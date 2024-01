Jastrzębski Węgiel nie dał szans rywalom z Niemiec. Mistrzowie Polski przypieczętowali awans do ćwierćfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów w bardzo dobrym stylu. We własnej hali zanotowali piątą w tym sezonie wygraną w europejskich pucharach i kończą zmagania w grupie D na pierwszym miejscu. W zwycięstwie z SVG Luneburg pomogła im świetna dyspozycja w polu zagrywki i ataku. Do tego błysnęli kilkoma bardzo efektownymi akcjami.