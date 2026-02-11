Sceny w Lidze Mistrzów, rywale Polaków nie wytrzymali. Nagle słychać wybuch

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

We wtorek rozpoczęła się już 5. kolejka fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym ze starć było spotkanie Knack Roeselare z tureckim Galatasaray. Rywalizacja ta była o tyle ważna, że w tej samej grupie jest m.in. Bogdanka LUK Lublin, czyli aktualny mistrz Polski. Finalnie mecz skończył się wygraną gospodarzy 3:2, co zdecydowanie nie spodobało się kibicom tureckiej ekipy. Tuż po zakończeniu meczu doszło do nieprzyjemnych scen, a w pewnej chwili słychać nawet wybuch.

Grupa siatkarzy w czerwono-pomarańczowych strojach obejmujących się po zdobyciu punktu na boisku. W tle siatka oraz zawodnicy drużyny przeciwnej w żółtych strojach siedzący na ławce rezerwowych.
Siatkarze GalatasarayABACA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

W najlepsze trwa klubowy sezon siatkarski 2025/2026. Powoli do końca dobiega pierwszy etap najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek, czyli faza grupowa Ligi Mistrzów. We wtorek rozpoczęły się starcia już 5. kolejki (jest ich sześć), które w niektórych przypadkach mogą już rozstrzygnąć kwestię awansu.

Tak było w przypadku grupy B, w której jest aktualny mistrz Polski, Bogdanka LUK Lublin. Ekipa Stephane Anitgi mogła zagwarantować sobie pewny ćwierćfinał bez wyjścia na boisko. Wystarczyło, że w Belgii w meczu Knack Roeselare z Galatasaray padnie korzystny wynik (3:2 dla gospodarzy). I tak się stało.

    Zespół z Belgii ograł turecką ekipę właśnie po tie-breaku, co zapewniło Bogdance bezpośredni awans do 1/4 finału. Taki wynik z pewnością nie spodobał się kibicom zgromadzonym na hali. Ci dali upust swoich emocji w skandaliczny sposób, a wszystko zostało dobrze uchwycone przez kamery.

    Sceny na hali w Lidze Mistrzów. Siatkarze odpowiedzieli

    Krótki filmik z hali w swoich mediach społecznościowych zamieścił dobrze poinformowany ekspert siatkarski, Jakub Balcerzak. W jego trakcie doskonale widać, co się dzieje na linii kibice - siatkarze. Całe zamieszanie rozpoczyna głośny wybuch, który przerywa jednocześnie radość wygranej drużyny. Do tego słychać głośne gwizdy. Po chwili kamera kieruje się w ich kierunku.

      Wtedy na odpowiedź zdecydował się Roamy Alonso. Kubański środkowy postanowił odpowiedzieć na zaczepki kibiców i rzucił w nich nieznanym przedmiotem. Całe wideo można zobaczyć niżej.

      Dla tureckiego zespołu mogło być to przedostatnie spotkanie w tych rozgrywkach w tym sezonie. Aby grać dalej muszą wygrać nadchodzącą rywalizację ze wspomnianą już Bogdanką, a to zdecydowanie nie będzie takie łatwe. Pierwszy mecz między tymi zespołami zakończył się wynikiem 3:1 na korzyść przedstawiciela PlusLigi. Do tego muszą liczyć na potknięcie właśnie Roeselare.

      Zawodnicy drużyn siatkarskich w trakcie rozgrywki przy siatce, jeden z graczy w żółto-czarnym stroju odbija piłkę, wokół kilku przeciwników w czerwono-pomarańczowych strojach, dynamiczna akcja na boisku.
      Wilfredo Leon w trakcie meczu Galatasaray Stambuł - Bogdanka LUK LublinCEV.eumateriały prasowe
      Grupa siatkarzy świętuje zdobycie punktu podczas meczu, ubrani w klubowe stroje, widoczny siatkarski parkiet, w tle sędzia oraz trybuny.
      Siatkarze Knack RoeselareCEV.eumateriały prasowe
      Siatkarz w niebieskim stroju wykonuje atak nad siatką, podczas gdy zawodnik w żółtej koszulce próbuje zablokować piłkę, obok nich stoi sędzia obserwujący przebieg akcji.
      Wilfredo Leon w bloku w trakcie meczu z Knack RoeselareCEV.eumateriały prasowe

