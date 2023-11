Ucieczka z klubu tuż przed meczem Ligi Mistrzów. Wielkie osłabienie rywali Polaków

O tym, że siatkarskie kontrakty nie należą do tych, które szczególnie trudno rozwiązać, wiadomo nie od dziś. W ostatnich latach głośno było chociażby o rejteradach Amerykanów grających w PlusLidze. Najpierw mimo ważnego kontraktu z wakacji do PGE GiEK Skry Bełchatów nie wrócił przyjmujący Taylor Sander . Przed rokiem z kolei do GKS-u Katowice postanowił nie wracać rozgrywający Micah Ma’a , który wybrał Halkbank Ankara z Turcji.

Sprowadzenie Cavanny do Szanghaju to pokłosie transferu Taylora Averilla do Projektu Warszawa. Amerykanin przymierzany był bowiem do gry w Chinach, w ten sposób w klubie z Szanghaju znalazło się miejsce dla kolejnego obcokrajowca.