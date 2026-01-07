Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przykra niespodzianka w Lidze Mistrzów. Polscy siatkarze zaskoczeni, nie tak to miało wyglądać

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Perturbacje związane z podróżą do Francji nie pozostały bez wpływu na formę siatkarzy PGE Projektu Warszawa. Trener Tommi Tiilikainen szukał alternatyw w ataku, ściągnął z boiska gwiazdy polskiej kadry - Jana Firleja i Bartosza Bednorza - ale warszawski zespół niespodziewanie nie poradził sobie z Montpellier. Po zaskakującym zwycięstwie Francuzów sytuacja Warszawian w grupie E mocno się skomplikowała.

Siatkarze w jasnych strojach podczas meczu, z lewej strony sportowiec wyrażający emocje, po prawej część drużyny w grupowym uścisku po zdobyciu punktu.
Siatkarze PGE Projektu Warszawa mieli problemy we FrancjiCEV.eumateriały prasowe

PGE Projekt Warszawa przed meczem drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów miał sporo problemów. Nie chodzi nawet o brak Jakuba Kochanowskiego, który zmaga się z urazem. Plany warszawskiej drużyny storpedowała pogoda.

Podróż do Francji skomplikowała się już w Polsce przez opóźniony lot. Potem drużyna utknęła na lotnisku w Paryżu, ostatecznie część siatkarzy do Montpellier musiała dojechać pociągiem.

Problemy PGE Projektu Warszawa - przed meczem i w pierwszym secie

Najważniejsze, że warszawskim siatkarzom udało się dotrzeć na czas, a trener Tommi Tiilikainen miał do dyspozycji mocny skład. Nie był on jednak optymalny, bo oprócz Kochanowskiego w szóstce ponownie brakowało atakującego Linusa Webera.

Podobnie jak w ostatnim meczu z Aluron CMC Wartą Zawiercie, Niemca zastąpił Bartosz Gomułka. Wówczas PGE Projekt wygrał 3:0, tym razem cel był podobny. Zespół Montpellier, który w Lidze Mistrzów gra dzięki dzikiej karcie, na otwarcie fazy grupowej przegrał bowiem wyraźnie z Cucine Lube Civitanova z Włoch.

Warszawianie w pierwszym meczu rozbili zaś rywala z Belgii. W pierwszym secie we Francji to Montpellier uciekło jednak na dwa punkty, prowadząc 10:8. Co prawda po chwili goście wyrównali, ale kiedy na blok nadział się Bartosz Bednorz, Francuzi wygrywali 18:15.

Po chwili w aut zaatakował Karol Kłos i z takiej przewagi rywali polski zespół już się nie podniósł. Warszawianie niespodziewanie przegrali 21:25.

Zobacz również:

Liga Mistrzów siatkarzy. Asseco Resovia Rzeszów z Pawłem Zatorskim w składzie rozbiła SVG Luneburg, zespół prowadzony przez Stefana Hubnera
Liga Mistrzów

Polscy siatkarze bez litości dla Niemców. Potężna wygrana, krew na boisku

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Siatkarze z Polski odpowiedzieli Francuzom. Ale problemy się nie skończyły

    W pierwszym secie ofensywa PGE Projektu nie wyglądała najlepiej, na drugą partię Tilikainen posłał więc już Webera. Znów jednak to zespół Montpellier odskoczył, i to na cztery punkty, przy stanie 9:5.

    Warszawianie zaczęli jednak wygrywać długie akcje, pojawiły się punkty blokiem, i doprowadzili do remisu 13:13. Na czoło wyszli przy stanie 19:18. Weber dał bardzo dobrą zmianę i to polski zespół wygrał 25:22.

    Trzecia partia to znów niemal od początku przewaga Montpellier. Francuzi byli o trzy, cztery punkty przed PGE Projektem. W końcówce siatkarze z Polski zaczęli jednak odrabiać straty, a po kapitalnej zagrywce Bednorza remisowali z gospodarzami 20:20.

    Pod koniec seta na boisku było trochę kontrowersji wokół decyzji sędziego, ale to zespół Montpellier miał piłki setowe. Wygrał 27:25 po błędzie Bednorza w ataku.

    Zawodnicy drużyny siatkarskiej w białych strojach wykonują gest przybijania piątek po udanej akcji na boisku. Po drugiej stronie siatki widoczni rywale w czarnych koszulkach, dynamiczne oświetlenie podkreśla sportową atmosferę.
    Siatkarze PGE Projektu Warszawa w meczu z MontpellierCEV.eumateriały prasowe

    Liga Mistrzów siatkarzy. Nerwowo pod siatką, tie-break w meczu PGE Projektu Warszawa

    Drugi przegrany set we Francji oznaczał już stratę punktu do tabeli - cennego w rywalizacji o pierwsze miejsce w grupie. To bolało tym bardziej, że w środę swój drugi mecz w Lidze Mistrzów wygrało Lube, najsilniejszy rywal PGE Projektu w grupie E: pokonał 3:0 Haasrode Leuven.

    Na czwartą partię warszawski zespół wyszedł z dwoma kolejnymi zmianami - Michałem Kozłowskim na rozegraniu i Brandonem Koppersem na przyjęciu. Set od początku był wyrównany, PGE Projekt dobrze radził sobie w ustawieniach z zagrywką Jurija Semeniuka.

    Decydujące okazały się jednak błędy gospodarzy, po których Warszawianie objęli prowadzenie 19:16. Pod siatką było nerwowo, siatkarze z Polski gorąco protestowali po jednym z challenge'ów. Ale ostatecznie to oni wygrali 25:22 i doprowadzili do tie-breaka.

    W nim jednak od prowadzenia 4:1 rozpoczęli gospodarze. Warszawianie wyrównali, ale Quentin Jouffroy zagrywkami znów dał Montpellier trzy punkty przewagi. PGE Projekt jeszcze raz jednak zmniejszył straty do punktu, Francuzi wygrywali tylko 9:8.

    Gospodarze nie wypuścili jednak szansy z rąk. Wykorzystali drugą piłkę meczową, wygrali 15:12, a całe spotkanie 3:2.

    Kolejny mecz PGE Projekt rozegra w sobotę w Krakowie. W półfinale TAURON Pucharu Polski zmierzy się z Asseco Resovią.

    Liga Mistrzów
    2 kolejka
    07.01.2026
    20:30
    Zakończony
    Wszystko o meczu
    Jan Firlej: Przez cały mecz byliśmy bardzo skupieni. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Siatkarz ubrany w jasny sportowy strój z numerem 15 oraz polską flagą na piersi stoi na boisku, obok widoczny jest inny zawodnik oraz sylwetka osoby w tle.
    Bartosz Gomułka, atakujący PGE Projektu WarszawaCEV.eumateriały prasowe
    Siatkarz w białym stroju wykonuje odbiór piłki podczas meczu, widoczne skupienie na twarzy oraz kibice w tle.
    Kevin Tillie, przyjmujący PGE Projektu WarszawaPiotr NowakPAP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja