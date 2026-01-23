Polska ma w tym sezonie najliczniejszą reprezentację w Lidze Mistrzów. Żaden inny europejski kraj nie ma aż czterech drużyn w gronie najlepszych. Trzy miejsca w rozgrywkach PlusLiga dostała "z przydziału", dzięki rankingowi, a dodatkowe czwarte przyznano Asseco Resovii Rzeszów w ramach tzw. dzikiej karty.

Liga Mistrzów siatkarzy. Aluron CMC Warta Zawiercie w gronie najlepszych

Na półmetku fazy grupowej najwięcej punktów spośród polskiej czwórki jest Aluron CMC Warta Zawiercie. Finaliści Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu spisują się na razie na europejskich boiskach bez zarzutu.

Podopieczni Michała Winiarskiego są jedną z trzech drużyn w stawce, która zdobyła w trzech meczach komplet punktów. Oprócz niej takim dorobkiem może pochwalić się tylko turecki Ziraat Bankasi Ankara z Tomaszem Fornalem w składzie oraz włoskie Cucine Lube Civitanova.

Zawiercianie przegrali dotąd tylko jednego seta i prowadzą w grupie D. Wspomnianą partię "urwała" im Asseco Resovia. Po porażce z pierwszego meczu Rzeszowianie wygrali z rywalami z Niemiec i Portugalii bez straty seta. W rewanżu podejmą Wartę u siebie, więc walka o pierwsze miejsce w grupie jeszcze się nie zakończyła.

Tabela grupy D siatkarskiej Ligi Mistrzów Interia Sport INTERIA.PL

Debiutanci z Polski radzą sobie wyśmienicie. Świetna sytuacja Bogdanki LUK Lublin

Mimo że Bogdanka LUK Lublin zgromadziła w trzech meczach o punkt mniej niż Warta, być może to mistrzowie Polski są aktualnie w lepszej sytuacji w tabeli niż Zawiercianie. Po czwartkowym zwycięstwie z Galatasaray Stambuł lubelska drużyna umocniła się na czele grupy B.

Wilfredo Leon i spółka zdobyli osiem punktów, tracąc jeden w wyjazdowym meczu z Knackiem Roeselare. W przeciwieństwie do Warty nie mają jednak za plecami wyraźnego wicelidera. Wszystkie pozostałe drużyny z grupy B regularnie dzielą się punktami i mają po jednym zwycięstwie. To stawia debiutujący w LM zespół z Lublina w świetnej sytuacji przed rundą rewanżową.

Tabela grupy B siatkarskiej Ligi Mistrzów Interia Sport INTERIA.PL

Kłopoty polskiej drużyny. PGE Projekt Warszawa czeka walka o awans

Największe problemy ma PGE Projekt Warszawa. Aktualny wicelider PlusLigi w tym tygodniu doznał bolesnej porażki przed własną publicznością z Lube. A że wcześniej przydarzyła się mu też wpadka w wyjazdowym spotkaniu z Montpellier, na półmetku LM zajmuje dopiero trzecie miejsce w tabeli grupy E.

Warszawianie tracą do lidera z Włoch już pięć punktów. A że Lube wszystkie dotychczasowe spotkania wygrało 3:0, szanse polskiej drużyny na awans z pierwszego miejsca są już niewielkie. PGE Projekt będzie musiał skupić się na walce z Francuzami o drugie miejsce.

Tabela grupy E siatkarskiej Ligi Mistrzów Interia Sport INTERIA.PL

Bezpośredni awans do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów wywalczą bowiem tylko zwycięzcy każdej z pięciu grup. Drużyny z drugich miejsc, a także najlepszy zespół z trzeciej pozycji powalczą o trzy ostatnie miejsca w czołowej ósemce w dodatkowej rundzie play-off. W klasyfikacji zespołów z trzecich miejsc aktualnie prowadzi PGE Projekt.

Warto dodać jeszcze, jak radzą sobie pozostałe zespoły z reprezentantami Polski w składach. Wspomniany Ziraat Fornala jak na razie wygrywa wszystkie mecze. W tabeli grupy C z ośmioma punktami prowadzi Sir Sicoma Monini Perugia z Kamilem Semeniukiem w składzie. Halkbank Ankara, w którym do gry po kontuzji wraca Aleksander Śliwka, zamyka na razie tabelę grupy B.

Siatkarze PGE Projektu Warszawa wygrali w tym sezonie tylko jeden mecz w Lidze Mistrzów Leszek Szymański PAP

Bogdanka LUK Lublin jest liderem grupy B CEV.eu materiały prasowe

Asseco Resovia Rzeszów na razie ustępuje w Lidze Mistrzów drużynie z Zawiercia Darek Delmanowicz PAP

