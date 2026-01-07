PGE Projekt Warszawa przed meczem drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów miał sporo problemów. Nie chodzi nawet o brak Jakuba Kochanowskiego, który zmaga się z urazem. Plany warszawskiej drużyny storpedowała pogoda.

Podróż do Francji skomplikowała się już w Polsce przez opóźniony lot. Potem drużyna utknęła na lotnisku w Paryżu, ostatecznie część siatkarzy do Montpellier musiała dojechać pociągiem.

Problemy PGE Projektu Warszawa - przed meczem i w pierwszym secie

Najważniejsze, że warszawskim siatkarzom udało się dotrzeć na czas, a trener Tommi Tiilikainen miał do dyspozycji mocny skład. Nie był on jednak optymalny, bo oprócz Kochanowskiego w szóstce ponownie brakowało atakującego Linusa Webera.

Podobnie jak w ostatnim meczu z Aluron CMC Wartą Zawiercie, Niemca zastąpił Bartosz Gomułka. Wówczas PGE Projekt wygrał 3:0, tym razem cel był podobny. Zespół Montpellier, który w Lidze Mistrzów gra dzięki dzikiej karcie, na otwarcie fazy grupowej przegrał bowiem wyraźnie z Cucine Lube Civitanova z Włoch.

Warszawianie w pierwszym meczu rozbili zaś rywala z Belgii. W pierwszym secie we Francji to Montpellier uciekło jednak na dwa punkty, prowadząc 10:8. Co prawda po chwili goście wyrównali, ale kiedy na blok nadział się Bartosz Bednorz, Francuzi wygrywali 18:15.

Po chwili w aut zaatakował Karol Kłos i z takiej przewagi rywali polski zespół już się nie podniósł. Warszawianie niespodziewanie przegrali 21:25.

Siatkarze z Polski odpowiedzieli Francuzom. Ale problemy się nie skończyły

W pierwszym secie ofensywa PGE Projektu nie wyglądała najlepiej, na drugą partię Tilikainen posłał więc już Webera. Znów jednak to zespół Montpellier odskoczył, i to na cztery punkty, przy stanie 9:5.

Warszawianie zaczęli jednak wygrywać długie akcje, pojawiły się punkty blokiem, i doprowadzili do remisu 13:13. Na czoło wyszli przy stanie 19:18. Weber dał bardzo dobrą zmianę i to polski zespół wygrał 25:22.

Trzecia partia to znów niemal od początku przewaga Montpellier. Francuzi byli o trzy, cztery punkty przed PGE Projektem. W końcówce siatkarze z Polski zaczęli jednak odrabiać straty, a po kapitalnej zagrywce Bednorza remisowali z gospodarzami 20:20.

Pod koniec seta na boisku było trochę kontrowersji wokół decyzji sędziego, ale to zespół Montpellier miał piłki setowe. Wygrał 27:25 po błędzie Bednorza w ataku.

Siatkarze PGE Projektu Warszawa w meczu z Montpellier CEV.eu materiały prasowe

Liga Mistrzów siatkarzy. Nerwowo pod siatką, tie-break w meczu PGE Projektu Warszawa

Drugi przegrany set we Francji oznaczał już stratę punktu do tabeli - cennego w rywalizacji o pierwsze miejsce w grupie. To bolało tym bardziej, że w środę swój drugi mecz w Lidze Mistrzów wygrało Lube, najsilniejszy rywal PGE Projektu w grupie E: pokonał 3:0 Haasrode Leuven.

Na czwartą partię warszawski zespół wyszedł z dwoma kolejnymi zmianami - Michałem Kozłowskim na rozegraniu i Brandonem Koppersem na przyjęciu. Set od początku był wyrównany, PGE Projekt dobrze radził sobie w ustawieniach z zagrywką Jurija Semeniuka.

Decydujące okazały się jednak błędy gospodarzy, po których Warszawianie objęli prowadzenie 19:16. Pod siatką było nerwowo, siatkarze z Polski gorąco protestowali po jednym z challenge'ów. Ale ostatecznie to oni wygrali 25:22 i doprowadzili do tie-breaka.

W nim jednak od prowadzenia 4:1 rozpoczęli gospodarze. Warszawianie wyrównali, ale Quentin Jouffroy zagrywkami znów dał Montpellier trzy punkty przewagi. PGE Projekt jeszcze raz jednak zmniejszył straty do punktu, Francuzi wygrywali tylko 9:8.

Gospodarze nie wypuścili jednak szansy z rąk. Wykorzystali drugą piłkę meczową, wygrali 15:12, a całe spotkanie 3:2.

Kolejny mecz PGE Projekt rozegra w sobotę w Krakowie. W półfinale TAURON Pucharu Polski zmierzy się z Asseco Resovią.

Jan Firlej: Przez cały mecz byliśmy bardzo skupieni. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Bartosz Gomułka, atakujący PGE Projektu Warszawa CEV.eu materiały prasowe

Kevin Tillie, przyjmujący PGE Projektu Warszawa Piotr Nowak PAP