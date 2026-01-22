Tak w Turcji przywitali Wilfredo Leona. Smutny widok na meczu Ligi Mistrzów

Spotkanie Galatasaray Stambuł z Bogdanką LUK Lublin było jednym z hitów trzeciej kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzów. Niepokonany lider grupy B przyleciał do Turcji, gdzie podejmował go zespół, który także ma aspiracje, by awansować do kolejnej fazy gier w europejskich rozgrywkach.

Siatkówka. Pustki w Stambule. Nawet Wilfredo Leon nie przyciągnął kibiców

Galatasaray podjęło mistrzów Polski w hali Burhan Felek Voleybol Salonu. To obiekt, który w zależności od rodzaju wydarzenia może pomieścić od 5,5 do 7 tysięcy widzów. Tym razem jednak trybuny świeciły pustkami.

Puste trybuny było widać już w pierwszych ujęciach z hali. Pojawiła się w niej garstka widzów, bo tak trzeba określić liczbę 420 widzów - taką liczbę podała CEV, czyli Europejska Konfederacja Siatkówki.

Mimo że tureckie hale słyną z gorącej atmosfery, tym razem w Stambule było raczej cicho. Choć tureccy kibice zawiedli, warto jednak zaznaczyć, że w Turcji była obecna grupka fanów z Lublina. A polskie miasto od Stambułu dzieli ponad 1200 kilometrów, i to w linii prostej.

Dla porównania, debiutancki mecz Bogdanki LUK w Lidze Mistrzów z Halkbankiem Ankara w Lublinie oglądała wypełniona hala - na trybunach zasiadło 4221 widzów. Na drugim meczu mistrzów Polski, z Knackiem Roeselare w Belgii, obecnych było 1800 kibiców.

Liga Mistrzów siatkarzy. Bogdanka LUK Lublin prowadzi na półmetku

I choć trybuny przedstawiały smutny widok, najważniejsze z punktu widzenia Wilfredo Leona i spółki było zwycięstwo. Chociaż lubelscy siatkarze niespodziewanie przegrali pierwszego seta z poważnie osłabioną drużyną ze Stambułu, potem było lepiej.

Bogdanka LUK wygrała bowiem trzy kolejne sety, dzięki czemu przypieczętowała trzecie zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski mają na koncie osiem punktów. Drugie miejsce w grupie B zajmuje Knack Roeselare, który wyprzedza Galatasaray oraz drugi turecki zespół - Halkbank Ankara.

Bezpośredni awans do ćwierćfinału wywalczy tylko zespół, który zakończy rywalizację w grupie na pierwszym miejscu. Wicelider oraz najlepszy zespół z trzeciego miejsca ze stawki pięciu grup będzie mieć prawo gry w dodatkowej fazie play-off, która wyłoni resztę ćwierćfinalistów.

Wilfredo Leon w trakcie meczu w Stambule CEV.eu materiały prasowe

Marcin Komenda, kapitan Bogdanki LUK Lublin, a w tle puste trybuny w Stambule CEV.eu materiały prasowe

Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK Lublin Piotr Matusewicz East News

Takie słowa o Wilfredo Leonie! "Personifikacja słowa lider". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport