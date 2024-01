Sensacja sezonu w Lidze Mistrzów. Wielki zespół poległ, Polak świętuje

Drużyna Cucine Lube Civitanova do wtorku nie nie przegrała w grupie E ani jednego seta. Siatkarze z Włoch wykorzystali dobre losowanie i pewnie kroczyli do ćwierćfinału rozgrywek. Co innego rumuńska Arcada Galati, która dotąd wygrała tylko jedno spotkanie i miała niewielkie szanse, by powalczyć choćby o miejsce w barażu o ćwierćfinał.