Sądny dzień polskich siatkarzy w Lidze Mistrzów. Pomóc może Wilfredo Leon

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Czas na ostatnie rozstrzygnięcia w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dziś ostatnia kolejka, która zdecyduje o losach awansu do kolejnych rund - bezpośrednio do ćwierćfinału lub do dodatkowej fazy play-off. Z czwórki polskich drużyn pewna swego jest tylko Bogdanka LUK Lublin, ale i mistrzowie Polski mają o co grać. W najtrudniejszej sytuacji jest PGE Projekt Warszawa, któremu grozi nawet pożegnanie z rozgrywkami. Transmisje dzisiejszych spotkań w Polsacie Sport, relacje w Interia Sport.

Dwóch siatkarzy ubranych w stroje swoich drużyn, jeden w jasnym, drugi w ciemnym stroju, na tle hali sportowej. Jeden z zawodników pokazany w zbliżeniu w okręgu, wyraża emocje, a drugi patrzy do góry.
Damian Wojtaszek i jego PGE Projekt Warszawa będą walczyć o awans w Lidze Mistrzów. Pomóc może Wilfredo LeonPiotr Matusewicz/Artur Barbarowski/East NewsEast News

Cała czwórka zespołów, która reprezentuje Polskę w Lidze Mistrzów, ma w składzie kadrowiczów Nikoli Grbicia. Do tego w składach nie brakuje reprezentantów innych krajów. Do fazy grupowej polskie drużyny przystępowały więc jako faworyci do jednego z dwóch pierwszych miejsc w grupie, które gwarantują dalszą walkę w Lidze Mistrzów. Zresztą Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia Rzeszów trafiły do jednej grupy.

"Na razie nie widzę dużych kłopotów dla polskich zespołów w grupie. Dla naszych drużyn Liga Mistrzów zacznie się po fazie grupowej" - przewidywał w rozmowie z Interia Sport przed startem LM Jakub Bednaruk, ekspert Polsatu Sport.

Polski zespół pod ścianą w Lidze Mistrzów. PGE Projekt Warszawa sam wpędził się w kłopoty

Rzeczywistość okazała się jednak nie tak kolorowa. A przynajmniej nie dla PGE Projektu Warszawa. Przed startem rozgrywek wydawało się, że polski zespół w grupie E może rywalizować z Cucine Lube Civitanova, włoską drużyną, wówczas prezentującą się słabo na krajowym podwórku.

Zobacz również:

Aleksiej Spiridonow narzeka na to, jak w Rosji traktuje się siatkarzy. W kontraście przywołał postać Wilfredo Leona
Siatkówka

Obrażał Polaków, znów o sobie przypomniał. Rosyjski skandalista uderza, wmieszał we wszystko Leona

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Tymczasem Warszawianie dziś zagrają z Lube o pozostanie w rozgrywkach. Przed ostatnią kolejką fazy grupowej są na drugim miejscu, za pewnymi awansu do ćwierćfinału Włochami. Potrzebują jednak zwycięstwa, by zapewnić sobie utrzymanie swojej pozycji i kwalifikację do fazy play-off bez oglądania się na wyniki rywali.

    W Lidze Mistrzów bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskują bowiem jedynie zwycięzcy pięciu grup. Drużyny z drugich miejsc i najlepszy zespół z trzeciego tworzą trzy pary barażowe o awans do ósemki. Aktualnie na trzecim miejscu w grupie E jest Montpellier, ale Francuzów czeka mecz z najsłabszym w stawce Haasrode Leuven.

    Wilfredo Leon może pomóc rywalom z PlusLigi. W teorii jest o co grać

    PGE Projekt w przypadku porażki może więc spaść na trzecie miejsce. Warszawianie sami skomplikowali sobie sytuację - głównie wyjazdową porażką z Montpellier i zwycięstwem, ale dopiero po tie-breaku, z Haasrode Leuven. Jeśli przegrają z Lube, a Francuzi wykorzystają szansę, będą musieli sprawdzać klasyfikację drużyn z trzecich miejsc.

    Tam najgroźniejsze jest Galatasaray Stambuł z grupy B. Turecki zespół rywalizuje jednak jeszcze ciągle z Knackiem Roeselare o drugą pozycję, a w ostatniej kolejce będzie mierzyć się z Bogdanką LUK Lublin. I właśnie mistrzowie Polski mogą wyświadczyć przysługę rodakom z Warszawy.

