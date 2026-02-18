Sądny dzień polskich siatkarzy w Lidze Mistrzów. Pomóc może Wilfredo Leon

Cała czwórka zespołów, która reprezentuje Polskę w Lidze Mistrzów, ma w składzie kadrowiczów Nikoli Grbicia. Do tego w składach nie brakuje reprezentantów innych krajów. Do fazy grupowej polskie drużyny przystępowały więc jako faworyci do jednego z dwóch pierwszych miejsc w grupie, które gwarantują dalszą walkę w Lidze Mistrzów. Zresztą Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia Rzeszów trafiły do jednej grupy.

"Na razie nie widzę dużych kłopotów dla polskich zespołów w grupie. Dla naszych drużyn Liga Mistrzów zacznie się po fazie grupowej" - przewidywał w rozmowie z Interia Sport przed startem LM Jakub Bednaruk, ekspert Polsatu Sport.

Polski zespół pod ścianą w Lidze Mistrzów. PGE Projekt Warszawa sam wpędził się w kłopoty

Rzeczywistość okazała się jednak nie tak kolorowa. A przynajmniej nie dla PGE Projektu Warszawa. Przed startem rozgrywek wydawało się, że polski zespół w grupie E może rywalizować z Cucine Lube Civitanova, włoską drużyną, wówczas prezentującą się słabo na krajowym podwórku.

Tymczasem Warszawianie dziś zagrają z Lube o pozostanie w rozgrywkach. Przed ostatnią kolejką fazy grupowej są na drugim miejscu, za pewnymi awansu do ćwierćfinału Włochami. Potrzebują jednak zwycięstwa, by zapewnić sobie utrzymanie swojej pozycji i kwalifikację do fazy play-off bez oglądania się na wyniki rywali.

W Lidze Mistrzów bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskują bowiem jedynie zwycięzcy pięciu grup. Drużyny z drugich miejsc i najlepszy zespół z trzeciego tworzą trzy pary barażowe o awans do ósemki. Aktualnie na trzecim miejscu w grupie E jest Montpellier, ale Francuzów czeka mecz z najsłabszym w stawce Haasrode Leuven.

Wilfredo Leon może pomóc rywalom z PlusLigi. W teorii jest o co grać

PGE Projekt w przypadku porażki może więc spaść na trzecie miejsce. Warszawianie sami skomplikowali sobie sytuację - głównie wyjazdową porażką z Montpellier i zwycięstwem, ale dopiero po tie-breaku, z Haasrode Leuven. Jeśli przegrają z Lube, a Francuzi wykorzystają szansę, będą musieli sprawdzać klasyfikację drużyn z trzecich miejsc.

Tam najgroźniejsze jest Galatasaray Stambuł z grupy B. Turecki zespół rywalizuje jednak jeszcze ciągle z Knackiem Roeselare o drugą pozycję, a w ostatniej kolejce będzie mierzyć się z Bogdanką LUK Lublin. I właśnie mistrzowie Polski mogą wyświadczyć przysługę rodakom z Warszawy.

Tyle że Lublinianie już niczego nie muszą. Debiutujący w Lidze Mistrzów zespół pozostaje niepokonany, zapewnił sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału. Ma jednak jeszcze o co grać - więcej punktów może dać lepszą pozycję wśród liderów grup i, w teorii, słabszego rywala w walce o Final Four.

Inna sprawa, że ostatnio drużyna Wilfredo Leona też przeżywa trudny okres, cały czas musi bowiem radzić sobie w osłabionym składzie. Brakuje Kewina Sasaka i Daenana Gyimaha, do gry dopiero wraca Mateusz Malinowski.

Liga Mistrzów siatkarzy. Korespondencyjna walka polskich siatkarzy o ćwierćfinał

Między sobą o ćwierćfinał rywalizują dwa pozostałe polskie zespoły - Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia Rzeszów. Jest to jednak pojedynek korespondencyjny. W lepszej sytuacji są Zawiercianie, którzy pierwszy raz w LM przegrali dopiero przed tygodniem, w Rzeszowie. Do zapewnienia sobie pierwszego miejsca siatkarzom prowadzonym przez Michała Winiarskiego wystarczy punkt w ostatnim meczu z SVG Luneburg.

Szanse Resovii są więc dużo mniejsze, i to mimo że zagra w Lizbonie ze Sportingiem CP, najsłabszym zespołem w grupie D. Co jednak najistotniejsze z jej punktu widzenia, na pewno zagra co najmniej w fazie play-off. A po niespodziewanej porażce w Luneburgu z końca stycznia wcale nie było to takie oczywiste.

Artur Szalpuk, przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów, pomógł jej pokonać Aluron CMC Wartę Zawiercie Darek Delmanowicz PAP

W europejskich pucharach rywalizują dziś jeszcze dwa polskie zespoły - oba we Włoszech. W Pucharze Challenge Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa zagra na wyjeździe z Allianz Milano. Pierwszy mecz przegrała jednak 0:3 i do awansu potrzebuje wygranej za trzy punkty, a potem zwycięstwa w tzw. dodatkowym secie.

W takiej samej sytuacji jest JSW Jastrzębski Węgiel. Drużyna prowadzona przez Andrzeja Kowala przegrała u siebie z Gas Sales Bluenergy Piacenza 1:3, również musi więc celować w trzy punkty i ewentualnego złotego seta.

Terminarz polskich zespołów w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów:

godz. 18.00: Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg, transmisja: Polsat Sport 1

godz. 18:30: Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa, transmisja: Polsat Sport 2

godz. 20.30: Bogdanka LUK Lublin - Galatasaray Stambuł, transmisja: Polsat Sport 1

godz. 20.30: Sporting CP - Asseco Resovia Rzeszów, transmisja: Polsat Sport 3

Bartosz Bednorz, jeden z liderów PGE Projektu Warszawa Piotr Matusewicz East News

Wilfredo Leon, lider Bogdanki LUK Lublin Piotr Matusewicz East News

Volley Haasrode Leuven – PGE Projekt Warszawa. Skrót meczu Polsat Sport