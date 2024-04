Rywale oklaskiwali polskich siatkarzy. Dominacja, jakiej nigdy nie było

Niemoc przełamała dopiero ZAKSA. Kędzierzynianie w 2021 r. pokonali wszystkich najgroźniejszych rywali i zdobyli tytuł. A rok później go obronili. "Złoty wiek" polskiej siatkówki klubowej trwał jednak nadal - w 2023 r. do finału weszła nie tylko ZAKSA, ale i Jastrzębski Węgiel. To był pierwszy polski finał w liczącej 63 lata historii rozgrywek .

Jastrzębski Węgiel chciał przełamać dominację ZAKS-y. "Każdy z nas był sfrustrowany"

Do tego Jastrzębski Węgiel z jedną z najmocniejszych kadr na świecie gry w finale wyczekiwał już od kilku lat. Najpierw szyki pokrzyżował mu koronawirus - zakażenia w drużynie zmusiły klub do oddania wszystkich meczów walkowerem . W 2022 r. na drodze stanęła ZAKSA, która rozbiła jastrzębian w półfinale.

Pięć dramatycznych setów. Amerykanin bohaterem polskiego finału

W drugiej partii jastrzębianie szli za ciosem, mieli już cztery punkty przewagi, ale rywale zdołali ich dogonić i wygrać seta. W trzecim jak z nut grał Łukasz Kaczmarek , aż trzy skuteczne bloki postawił Norbert Huber . Środkowy rok wcześniej świętował z kolegami wygraną w Lidze Mistrzów za pośrednictwem internetowego komunikatora . Paskudna kontuzja ścięgna Achillesa wyłączyła go bowiem z gry, nie mógł nawet pojechać do Włoch. Tym razem mógł aktywnie pomóc ZAKS-ie, która prowadziła już 2:1.

Trzeci triumf ZAKS-y z rzędu. "To był legendarny mecz"

"Wzięliśmy się w garść i dało się wygrać. Mecz był tak dramatyczny, że niewiele pamiętam z tego, co się działo . Pamiętam nieskończone piłki meczowe. To był legendarny mecz, którego nie zapomnę" - powiedział nieco później, gdy już ochłonął.

Kędzierzynianie w tym sezonie tytułu nie obronią, odpadli w barażu o ćwierćfinał. O krok od upragnionego tytułu jest za to Jastrzębski Węgiel . W finale w Antalyi 5 maja zagra z Itasem Trentino. To będzie szansa, by Fornal w końcu spełnił dziecięce marzenia. W finale znów zagra Huber, który po triumfie z ZAKS-ą przeniósł się do Jastrzębia-Zdroju.