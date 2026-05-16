To znów się dzieje! Polscy siatkarze w finale Ligi Mistrzów. Nie przeszkodził nawet Fornal

Damian Gołąb

Polscy siatkarze znów staną przed szansą triumfu w Lidze Mistrzów. Do Kamila Semeniuka, który do finału zakwalifikował się z Perugią, dołącza Aluron CMC Warta Zawiercie. Siatkarzom Michała Winiarskiego nie przeszkodził nawet Tomasz Fornal. Zawiercianie oddali rywalom z Ziraatu Bankkart Ankara tylko jednego seta i w niedzielę po raz drugi zagrają w finale Ligi Mistrzów. Transmisje spotkań o medale w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Siatkarze Warty Zawiercie w żółtych i różowych strojach podczas meczu z Ziraatem. Tomasz Fornal w kółku.
Tomasz Fornal (w kółku) nie zagra w finale. Lepsza od jego Ziraatu okazała się Warta Zawiercie

To już jest historyczny sezon dla Aluron CMC Warty Zawiercie. Drużyna, którą prowadzi trener Michał Winiarski, po raz pierwszy zdobyła mistrzostwo Polski. W Final Four Ligi Mistrzów występuje po raz drugi, ale tu jest co poprawiać - przed rokiem przegrała finał z Sir Sicoma Monini Perugia.

W sobotę w Inalpi Arenie Zawiercianie zaprezentowali się już po obrońcach tytułu, którzy w trzech setach rozprawili się z PGE Projektem Warszawa. I tak jak w czasie pierwszego półfinału na trybunach dominowała biel fanów Perugii, tak w czasie drugiego w hali królował żółty kolor kibiców Warty. Niestety na trybunach znów i tak nie brakowało jednak pustych przestrzeni.

Kapitalne otwarcie siatkarzy Michała Winiarskiego. Ale w drugim secie wypuścili szansę

Fani z Zawiercia od początku mieli z czego się cieszyć, bo siatkarze Winiarskiego szybko zbudowali sobie przewagę. Seria bloków po zagrywkach Bartosza Kwolka dała im prowadzenie 10:5. Rywale już w kolejnej rotacji trzy punkty odrobili, ale wkrótce po tym zrywie polski zespół znów wygrywał wysoko, bo 15:10.

Turecki zespół jeszcze raz się zerwał, ale as serwisowy Kwolka ponownie dorzucił co nieco do przewagi Warty. W jego ślady poszedł rozgrywający Zawiercian Miguel Tavares, a zachwycony Bartłomiej Bołądź aż złapał się za głowę. Tym samym ze strony Ziraatu odpowiedział Tomasz Fornal, ale to polski zespół wygrał wyraźnie - 25:19.

Fornal to jedna z trzech wielkich gwiazd tureckiej drużyny. Wraz z atakującym Nimirem Abdel-Azizem i przyjmującym Trevorem Clevenotem stanowią o sile zespołu. Ale w pierwszym secie tylko Nimir dobił do 50 procent skuteczności w ataku, przyjmujący mieli z nią jeszcze większe problemy.

"Rozmawiałem z Tomkiem Fornalem o tym, jak wyglądał sezon w Turcji. Oni tak naprawdę nie za bardzo się wysilili, jeden tie-break z Galatasaray w finale. A przez wszystkie inne mecze przechodzili jak burza. Nie wiem, czy są odporni na twardą rywalizację z mocnym zespołem, bo tego turecka liga im nie daje" - oceniał jeszcze przed półfinałami w rozmowie z Interia Sport Wojciech Żaliński, dwukrotny triumfator LM z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle.

Takim mocnym zespołem mieli być i okazali się już w pierwszym secie Zawiercianie. W drugiej partii w ich szeregach na chwilę pojawiły się jednak nerwy, gdy mocno protestowali po kontrowersyjnej decyzji sędziego. A wynik oscylował już wokół remisu i na boisku rozgorzała wyrównana walka. Po kilku udanych akcjach Fornala Ziraat objął prowadzenie 12:9.

