Tak w Turcji przywitali Wilfredo Leona. Smutny widok na meczu Ligi Mistrzów
Siatkarze Bogdanki LUK Lublin, a szczególnie Wilfredo Leon, przyciągają na trybuny w PlusLidze tłumy kibiców. W czwartkowy wieczór mistrzowie Polski z wielką gwiazdą w składzie zaprezentowali się w Stambule, gdzie mierzyli się z Galatasaray. Tym razem jednak trybuny w hali Burhan Felek Voleybol Salonu przedstawiały smutny widok - w Polsce nie do pomyślenia.
Spotkanie Galatasaray Stambuł z Bogdanką LUK Lublin było jednym z hitów trzeciej kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzów. Niepokonany lider grupy B przyleciał do Turcji, gdzie podejmował go zespół, który także ma aspiracje, by awansować do kolejnej fazy gier w europejskich rozgrywkach.
Siatkówka. Pustki w Stambule. Nawet Wilfredo Leon nie przyciągnął kibiców
Galatasaray podjęło mistrzów Polski w hali Burhan Felek Voleybol Salonu. To obiekt, który w zależności od rodzaju wydarzenia może pomieścić od 5,5 do 7 tysięcy widzów. Tym razem jednak trybuny świeciły pustkami.
Puste trybuny było widać już w pierwszych ujęciach z hali. Pojawiła się w niej garstka widzów, bo tak trzeba określić liczbę 420 widzów - taką liczbę podała CEV, czyli Europejska Konfederacja Siatkówki.
Mimo że tureckie hale słyną z gorącej atmosfery, tym razem w Stambule było raczej cicho. Choć tureccy kibice zawiedli, warto jednak zaznaczyć, że w Turcji była obecna grupka fanów z Lublina. A polskie miasto od Stambułu dzieli ponad 1200 kilometrów, i to w linii prostej.
Dla porównania, debiutancki mecz Bogdanki LUK w Lidze Mistrzów z Halkbankiem Ankara w Lublinie oglądała wypełniona hala - na trybunach zasiadło 4221 widzów. Na drugim meczu mistrzów Polski, z Knackiem Roeselare w Belgii, obecnych było 1800 kibiców.
Liga Mistrzów siatkarzy. Bogdanka LUK Lublin prowadzi na półmetku
I choć trybuny przedstawiały smutny widok, najważniejsze z punktu widzenia Wilfredo Leona i spółki było zwycięstwo. Chociaż lubelscy siatkarze niespodziewanie przegrali pierwszego seta z poważnie osłabioną drużyną ze Stambułu, potem było lepiej.
Bogdanka LUK wygrała bowiem trzy kolejne sety, dzięki czemu przypieczętowała trzecie zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski mają na koncie osiem punktów. Drugie miejsce w grupie B zajmuje Knack Roeselare, który wyprzedza Galatasaray oraz drugi turecki zespół - Halkbank Ankara.
Bezpośredni awans do ćwierćfinału wywalczy tylko zespół, który zakończy rywalizację w grupie na pierwszym miejscu. Wicelider oraz najlepszy zespół z trzeciego miejsca ze stawki pięciu grup będzie mieć prawo gry w dodatkowej fazie play-off, która wyłoni resztę ćwierćfinalistów.