Jastrzębski Węgiel od początku sezonu potwierdza, że jest świetnie przygotowany do rozgrywek, a jego liderzy mimo zmęczenia długm sezonem kadrowym są w stanie prowadzić zespół do kolejnych zwycięstw i to nie tylko na krajowych parkietach. Mistrzowie Polski udanie zainaugurowali też rozgrywki Ligi Mistrzów, do czego w dużej mierze przyczyniło się dwóch kadrowiczów Nikoli Grbicia.