Przede wszystkim jednak błyszczał Nimir, który siał też postrach zagrywką. Przy stanie 19:14 dla Ziraatu Winiarski wykorzystał drugą przerwę. Ale jego drużyna i tak mogła jeszcze wygrać tę partię! Kapitalnie w polu zagrywki spisał się Mateusz Bieniek, rywale zaczęli się gubić. Po autowym ataku Fornala Warta prowadziła 23:22, po chwili miała piłkę setową.

W grze na przewagi znów jednak błysnął Nimir. A w ostatniej akcji polski zespół zupełnie się pogubił. Jurij Gladyr i Aaron Russell wzajemnie podcięli się na środku boiska, piłka od Tavaresa ledwo doleciała do Bołądzia. Ten mógł tylko oburącz przebić ją do rywali, a ci zrobili z niej użytek - wygrali 26:24.

Liga Mistrzów siatkarzy. Zawiercianie lepsi od drużyny Tomasza Fornala

Zawiercianie nie wykorzystali szansy, by postawić rywali pod ścianą, i w trzecim secie toczyli z nimi wyrównaną walkę. Kiedy Russell huknął w aut, przegrywali dwoma punktami, ale szybko wyrównali. Nieskutecznego Bołądzia zmienił Kyle Ensing, a po autowym ataku rywali ze środka Warta prowadziła 19:17.

I tym razem w końcówce rozbiła rywali. W ważnym momencie siatkarze Winiarskiego wygrali dwie akcje z rzędu blokiem. Potem w ataku pomylił się Clevenot, Bieniek posłał asa serwisowego, a wszystko zwieńczył Ensing. Zawiercianie wygrali 25:19.

Amerykanin pozostał więc na boisku na czwartą partię. Zawiercianie w jej połowie odskoczyli na trzy punkty, udanie kończąc długą akcję. Trener rywali Mustafa Kavaz poprosił o przerwę, bo jego zespołowi wymykał się nie tylko set, ale i cały mecz.

Po powrocie na boisko kolejny punkt zagrywką zdobył jednak świetnie dysponowany w tym elemencie Bieniek. Turcy odpowiedzieli blokiem i Warta prowadziła tylko 14:13. Ale siatkarze Winiarskiego tego dnia byli odporni na takie zrywy rywali. Cierpliwie grali w kontrataku, po zagraniu Russella objęli prowadzenie 17:13. A co najważniejsze, nie dali się już dogonić. Podbijali ataki Fornala, blokowali Nimira i ostatecznie wygrali 25:19, kończąc spotkanie.

Finał z Perugią w niedzielę o godz. 20.30. Wcześniej, bo już o godz. 17.00, mecz o trzecie miejsce, w którym wystąpi PGE Projekt Warszawa. Transmisje spotkań w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Z Turynu Damian Gołąb

Siatkarze w żółto-zielonych strojach celebrują zdobyty punkt, otoczeni przez współtowarzyszy z drużyny na boisku do siatkówki, podczas gdy zawodnicy przeciwnej drużyny w bordowych koszulkach stoją po drugiej stronie siatki.
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie w trakcie półfinału Ligi MistrzówCEV.eumateriały prasowe
Mężczyzna w szarej koszulce polo z logo firmy Orlen i Kempa stoi na tle rozmytej publiczności, trzymając coś w ręce, prawdopodobnie długopis lub pisak, z wyrażeniem skupienia na twarzy.
Michał Winiarskivolleyballworld.commateriały prasowe
Dwóch siatkarzy w sportowych strojach w trakcie meczu, jeden z nich w niskiej pozycji odbiera piłkę, drugi obserwuje sytuację na boisku.
Tomasz Fornal w trakcie półfinału z Aluron CMC Wartą ZawiercieCEV.eumateriały prasowe
