To nie tak miało wyglądać. Klęska w Lidze Mistrzów na oczach ministra

Damian Gołąb

Damian Gołąb

To był jeden z najbardziej prestiżowych meczów w fazie grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa, który już w poprzedniej kolejce zanotował wpadkę w tych rozgrywkach, podejmował mocnego rywala. Cucine Lube Civitanova, aktualnie szósty zespół ligi włoskiej, zdominował jednak polskich siatkarzy. PGE Projekt podniósł się dopiero w trzecim secie, ale wynik 0:3 ze środy może mieć poważne konsekwencje dla losów awansu z grupy.

Zawodnik drużyny siatkarskiej w granatowo-czerwonym stroju przechodzi obok członków przeciwnej drużyny w białych strojach, w prawym górnym rogu wyróżnione zdjęcie mężczyzny w sportowej bluzie z emblematem Polski i napisem 'Polska Siatkówka'.
Siatkarzy PGE Projektu Warszawa z trybun obserwował minister sportu Jakub RutnickiLeszek Szymański / screen Polsat SportPAP

Oba zespoły przystąpiły do meczu Ligi Mistrzów po prestiżowych porażkach w lidze. PGE Projekt Warszawa nie ugrał ani jednego seta w meczu z Asseco Resovią Rzeszów, Cucine Lube Civitanova przegrała 1:3 z Sir Sicoma Monini Perugia.

Włoski zespół w Lidze Mistrzów dotąd był jednak bezbłędny, dwa pierwsze spotkania wygrywając bez straty seta. Do Warszawy przyjechał pod kierunkiem świetnie znającego polskie realia trenera - Włochów prowadzi Giampaolo Medei, były szkoleniowiec Asseco Resovii Rzeszów.

    PGE Projekt Warszawa z problemami. Wyraźna przewaga Cucine Lube Civitanova

    Włosi od początku nacisnęli na polski zespół zagrywką. Problemy mieli z nią obaj przyjmujący z Warszawy, Kevin Tillie i Bartosz Bednorz. Efektem było prowadzenie gości 10:6.

    Co gorsza, Włosi powiększali przewagę. Po odważnym ataku Aleksandyra Nikołowa, wicemistrza świata z Filipin, prowadzili już 15:9. Na nic przerwy, o które prosił trener PGE Projektu Tommi Tiilikainen, nie pomogła podwójna zmiana rozgrywającego i atakującego - Warszawianie nie mieli zbyt wiele do powiedzenia i przegrali 18:25.

    A środowe spotkanie było z ich punktu widzenia tym ważniejsze, że w poprzedniej kolejce Ligi Mistrzów niespodziewanie przegrali 2:3 z Montpellier. Kolejna porażka byłaby już poważnym ograniczeniem szans na pierwsze miejsce w grupie E, a tylko to daje bezpośredni awans do ćwierćfinału.

    W pierwszym secie meczu z Lube dużym problemem PGE Projektu była skuteczność w ataku. Warszawianie skończyli tylko 38 procent piłek. Drugą partię rozpoczęli jednak od dwupunktowego prowadzenia. Tyle że Włosi szybko doprowadzili do remisu 7:7. W dodatku po chwili boisko z grymasem bólu musiał opuścić Bednorz, który został pechowo uderzony piłką w palec.

      Gospodarze jeszcze raz się zerwali, odskoczyli na trzy punkty, ale znów Lube szybko doprowadziło do remisu 12:12. I zaczęło budować przewagę, korzystając m.in. z zagrywek Giovanniego Gargiulo i bloków, którymi punkty zdobywał Mattia Bottolo.

      Warszawianie atakowali zaś z jeszcze słabszą skutecznością niż w pierwszym secie. Nie pomogła zmiana atakującego - na boisku pojawił się Bartosz Gomułka - ani powrót do gry Bednorza. Tiilikainen tylko kręcił głową, a jego zespół przegrał 21:25.

        Liga Mistrzów siatkarzy. Trudna sytuacja polskiej drużyny

        Fiński szkoleniowiec polskiej drużyny zdecydował się na zmianę na rozegraniu, zastępując Jana Firleja Michałem Kozłowskim. A Warszawianie starali się w końcu nawiązać walkę z rywalami. Po udanym kontrataku wykończonym przez Gomułkę prowadzili 11:10.

        Warszawską drużynę z trybun Torwaru oglądał m.in. minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Obejrzał jednak tylko trzy sety. W grze warszawskiej drużyny cały czas zdarzały się niedokładności, w trzeciej partii pojawiły się błędy w ataku, i Włosi odskoczyli na cztery punkty.

        W tym secie były jeszcze emocje, Tillie doprowadził do remisu 22:22. Ale to Włosi cieszyli się z wygranej 26:24 i kompletu punktów.

        Na półmetku fazy grupowej PGE Projekt zajmuje dopiero trzecie miejsce w tabeli grupy E. Do niepokonanego Lube traci już pięć punktów.

        Liga Mistrzów
        3 kolejka
        21.01.2026
        20:30
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        PGE Projekt Warszawa: Weber, Semeniuk, Bednorz, Firlej, Kłos, Tillie - Wojtaszek (libero) oraz Gomułka, Kozłowski, Koppers, Firszt

        Cucine Lube Civitanova: Loeppky, Gargiulo, Bottolo, Boninfante, D'Heer, Nikołow - Balaso (libero) oraz Orduna, Koukartsev

        Dwóch siatkarzy rywalizuje przy siatce podczas meczu, jeden zawodnik wykonuje atak, a drugi próbuje zablokować piłkę podaną nad siatką. W tle widoczne puste trybuny i rozmazana publiczność.
        Linus Weber w ataku w meczu PGE Projekt Warszawa - Cucine Lube CivitanovaCEV.eumateriały prasowe
        Dwóch siatkarzy w trakcie rywalizacji sportowej na hali, ubranych w stroje klubowe – jeden w czerwonym stroju, drugi w niebieskim, prowadzących ze sobą konwersację przy siatce, w tle widoczna rozmyta publiczność.
        Siatkarze Cucine Lube Civitanova - z lewej Mattia Bottolo, obok Fabio BalasoLeszek SzymańskiPAP
        Dwóch siatkarzy w trakcie dynamicznej akcji przy siatce, jeden z nich wykonuje atak, a drugi próbuje zablokować piłkę. W tle widoczni są kibice oraz fragment boiska do siatkówki.
        Liga Mistrzów siatkarzy. W ataku Bartosz Bednorz, przyjmujący PGE Projektu WarszawaCEV.eumateriały prasowe
        Jan Firlej: Przez cały mecz byliśmy bardzo skupieni. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

