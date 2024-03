Siatkarski magik walczył z bólem. Został bohaterem boju o finał Ligi Mistrzów

Kiedy atakujący Ziraatu Bankasi Ankara Wouter Ter Maat posłał piłkę w aut w ostatniej akcji drugiego seta, Benjamin Toniutti cieszył się w japońskim stylu. Najpierw obiegł w szale radości boisko , a dopiero po chwili utonął w ramionach kolegów. Ta nieudana akcja Holendra zdecydowała o triumfie Jastrzębskiego Węgla w drugim secie w Ankarze , co dało polskiej drużynie przepustkę do drugiego z rzędu finału Ligi Mistrzów.

Toniutti biegł i skakał z radości, choć niedawno miał z wykonywaniem tych czynności duże problemy. Od dłuższego czasu Francuz zmagał się bowiem z problemami z łydką. Dobrze było je widać choćby na niedawnym turnieju finałowym TAURON Pucharu Polski, gdy rzadziej skakał do bloku i biegał za niedokładnie przyjętymi piłkami nieco mniej niż zazwyczaj. W kilku meczach w tym sezonie był zresztą oszczędzany. Klub pisał wtedy w oficjalnych komunikatach o "planowej przerwie", ale kłopoty zdrowotne Toniuttiego były tajemnicą poliszynela .

W związku z jego problemami Jastrzębski Węgiel sprowadził nawet awaryjnie 45-letniego Jarosława Macionczyka , który w debiucie otrzymał nagrodę dla MVP spotkania. O dłuższej przerwie Toniuttiego od gry nie mogło być jednak mowy, bo nikt w klubie nie wyobrażał sobie, by w najważniejszych meczach radzić sobie bez niego. I po półfinale w Ankarze nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu otrzymał właśnie Francuz . Wystarczył występ w dwóch pierwszych setach - mecz wygrany przez mistrzów Polski 3:2 dokończyli rezerwowi.

"Skrzat-magik" prowadzi Jastrzębski Węgiel do sukcesów. W Polsce chce pisać historię

Jastrzębski Węgiel po raz drugi zagra w finale Ligi Mistrzów. Dla Toniuttiego będzie to już jednak trzecia szansa na prestiżowe trofeum. W 2021 r. poprowadził do niego Grupę Azoty ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle, a po finale pożegnał się z drużyną. Od tamtej pory występuje w Jastrzębskim Węglu, który z mistrzem olimpijskim na rozegraniu dobił do ścisłej europejskiej czołówki.