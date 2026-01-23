Partner merytoryczny: Eleven Sports

To nie tak miało wyglądać. Polski zespół ma kłopot w Lidze Mistrzów, ćwierćfinał się oddala

Damian Gołąb

Faza grupowa siatkarskiej Ligi Mistrzów właśnie osiągnęła półmetek. W tym sezonie w tych najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach występują aż cztery polskie zespoły. Szczególne powody do zadowolenia mają dwa z nich, które są na najlepszej drodze do bezpośredniego awansu do ćwierćfinału. Zdecydowanie najgorzej wygląda sytuacja w tabeli PGE Projektu Warszawa. Wicelidera PlusLigi w rundzie rewanżowej LM czeka trudna walka o awans.

Po lewej stronie mężczyzna w koszulce polo z logo Orlen, gestykulujący jakby udzielał wskazówek; po prawej zawodnik siatkarski w białym stroju, wyrażający silne emocje podczas rozgrywki, w tle rozmyta widownia.
Aluron CMC Warta Zawiercie Michała Winiarskiego jest niepokonana w Lidze Mistrzów. Na drugim biegunie jest PGE Projekt Warszawa Jana FirlejaVolleyball World / CEV.eumateriały prasowe

Polska ma w tym sezonie najliczniejszą reprezentację w Lidze Mistrzów. Żaden inny europejski kraj nie ma aż czterech drużyn w gronie najlepszych. Trzy miejsca w rozgrywkach PlusLiga dostała "z przydziału", dzięki rankingowi, a dodatkowe czwarte przyznano Asseco Resovii Rzeszów w ramach tzw. dzikiej karty.

Liga Mistrzów siatkarzy. Aluron CMC Warta Zawiercie w gronie najlepszych

Na półmetku fazy grupowej najwięcej punktów spośród polskiej czwórki jest Aluron CMC Warta Zawiercie. Finaliści Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu spisują się na razie na europejskich boiskach bez zarzutu.

Podopieczni Michała Winiarskiego są jedną z trzech drużyn w stawce, która zdobyła w trzech meczach komplet punktów. Oprócz niej takim dorobkiem może pochwalić się tylko turecki Ziraat Bankasi Ankara z Tomaszem Fornalem w składzie oraz włoskie Cucine Lube Civitanova.

Zawiercianie przegrali dotąd tylko jednego seta i prowadzą w grupie D. Wspomnianą partię "urwała" im Asseco Resovia. Po porażce z pierwszego meczu Rzeszowianie wygrali z rywalami z Niemiec i Portugalii bez straty seta. W rewanżu podejmą Wartę u siebie, więc walka o pierwsze miejsce w grupie jeszcze się nie zakończyła.

Tabela fazy grupowej Grupy D zestawiająca cztery drużyny: Aluron CMC Zawiercie, Asseco Resovia, SVG Luneburg oraz Sporting CP wraz z liczbą meczów, punktów, zwycięstw, porażek, setów i wynikami ostatnich meczów każdej z ekip.
Tabela grupy D siatkarskiej Ligi MistrzówInteria SportINTERIA.PL

    Debiutanci z Polski radzą sobie wyśmienicie. Świetna sytuacja Bogdanki LUK Lublin

    Mimo że Bogdanka LUK Lublin zgromadziła w trzech meczach o punkt mniej niż Warta, być może to mistrzowie Polski są aktualnie w lepszej sytuacji w tabeli niż Zawiercianie. Po czwartkowym zwycięstwie z Galatasaray Stambuł lubelska drużyna umocniła się na czele grupy B.

    Wilfredo Leon i spółka zdobyli osiem punktów, tracąc jeden w wyjazdowym meczu z Knackiem Roeselare. W przeciwieństwie do Warty nie mają jednak za plecami wyraźnego wicelidera. Wszystkie pozostałe drużyny z grupy B regularnie dzielą się punktami i mają po jednym zwycięstwie. To stawia debiutujący w LM zespół z Lublina w świetnej sytuacji przed rundą rewanżową.

    Tabela fazy grupowej Grupy B z wynikami czterech zespołów: Bogdanka LUK Lublin na pierwszym miejscu, Knack Roeselare na drugim, Galatasaray na trzecim oraz Halkbank na czwartym. Tabela zawiera liczbę rozegranych meczów, zdobyte punkty, wygrane i przegr...
    Tabela grupy B siatkarskiej Ligi MistrzówInteria SportINTERIA.PL

    Kłopoty polskiej drużyny. PGE Projekt Warszawa czeka walka o awans

    Największe problemy ma PGE Projekt Warszawa. Aktualny wicelider PlusLigi w tym tygodniu doznał bolesnej porażki przed własną publicznością z Lube. A że wcześniej przydarzyła się mu też wpadka w wyjazdowym spotkaniu z Montpellier, na półmetku LM zajmuje dopiero trzecie miejsce w tabeli grupy E.

    Warszawianie tracą do lidera z Włoch już pięć punktów. A że Lube wszystkie dotychczasowe spotkania wygrało 3:0, szanse polskiej drużyny na awans z pierwszego miejsca są już niewielkie. PGE Projekt będzie musiał skupić się na walce z Francuzami o drugie miejsce.

    Tabela grupy E fazy grupowej rozgrywek siatkarskich z czterema zespołami, podanymi wynikami meczów, liczbą punktów, zwycięstw, porażek oraz ostatnimi wynikami spotkań.
    Tabela grupy E siatkarskiej Ligi MistrzówInteria SportINTERIA.PL

    Bezpośredni awans do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów wywalczą bowiem tylko zwycięzcy każdej z pięciu grup. Drużyny z drugich miejsc, a także najlepszy zespół z trzeciej pozycji powalczą o trzy ostatnie miejsca w czołowej ósemce w dodatkowej rundzie play-off. W klasyfikacji zespołów z trzecich miejsc aktualnie prowadzi PGE Projekt.

    Warto dodać jeszcze, jak radzą sobie pozostałe zespoły z reprezentantami Polski w składach. Wspomniany Ziraat Fornala jak na razie wygrywa wszystkie mecze. W tabeli grupy C z ośmioma punktami prowadzi Sir Sicoma Monini Perugia z Kamilem Semeniukiem w składzie. Halkbank Ankara, w którym do gry po kontuzji wraca Aleksander Śliwka, zamyka na razie tabelę grupy B.

    Siatkarze w trakcie rozgrywki, zawodnicy w białych i granatowo-czerwonych strojach w dynamicznym momencie meczu, skupieni i zaangażowani, wokół widownia i sportowa hala.
    Siatkarze PGE Projektu Warszawa wygrali w tym sezonie tylko jeden mecz w Lidze MistrzówLeszek SzymańskiPAP
    Grupa siatkarzy drużyny Bogdanka LUK Lublin ubrana w czarne stroje sportowe z żółtymi napisami, trzyma się w ścisłym kręgu na boisku podczas meczu sportowego, w tle widać innych zawodników i puste trybuny.
    Bogdanka LUK Lublin jest liderem grupy BCEV.eumateriały prasowe
    Dwóch siatkarzy ubranych w biało-czerwone stroje drużynowe podczas dynamicznej akcji na boisku, jeden z nich wykonuje odbiór piłki, drugi obserwuje sytuację. W tle widoczna linia siatki oraz fragment boiska.
    Asseco Resovia Rzeszów na razie ustępuje w Lidze Mistrzów drużynie z ZawierciaDarek DelmanowiczPAP
    Wilfredo Leon: Potrafię grać lepiej, ale cieszę się, że odnieśliśmy trzecie zwycięstwo w LM. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

