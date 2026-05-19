Tomasz Fornal jasno o wielkim celu. Będzie próbować choćby 10 lat

Tomasz Fornal, Trevor Clevenot i Nimir Abdel-Aziz - te trzy gwiazdy miały zapewnić Ziraatowi Bankkart Ankara grę o najwyższe cele nie tylko w Turcji, ale i w Europie. Trener drużyny Mustafa Kavaz jeszcze przed startem Final Four Ligi Mistrzów w Turynie podkreślał, że klub "wydał dużo pieniędzy", by być wśród najlepszych. Mówi się nawet o ponad 10 milionach euro, co jak na siatkarskie warunki jest budżetem imponującym.

I to rzeczywiście się udało, Ziraat znalazł się w ścisłej czołówce. Na drodze do realizacji wielkiego celu stanęła mu jednak Aluron CMC Warta Zawiercie. Po półfinałowej porażce turecki zespół zdołał się jeszcze podnieść i ograć PGE Projekt Warszawa w meczu o brąz.

- Na pewno to trudno wywalczony medal. Nie było łatwo mentalnie zebrać się po półfinale. Najważniejsze jest to, że kończymy sezon zwycięstwem, to dużo przyjemniejsze niż zakończenie na czwartej pozycji. Możemy być szczęśliwi i dumni z naszych osiągnięć w tym roku. Wiadomo, że cele i aspiracje były takie, by zdobyć złoty medal, ale nie każdy może wygrywać - ocenia Fornal.

Złota nie ma, ale Tomasz Fornal już zapowiada. "Będę kontynuować, dopóki mi się to nie uda"

Polski siatkarz, który został wybrany do drużyny gwiazd turnieju w Turynie, sam również goni zwycięstwo w Lidze Mistrzów od kilku lat. Do tej pory szturmował ją z JSW Jastrzębskim Węglem. Najpierw jednak w 2023 r., też w Turynie, przegrał finał z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle. Rok później Jastrzębianie z nim w składzie przegrali mecz o złoto z Itasem Trentino, w 2025 r. w Łodzi musieli zadowolić się brązem.

Fornal za każdym razem kończy więc z medalem, jest w czołowej czwórce już piąty raz - w 2022 r. Jastrzębianie także dotarli do półfinału, wówczas nie rozgrywano jednak turnieju Final Four - ale wciąż pozostaje niedosyt. Przyjmujący nie zamierza się jednak poddawać, choćby wygrana w Lidze Mistrzów miała mu zająć i dekadę.

- Mam tych medali srebrnych i brązowych, poluję na ten złoty, ale marzenia są po to, żeby je spełniać. O igrzyskach olimpijskich, Lidze Mistrzów, mistrzostwach świata i Europy. To coś, co codziennie rano powinno napędzać każdego zawodnika, dodawać mobilizacji, zachęcać do ciężkiej pracy. Będę kontynuować, dopóki mi się to nie uda. Mam przed sobą jeszcze 10 lat kariery i zamierzam na przestrzeni tych 10 lat chociaż raz ją zdobyć - mówi o Lidze Mistrzów polski siatkarz.

Tomasz Fornal już w kraju. "Trochę długo mnie w Polsce nie było"

Tuż po przejściu do Ziraatu Fornal zapowiadał zresztą, że zdecydował się na taki ruch właśnie po to, by wreszcie podbić Europę. To był pierwszy zagraniczny klub w jego karierze, ale turecka przygoda kończy się już po jednym sezonie.

W nim Ziraat zupełnie zdominował krajowe podwórko. Zdobył Puchar i Superpuchar Turcji, a na koniec w cuglach wygrał mistrzostwo kraju.

- Na podsumowania jeszcze przyjdzie czas. Podsumuję sobie ten sezon osobiście, u siebie w głowie. Muszę się nad tym zastanowić, wrócić do Polski, spotkać się z rodziną, z najbliższymi i znajomymi, bo trochę długo mnie w Polsce nie było. Mieliśmy aspiracje, chcieliśmy zdobyć złoty medal, ale nie jest to łatwe - mówił Fornal tuż po meczu w Turynie.

Prosto z Włoch siatkarz udał się do Polski. Już w poniedziałek po południu pochwalił się na Instagramie, że wylądował na lotnisku w Katowicach. A później zamieścił zdjęcie z grilla, w którym towarzyszył mu m.in. brat Jan, również siatkarz, oraz Łukasz Kaczmarek, z którym grał w JSW oraz reprezentacji Polski.

W niej Kaczmarek w tym sezonie nie zagra, ale Fornal będzie tego lata występować w drużynie Nikoli Grbicia. Na zgrupowaniu kadry ma się pojawić 8 czerwca. Dwa dni później Polska rozpocznie rywalizację w Lidze Narodów, ale Fornal nie jest przewidziany przez selekcjonera do udziału w pierwszym tygodniu rozgrywek. Kibice w Polsce będą mogli oglądać grę przyjmującego w przyszłym sezonie, ma trafić do Warty Zawiercie.

