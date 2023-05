Siatkarz ZAKS-y mógł opuścić finał Ligi Mistrzów. Rosjanie nie wydali zgody

Międzynarodowe certyfikaty zawodników Jastrzębskiego Węgla i ZAKS-y były bowiem ważne do 14 maja. PZPS wnioskował o ich przedłużenie w związku z grą w finale Ligi Mistrzów. Podobne prośby wystosowano wobec zawodników, którzy do samego końca grali w PlusLidze i Tauron 1. Lidze. I choć niemal wszystkie certyfikaty udało się przedłużyć bez problemu, pojawił się problem z licencją Paszyckiego. Środkowy urodzony w Kijowie występuje bowiem na rosyjskim paszporcie, który uzyskał w 2020 roku. W związku z tym FIVB zwróciła się do polskiej strony z zaskakującą prośbą.

- Poproszono nas o to, byśmy uzyskali zgodę rosyjskiej federacji na to, by mu przedłużyć certyfikat. Tej zgody nie otrzymaliśmy, ale wytłumaczyliśmy władzom w Lozannie pewne komplikacje związane z sytuacją geopolityczną w Europie i na świecie. Natychmiast to zmieniono, było to też poparte przez europejskie władze, które organizują finał - zdradził w programie #7Strefa w Polsacie Sport Czayka, dyrektor Pionu Rozgrywek Krajowych i Międzynarodowych PZPS.