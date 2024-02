Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zajęła drugie miejsce w grupie A tegorocznej Ligi Mistrzów, przez co nie uzyskała bezpośredniego awansu do ćwierćfinału. By dostać się do najlepszej ósemki triumfatorzy trzech poprzednich edycji tych prestiżowych rozgrywek musieli pokonać w 1/8 finału turecki Halkbank Ankara. I mimo problemów kadrowych w pierwszym meczu wykonali pierwszy krok, po emocjonującym starciu wygrywając 3:2.