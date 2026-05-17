Półfinał Ligi Mistrzów w Turynie, w którym w sobotę wystąpił Tomasz Fornal, był bardziej zacięty niż wcześniejszy, w którym Sir Sicoma Monini Perugia gładko ograła PGE Projekt Warszawa. Ziraat Bankkart Ankara z Polakiem w składzie rozegrał cztery sety z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Ostatecznie jednak zespół z Turcji znów kończy poza finałem - podobnie było przed rokiem z Halkbankiem Ankara.

- Staraliśmy się, ale nie wyszło. Nie wiem, czy ten mecz stał na wysokim poziomie, ciężko mi to ocenić. Wydaje mi się, ze nie do końca. Mieliśmy swoje szanse, których nie wykorzystaliśmy. Ala tak już jest, kiedy w takich meczach nie wykorzystujesz swoich okazji: Zawiercie ma na tyle jakości, że przechyliło szalę zwycięstwa na swoją korzyść - ocenia Fornal.

Tomasz Fornal czwarty raz był blisko złota Ligi Mistrzów. "Za dużo prostych błędów"

Jego drużynie nie pomógł nawet wygrany w dość dramatycznych okolicznościach drugi set. Wtedy siatkarze z Ankary zmarnowali dużą przewagę, dali się doścignąć Zawiercianom w samej końcówce, po czym głównie dzięki świetnym akcjom Nimira Abdel-Aziza wyrwali partię rywalom. Tyle że w dwóch kolejnych przegrali i to polski zespół świętował wymarzony awans.

Staraliśmy się, ale popełnialiśmy za dużo prostych błędów. Błędy w asekuracji, w wystawach, wystawie sytuacyjnej piłki. To są podstawowe elementy - jak chcesz wygrać Ligę Mistrzów, musisz je zrobić lepiej

Dla niego to była już czwarta próba podbicia Ligi Mistrzów. W barwach JSW Jastrzębskiego Węgla najpierw przegrał dwa superfinały, a w poprzednim sezonie, w Final Four, musiał zadowolić się brązowym medalem. Wówczas również przegrał półinał z Wartą Zawiercie.

Tym razem jego tureckiej drużynie nie pomogła nawet dłuższa od polskiej drużyny przerwa po ostatnim meczu. Ziraat nie wytrzymał walki z mocnym rywalem, mimo że Nimir zdobył 27 punktów, a Fornal 13.

- Na Final Four jest wielkie granie. Rytm meczowy jest ważny i fajnie jest go mieć, ale też nie mieliśmy dwóch miesięcy przerwy, a tak naprawdę w okolicach dwóch tygodni. Mieliśmy czas na dobry trening, by się dobrze przygotować, a wydaje mi się, że się nie za dobrze przygotowaliśmy - krytycznie ocenia Fornal.

Liga Mistrzów. Daleko od kompletu na trybunach. "Widocznie nie zachęcili do przyjścia"

W Inalpi Arenie w Turynie, gdzie rozgrywany jest tegoroczny turniej finałowy Ligi Mistrzów, nie było w sobotę słychać zbyt wielu tureckich kibiców. W trakcie pierwszego meczu na trybunach dominowali fani Perugii, w trakcie drugiego Warty.

Frekwencja nie będzie powodem do dumy dla organizatorów. Według oficjalnych danych Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV), pierwsze spotkanie oglądało 3641 widzów, a drugie - z udziałem Fornala - 4271. Zapytany o puste plamy na trybunach polski siatkarz wbił lekką szpilkę organizatorom.

- Frekwencja nie dopisała. Jak na finał Ligi Mistrzów, wydaje mi się, że pod względem frekwencji mogło to wyglądać troszkę lepiej. Nie chcę mówić, że były puste trybuny, ale kibiców rzeczywiście jest bardzo mało. Ale cóż, widocznie nie zachęcili do przyjścia - z uśmiechem mówi Fornal.

O drugi w karierze brązowy medal Ligi Mistrzów zagra z PGE Projektem Warszawa. Początek spotkania o godz. 17, transmisja w Polsacie Sport 1 i Polsat Box Go, relacja tekstowa w Interia Sport.

Z Turynu Damian Gołąb

Tomasz Fornal materiały prasowe

