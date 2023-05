Liga Mistrzów siatkarzy. Aleksander Śliwka szczerze o meczu

Mecz ZAKSY z Jastrzębskim Węglem obfitował w wiele zwrotów akcji i emocjonującą walkę o każdy punkt, a trudy spotkania wyraźnie dały się we znaki siatkarzom. Świadczy o tym wypowiedź Aleksandra Śliwki , czyli kapitana triumfatora rozgrywek. - Udało się wygrać, chociaż ten mecz był tak dramatyczny, że nie do końca pamiętam, co tam się wydarzyło - przyznał przyjmujący cytowany przez siatka.org.

Reprezentant Polski odniósł się także do wydarzeń z końcówki czwartego seta , kiedy to ZAKSA była o krok od zakończenia spotkania.

I chociaż dla Śliwki był to już trzeci triumf w Lidze Mistrzów, to, jak sam przyznał, prawdopodobnie właśnie tegoroczne zwycięstwo "smakowało najlepiej", ponieważ był to najtrudniejszy finałowy mecz ZAKSY. - To był legendarny, mecz, którego nie zapomnę - mówił.