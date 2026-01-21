To nie tak miało wyglądać. Klęska w Lidze Mistrzów na oczach ministra

Oba zespoły przystąpiły do meczu Ligi Mistrzów po prestiżowych porażkach w lidze. PGE Projekt Warszawa nie ugrał ani jednego seta w meczu z Asseco Resovią Rzeszów, Cucine Lube Civitanova przegrała 1:3 z Sir Sicoma Monini Perugia.

Włoski zespół w Lidze Mistrzów dotąd był jednak bezbłędny, dwa pierwsze spotkania wygrywając bez straty seta. Do Warszawy przyjechał pod kierunkiem świetnie znającego polskie realia trenera - Włochów prowadzi Giampaolo Medei, były szkoleniowiec Asseco Resovii Rzeszów.

PGE Projekt Warszawa z problemami. Wyraźna przewaga Cucine Lube Civitanova

Włosi od początku nacisnęli na polski zespół zagrywką. Problemy mieli z nią obaj przyjmujący z Warszawy, Kevin Tillie i Bartosz Bednorz. Efektem było prowadzenie gości 10:6.

Co gorsza, Włosi powiększali przewagę. Po odważnym ataku Aleksandyra Nikołowa, wicemistrza świata z Filipin, prowadzili już 15:9. Na nic przerwy, o które prosił trener PGE Projektu Tommi Tiilikainen, nie pomogła podwójna zmiana rozgrywającego i atakującego - Warszawianie nie mieli zbyt wiele do powiedzenia i przegrali 18:25.

A środowe spotkanie było z ich punktu widzenia tym ważniejsze, że w poprzedniej kolejce Ligi Mistrzów niespodziewanie przegrali 2:3 z Montpellier. Kolejna porażka byłaby już poważnym ograniczeniem szans na pierwsze miejsce w grupie E, a tylko to daje bezpośredni awans do ćwierćfinału.

W pierwszym secie meczu z Lube dużym problemem PGE Projektu była skuteczność w ataku. Warszawianie skończyli tylko 38 procent piłek. Drugą partię rozpoczęli jednak od dwupunktowego prowadzenia. Tyle że Włosi szybko doprowadzili do remisu 7:7. W dodatku po chwili boisko z grymasem bólu musiał opuścić Bednorz, który został pechowo uderzony piłką w palec.

Gospodarze jeszcze raz się zerwali, odskoczyli na trzy punkty, ale znów Lube szybko doprowadziło do remisu 12:12. I zaczęło budować przewagę, korzystając m.in. z zagrywek Giovanniego Gargiulo i bloków, którymi punkty zdobywał Mattia Bottolo.

Warszawianie atakowali zaś z jeszcze słabszą skutecznością niż w pierwszym secie. Nie pomogła zmiana atakującego - na boisku pojawił się Bartosz Gomułka - ani powrót do gry Bednorza. Tiilikainen tylko kręcił głową, a jego zespół przegrał 21:25.

Liga Mistrzów siatkarzy. Trudna sytuacja polskiej drużyny

Fiński szkoleniowiec polskiej drużyny zdecydował się na zmianę na rozegraniu, zastępując Jana Firleja Michałem Kozłowskim. A Warszawianie starali się w końcu nawiązać walkę z rywalami. Po udanym kontrataku wykończonym przez Gomułkę prowadzili 11:10.

Warszawską drużynę z trybun Torwaru oglądał m.in. minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Obejrzał jednak tylko trzy sety. W grze warszawskiej drużyny cały czas zdarzały się niedokładności, w trzeciej partii pojawiły się błędy w ataku, i Włosi odskoczyli na cztery punkty.

W tym secie były jeszcze emocje, Tillie doprowadził do remisu 22:22. Ale to Włosi cieszyli się z wygranej 26:24 i kompletu punktów.

Na półmetku fazy grupowej PGE Projekt zajmuje dopiero trzecie miejsce w tabeli grupy E. Do niepokonanego Lube traci już pięć punktów.

PGE Projekt Warszawa: Weber, Semeniuk, Bednorz, Firlej, Kłos, Tillie - Wojtaszek (libero) oraz Gomułka, Kozłowski, Koppers, Firszt

Cucine Lube Civitanova: Loeppky, Gargiulo, Bottolo, Boninfante, D'Heer, Nikołow - Balaso (libero) oraz Orduna, Koukartsev

Linus Weber w ataku w meczu PGE Projekt Warszawa - Cucine Lube Civitanova CEV.eu materiały prasowe

Siatkarze Cucine Lube Civitanova - z lewej Mattia Bottolo, obok Fabio Balaso Leszek Szymański PAP

Liga Mistrzów siatkarzy. W ataku Bartosz Bednorz, przyjmujący PGE Projektu Warszawa CEV.eu materiały prasowe

