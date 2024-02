Trener Jastrzębskiego Węgla o przyczynach sukcesu. Podkreślił jedną rzecz

Jastrzębski Węgiel zapewnił sobie w środę awans do półfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski wygrali u siebie 3:0 (25:22, 26:24, 25:21) z Gas Sales Daiko Piacenza, z nawiązką odrabiając straty z pierwszego meczu, w którym ulegli 2:3. - Rywale zagrali na tym samym poziomie, co tydzień wcześniej, my byliśmy dziś lepsi, niż w pierwszym spotkaniu - powiedział PAP Marcelo Mendez, trener Jastrzębskiego Węgla, oceniając występ swoich podopiecznych.