W sezonie 2025/26 w siatkarskiej Lidze Mistrzów obserwujemy cztery polskie zespoły: Asseco Resovię Rzeszów, PGE Projekt Warszawa, Bogdankę LUK Lublin i Aluron CMC Wartę Zawiercie.

Lublinianie i Zawiercianie zapewnili sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału tych rozgrywek. Z kolei Rzeszowianie i Warszawianie będą walczyć w fazie play-off o swoje miejsce. Resovia zagra z Knack Roeselare, a Projekt stoczy bitwę z Itas Trentino.

Pary play-off Ligi Mistrzów siatkarzy

Asseco Resovia - Knack Roeselare

PGE Projekt Warszawa - Itas Trentino

Montpellier HSC VB - Guaguas Las Palmas

Pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów siatkarzy

Ziraat Bankkart Ankara - Asseco Resovia Rzeszów / Knack Roeselare

Sir Sicoma Perugia - Montpellier HSC VB / Guaguas Las Palmas

Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa / Itas Trentino

Aluron CMC Warta Zawiercie - Cucine Lube Civitanova

Mecze 1/8 finału odbędą się w dniach 2-4 marca, a rewanże w kolejnym tygodniu. Tymczasem ćwierćfinały zaplanowano na 24-26 marca, a rewanże na 1-2 kwietnia.

Tutaj napisała się historia polskiego sportu. A teraz powrót. Cztery kluby w grze

W piątkowe przedpołudnie Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV) przekazała informacje dotyczące final four rozgrywek.

Tętniące życiem miasto Turyn po raz kolejny stanie się sceną, na której zostaną ukoronowani „Królowie Europejskiej Siatkówki”, gdyż na kultowej Inalpi Arenie odbędzie się Final Four Ligi Mistrzów CEV w siatkówce mężczyzn 2026!

Final four męskiej Ligi Mistrzów zaplanowano na 16-17 maja 2026.

W tej hali odbył się m.in. finał mistrzostw świata mężczyzn w 2018 roku, kiedy to reprezentacja Polski pokonała Włochy. W Turynie doszło także do Superfinału Ligi Mistrzów 2023, kiedy to Grupa Azoty Kędzierzyn Koźle wygrała z Jastrzębskim Węglem i sięgnęła po trzeci z rzędu triumf w tych rozgrywkach.

- Wierzę, że wszyscy mamy i dzielimy się bardzo miłymi wspomnieniami z niezwykle udanego Superfinału, który odbył się w Turynie w 2023 roku. Chcemy wykorzystać ten sukces, aby zapewnić drużynom, kibicom i wszystkim zainteresowanym kolejny niezapomniany Final Four i niezapomniane doświadczenie - powiedział prezes CEV, Roko Sikirić, który jest cytowany w komunikacie.

Turyn dobrze kojarzy się polskim kibicom ze względu na wyżej wymienione sukcesy. Z drabinki wynika, że we Włoszech mogą zagrać nawet trzy zespoły z PlusLigi. Jest to spowodowane tym, że w ćwierćfinale może mieć miejsce potencjalny polsko - polski pojedynek pomiędzy PGE Projektem Warszawa, a Bogdanką LUK Lublin.

