliście się, że w meczu z Ziraatem będziecie mieć tyle szans na zwycięstwo? W końcu turecki zespół był budowany z myślą o wygranej w Lidze Mistrzów.

- Oczywiście po fazie grupowej nikt już na nas nie patrzył, na Projekt Warszawa. Ale pokazaliśmy, jak możemy grać, co potrafimy. Awansowaliśmy do Final Four, tego nie można nie docenić. Nikt chyba nie patrzył na nas jednak jak na mocną drużynę, a my pokazaliśmy charakter. Zobaczymy, co będzie w następnym sezonie. Myślę, że będziemy mieć taką samą motywację i tyle emocji, by być w Final Four.

Jurij Semeniuk miał problem z barkiem, ale pomógł w meczu o brąz Ligi Mistrzów. "Nieważne, czy coś boli"

Wspomniałeś o problemach ze zdrowiem. Będziesz miał czas, by dojść do siebie przed występami w reprezentacji Ukrainy?

- Tak. Jeszcze nie rozmawiałem z trenerem, ale na sto procent dostanę jakiś dodatkowy tydzień wolnego. Na więcej chyba nie ma szans, bo już niedługo wylot do Chin na pierwszy turniej Ligi Narodów. Popracuję jeszcze w Warszawie z fizjoterapeutą, na siłowni. I przyjdzie czas na reprezentację. W meczu o brąz Ligi Mistrzów brakowało mi jeszcze czasu spędzonego na boisku, rytmu meczowego. Długo nie grałem, trening i mecz to nie to samo. Po takiej przerwie to nie będzie taka gra, do jakiej przyzwyczaili się kibice, kiedy grałem stabilnie i regularnie. Spędzę trochę czasu z rodziną i mam nadzieję, że znajdę jeszcze trochę motywacji i siły, by zagrać w reprezentacji.

Problemy z barkiem ciągnęły się za tobą w tym sezonie?

- Zmagałem się z nimi pierwszy raz w karierze, ale w tym sezonie faktycznie tak było, od drugiego meczu półfinałowego w PlusLidze z Bogdanką LUK Lublin. Tam oddałem wszystko. Nieważne, czy coś boli, czy nie, na boisku masz dawać wszystko dla drużyny.

Zmiany w reprezentacji Ukrainy. Powrót gwiazdy, Semeniuk chce pozostać kapitanem

Do kadry Ukrainy po przerwie wraca Ołeh Płotnicki, który przed rokiem oficjalnie ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Jak do tego podchodzisz? W końcu przejąłeś od niego funkcję kapitana drużyny.

- Prawdopodobnie pozostanę kapitanem. Myślę, że to bardzo dobrze, że Ołeh znów będzie w kadrze. Kiedy wraca taki zawodnik, który ma dużo mocnych elementów - takich jak przyjęcie, atak, zagrywka - może mocno pomóc drużynie. Zobaczymy, co osiągniemy, kiedy do kadry dołączy już on, ja i inni siatkarze, którzy dopiero kończyli swoje ligi. Nie powiem, że mamy łatwy kalendarz w Lidze Narodów, ale coś pogramy.

Kiedy Płotnicki przyjedzie na kadrę, będzie jakieś spotkanie z innymi siatkarzami? Będzie musiał się wytłumaczyć, dlaczego nie było go w kadrze przez trzy ostatnie sezony?

- Myślę, że nie, bo utrzymywał kontakt z zawodnikami kadry. Ma w reprezentacji wielu przyjaciół, kolegów. Byliśmy w kontakcie i wiemy, co się działo. Ale jeśli będzie chciał, oczywiście spotkamy się i porozmawiamy o tym, jak to będzie wyglądało.

Rozmawiał i notował Damian Gołąb

Siatkarze PGE Projektu Warszawa, trzeci z lewej Jurij Semeniuk

Jurij Semeniuk, środkowy PGE Projektu Warszawa

Siatkarze reprezentacji Ukrainy. Na środku jej kapitan Jurij Semeniuk