    Tyle że Lublinianie już niczego nie muszą. Debiutujący w Lidze Mistrzów zespół pozostaje niepokonany, zapewnił sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału. Ma jednak jeszcze o co grać - więcej punktów może dać lepszą pozycję wśród liderów grup i, w teorii, słabszego rywala w walce o Final Four.

    Zobacz również:

    Mateusz Poręba (z numerem 72) w reprezentacji Polski. Obok Aleksander Śliwka
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Trener odstawił kadrowicza Grbicia. Oto reakcja siatkarza. "Bardzo mi zależało"

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      Inna sprawa, że ostatnio drużyna Wilfredo Leona też przeżywa trudny okres, cały czas musi bowiem radzić sobie w osłabionym składzie. Brakuje Kewina Sasaka i Daenana Gyimaha, do gry dopiero wraca Mateusz Malinowski.

      Liga Mistrzów siatkarzy. Korespondencyjna walka polskich siatkarzy o ćwierćfinał

      Między sobą o ćwierćfinał rywalizują dwa pozostałe polskie zespoły - Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia Rzeszów. Jest to jednak pojedynek korespondencyjny. W lepszej sytuacji są Zawiercianie, którzy pierwszy raz w LM przegrali dopiero przed tygodniem, w Rzeszowie. Do zapewnienia sobie pierwszego miejsca siatkarzom prowadzonym przez Michała Winiarskiego wystarczy punkt w ostatnim meczu z SVG Luneburg.

      Szanse Resovii są więc dużo mniejsze, i to mimo że zagra w Lizbonie ze Sportingiem CP, najsłabszym zespołem w grupie D. Co jednak najistotniejsze z jej punktu widzenia, na pewno zagra co najmniej w fazie play-off. A po niespodziewanej porażce w Luneburgu z końca stycznia wcale nie było to takie oczywiste.

      Siatkarz w biało-czerwonym stroju z rozłożonymi rękami, stojący na hali sportowej z rozmytym tłem pełnym widzów.
      Artur Szalpuk, przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów, pomógł jej pokonać Aluron CMC Wartę ZawiercieDarek DelmanowiczPAP

      W europejskich pucharach rywalizują dziś jeszcze dwa polskie zespoły - oba we Włoszech. W Pucharze Challenge Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa zagra na wyjeździe z Allianz Milano. Pierwszy mecz przegrała jednak 0:3 i do awansu potrzebuje wygranej za trzy punkty, a potem zwycięstwa w tzw. dodatkowym secie.

      W takiej samej sytuacji jest JSW Jastrzębski Węgiel. Drużyna prowadzona przez Andrzeja Kowala przegrała u siebie z Gas Sales Bluenergy Piacenza 1:3, również musi więc celować w trzy punkty i ewentualnego złotego seta.

      Terminarz polskich zespołów w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów:

      godz. 18.00: Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg, transmisja: Polsat Sport 1

      godz. 18:30: Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa, transmisja: Polsat Sport 2

      godz. 20.30: Bogdanka LUK Lublin - Galatasaray Stambuł, transmisja: Polsat Sport 1

      godz. 20.30: Sporting CP - Asseco Resovia Rzeszów, transmisja: Polsat Sport 3

      Zobacz również:

      Jakub Popiwczak (w biało-czerwonej koszulce) ostatniego lata był podstawowym libero reprezentacji Polski
      Ekstraklasa Mężczyzn

      Kadrowicz Grbicia trafił pod skrzydła Winiarskiego. Tak ocenia zmianę

      Damian Gołąb
      Damian Gołąb
      Sportowiec z brodą i krótkimi włosami ubrany w czarny koszulkę z logo sponsora i nazwą drużyny siatkarskiej, uśmiechnięty, w tle inny zawodnik lekko rozmyty.
      Bartosz Bednorz, jeden z liderów PGE Projektu WarszawaPiotr MatusewiczEast News
      Siatkarz w czarno-żółtym stroju sportowym widoczny na pierwszym planie podczas meczu, z wyraźnym wyrazem skupienia lub rozczarowania na twarzy, w tle rozmazane postaci innych zawodników.
      Wilfredo Leon, lider Bogdanki LUK LublinPiotr MatusewiczEast News
      Volley Haasrode Leuven – PGE Projekt Warszawa. Skrót meczuPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja