Jesienią to właśnie meczem z Halkbankiem Ankara Bogdanka LUK Lublin rozpoczął debiutancki sezon w Lidze Mistrzów. Ten początek był znakomity, bo mistrzowie Polski rozbili Turków w trzech imponujących setach.

Już przed drugim meczem obu drużyn lubelski zespół zapewnił sobie jednak awans do ćwierćfinału LM. Stało się tak po wygranej 3:2 Knacku Roeselare z Galatasaray Stambuł.

To komfortowa sytuacja, że mamy już pewny awans. Ale walczymy o zwycięstwo

Jego siatkarze rywalizowali jeszcze o jak najlepsze rozstawienie przed fazą pucharową. Do meczu po raz kolejny przystąpili bez kontuzjowanego Kewina Sasaka, w rezerwie rozpoczął Mateusz Malinowski, drugi z atakujących, także wracający dopiero do zdrowia. Kontuzjowany jest też środkowy Daenan Gyimah. Halkbank miał o co grać, zwycięstwo przedłużało jego szanse na grę w fazie play-off.

Rywale znaleźli sposób na Wilfredo Leona, ale tylko na jednego seta. Potem mistrzowie Polski odpowiedzieli

Pierwszy set był wyrównany, ale jeśli któraś z drużyn zyskiwała przewagę, byli to gospodarze. Najpierw 6:4, potem 13:10. W ważnych momentach dobrze funkcjonował ich blok.

Ale mistrzowie Polski za każdym razem wracali. Po raz ostatni przy stanie 21:21, kiedy asem serwisowym popisał się Malinowski - na razie gotów tylko do pomocy drużynie z pola zagrywki. Grę na przewagi wygrał jednak Halkbank, wynik 26:24 ustalił kolejny punktowy blok przy ataku Wilfredo Leona.

Drugi set wyglądał już jednak zupełnie inaczej - znacznie lepiej dla polskiej drużyny. Zaczęli mocno przy zagrywkach Leona, błyskawicznie objęli prowadzenie 5:1. Potem tę przewagę powiększali, korzystając przede wszystkim z bardzo skutecznej pierwszej akcji po przyjęciu zagrywki.

Do tego pojawiły się kolejne punktowe bloki, w pewnym momencie różnica wynosiła aż 10 punktów. Gospodarzom udało się minimalnie przypudrować wynik, Bogdanka LUK wygrała 25:16.

Aleksander Śliwka na boisku. Zespół z Turcji walczył o wszystko

W drugiej partii na kilka minut na boisku pojawił się Aleksander Śliwka. Reprezentant Polski cały czas wraca do pełni formy po poważnej kontuzji, której nabawił się ubiegłego lata na zgrupowaniu kadry. Na trzeciego seta do gry wrócił jednak Joandry Leal, Kubańczyk, który reprezentował Brazylię.

Ale to Lublinianie zaczęli od prowadzenia 5:2. Potem Halkbank doprowadził do remisu 6:6, ale wynik szybko znów przechylił się na stronę gości. Leon zablokował atak Cwetana Sokołowa, Bogdanka LUK miała pięć punktów przewagi.

W drugiej części seta siatkarze z Turcji odrabiali jednak straty, w końcu doprowadzili do remisu 20:20, gdy w ataku pomylił się Leon. Tym razem gospodarze przegrali jednak końcówkę 24:26 - w decydującej akcji pomylił się Matej Kazijski.

Początek czwartej partii był wyrównany. Z czasem jednak Halkbank uciekł na cztery punkty, prowadził 11:7. Turecki zespół walczył o zachowanie szans na drugie miejsce w grupie B. Gospodarze utrzymywali prowadzenie, ale w końcówce ich przewaga zmalała do punktu.

Lublinianie złapali kontakt przy wyniku 22:23. Do remisu doprowadził sprytną "kiwką" Leon. Tym razem jednak grę na przewagi 26:24 wygrał Halkbank.

Liga Mistrzów siatkarzy. Tie-break w meczu mistrzów Polski

Tie-break rozpoczął się od prowadzenia 2:0 polskiej drużyny i przerwy na żądanie trenera rywali Radostina Stojczewa. Lublinianie utrzymywali się na prowadzeniu, byli o dwa, trzy punkty przed rywalami. Zapas punktowy, po kontrataku wykończonym przez Aleksa Grozdanowa, wzrósł do czterech "oczek". Ostatecznie mistrzowie Polski wygrali 15:11 i pozostają niepokonani w LM.

Bogdanka LUK Lublin zakończy fazę grupową Ligi Mistrzów 18 lutego. Ostatnim rywalem mistrzów Polski będzie inny zespół z Turcji - Galatasaray. Halkbank zagra z Roeselare, ale szans na awans do kolejnej rundy już nie ma.

Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK Lublin Piotr Matusewicz East News

Marcin Komenda, rozgrywający Bogdanki LUK Lublin fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe

Aleksander Śliwka Artur Szczepanski/REPORTER East News

Wilfredo Leon: Mama i tata dawno nie byli na moim meczu i cieszę się, że trafili na jeden z najważniejszych. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport