Rewanż za finał Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski zatrzymani

W pierwszym secie mistrzowie Polski prowadzili tylko raz - 1:0. To oni wygrali pierwszą akcję po ataku Łukasza Kaczmarka , ale przegrali sześć kolejnych. Zaskoczył ich m.in. serwis Alessandra Michieletto . Dopiero po kilku minutach byli w stanie zniwelować straty i przy stanie 11:9 dla Włochów ich trener Angelo Lorenzetti poprosił o przerwę.

ZAKSA doskakuje do rywali. Dwa wyrównane sety

Rozpędzeni goście mocno rozpoczęli także trzecią partię. Prowadzili 4:1, ale gospodarze dość szybko zdołali wyrównać. I to mimo problemów ze zdrowiem Daniele Lavii . Od tego momentu trwała wyrównana walka. Nadal świetnie prezentował się Staszewski, który dobrze radził sobie nawet przy atakach na podwójnym bloku .

W tym elemencie polskim siatkarzom odpowiadał środkowy Srecko Lisinac. Dwupunktową przewagę Włochom wypracował serwis Michieletto, po chwili po kontrataku powiększył ją Kazijski. Ale kędzierzynianie jeszcze zebrali się do walki. Szczęśliwy punkt obroną zdobył Staszewski, as serwisowy Kaczmarka doprowadził do remisu 21:21. W czasie gry na przewagi szansę na przełamanie zmarnował Śliwka, Trentino wygrało 26:24.